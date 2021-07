Barkov, Aho, Rantanen...? Jere Lehtinen on jo tehnyt listaa Leijonien unelma­joukkueesta – olympia­ryhmä kokoontuu pian

Leijonien GM Jere Lehtinen on ladannut tovin akkuja ennen poikkeuksellisen kiireistä kautta.

Muutama viikko sitten päättyneiden jääkiekon MM-kisojen pöly on hädin tuskin ehtinyt laskeutua, kun maajoukkueen GM:n Jere Lehtisen katse on jo tiukasti tulevassa.

– Kisojen jälkeen oli hyvä ottaa vähän happea mökillä. Saunaa, uintia, veneilyä ja vähän golfia, Lehtinen kertoi lauantaina Helsingin Kalastajatorpalla Bermuda-tennisturnauksessa.

– Ajatukset ovat nyt jo uudessa kaudessa.

Lehtisellä on edessä poikkeuksellisen kiireinen työvuosi, sillä ensi kaudella luvassa ovat paitsi olympialaiset myös MM-kotikisat – perinteisten EHT-turnausten lisäksi.

Päällimmäisenä Lehtisen mielessä ovat nyt olympialaiset.

Vaikka itse turnaus pelataan vasta helmikuussa, lähinnä NHL-pelaajista koostuva joukkue on koottava yhteen jo tänä kesänä, sillä seuraava mahdollisuus tulee vasta turnauksen alkaessa Pekingissä.

Olympialeijonien kokoontumista on kaavailtu elokuun alkupuolelle, mutta tarkkaa suunnitelmaa tapahtumista ei Lehtisen mukaan vielä ole.

– Tällainen kokoontuminen on ollut joka kerta silloinkin, kun olin itse pelaajana. On hyvä kertoa vähän käytännön asioista, mitä on luvassa. Toivottavasti siinä vaiheessa tietäisimme jo vähän tarkemmin.

– Iso asia on, että näemme vähän pelaajia ja pelaajat näkevät toisiaan. Se on merkittävä juttu, koska seuraavan kerran näemme, kun olympialaiset alkavat.

Kyseessä on täysin erilainen projekti kuin vuosittaisissa MM-kisoissa, joihin Leijonat ehtii valmistautua pitkään ja hartaasti.

– Tätä ei voi millään tavalla verrata MM-projektiin. Ei ole mitään leirityksiä tai harkkapelejä, vaan suoraan kisoihin.

Jääkiekon olympiaturnauksen yllä leijuu yhä epävarmuustekijöitä, sillä NHL, Kansainvälinen jääkiekkoliitto ja Kansainvälinen olympiakomitea eivät ole vieläkään päässeet lopulliseen sopimukseen NHL-pelaajien osallistumisesta.

NHL ja sen pelaajayhdistys ovat laittaneet keskenään nimet paperiin olympiaosallistumisen suhteen. Yleinen oletus on yhä, että maailman parhaat jääkiekkoilijat nähdään ensi talvena Pekingissä.

Jos NHL-pelaajat ovat mukana, Leijonat saa kasaan kaikkien aikojen nimekkäimmän joukkueensa, kun huomioon otetaan suomalaispelaajien roolit NHL:ssä.

Esimerkiksi pelkästään keskikaistalle Suomella on tarjolla kolme NHL-joukkueen ykkössentteriä: Aleksander Barkov, Sebastian Aho ja Roope Hintz.

NHL-joukkueidensa ykkössentterit Sebastian Aho (vas.) ja Aleksander Barkov ovat todennäköisesti Leijonien kärkisentterit olympialaisissa.

Lehtinen on ehtinyt jo koota listaa olympiajoukkueeseen tyrkyllä olevista pelaajista. Hän kertoo ”pitkällä listalla” olevan noin 50 nimeä.

– Tietenkin NHL-pelaajat etunenässä, mutta ei ole poissuljettua, että Euroopastakin joku tulisi. Vallinnanvaraa on, jos kaikki pysyvät terveinä. Vaikeuttaa hyvässä mielessä meidänkin hommaa.

Valinnanvaraa todellakin on, sillä päättyvällä kaudella pelkästään NHL:ssä pelasi ennätykselliset 61 suomalaista.

– Seurasimme NHL-pelaajia jo koko viime kauden. Ensi kausi on tietenkin pääjuttu. Mikä tilanne on silloin, kun valitsemme jengiä. Olympiajoukkue on yleensä nimetty vuoden lopussa.

Lehtinen ja päävalmentaja Jukka Jalonen suuntaavat todennäköisesti syyskaudella paikan päälle Pohjois-Amerikkaan tekemään vielä viimeisiä muistiinpanojaan olympiamiehistöä ajatellen.

– Vielä ei tietenkään pysty sanomaan maailmantilanteesta, mutta tarkoitus olisi syksyllä käydä Pohjois-Amerikassa. Karjala-turnaus ja Venäjän turnaus ovat myös aika lyhyellä välillä heti syksyllä.

– Sanotaanko näin, että jos vuosi sitten oli vähän hiljaisempaa, kun ei ollut kisoja lainkaan, niin nyt on sitten luvassa aika hektinen kausi. Mutta aika hienossa mielessä, Lehtinen myhäilee.