Meeri Räisäseltä tunteellinen avautuminen – loukkaantuminen vei syviin vesiin: ”Olen sortunut syyllistämään itseäni”

Polvivamma teki Meeri Räisäsen alkukesästä rankan.

Meeri Räisänen on kamppaillut alkukesän uuden loukkaantumisen kanssa.

Naisleijonien maalivahti Meeri Räisänen avautui tuoreessa Instagram-julkaisussaan häntä alkukesän vaivanneesta loukkaantumisesta. 31-vuotias jääkiekkoilija kertoo kärsivänsä jo toistamiseen polven eturistisiteen vammasta.

– 7 viikkoa sitten tapahtui asia, jota käsittelen edelleen. Tulin hypystä alas huonossa asennossa ja tunsin heti, että nyt napsahti, Räisänen kirjoittaa.

Viime kaudella HPK:n naisten joukkueessa ja alle 18-vuotiaiden akatemiajoukkueessa pelannut Räsänen kertoi toukokuussa palaavansa ensi kaudeksi Jyväskylään, mutta kesä sai synkän käänteen vamman vuoksi.

Räisänen suuntasi tapahtuneen jälkeen heti kuvauksiin. Ortopedin tuomio hajonneesta polvesta oli Räisäselle isku vasten kasvoja.

Yhdessä julkaisunsa yhteyteen liittämässä kuvassa Räisäsen poskilla valuvat kyyneleet.

Räisänen kertoo vamman vaikuttaneen merkittävästi hänen henkiseen jaksamiseensa.

– Olen sortunut syyttämään itseäni, miksi mulle, miksi taas. Juuri, kun olin toipunut edellisestä elämän kuntoon ja ollut lähdössä pelaamaan MM-kisoja, Räisänen kirjoittaa.

Räisänen ihmettelee, miten hänen päänsä on pysynyt stressitekijöiden kanssa kasassa vauhdikkaan alkukesän aikana. Hän kertoo eläneensä ”tunnemyrskyjen” keskellä.

– Negatiiviset ajatukset käy mielessä, mikä on ihan normaalia, mutta seuraavassa sekunnissa ne on jo siellä, mihin voin itse vaikuttaa.

Räisänen kertoo kuntoutusprosessinsa olevan yhä kesken. Julkaisun yhteydessä julkaistujen videoiden perusteella polvi kestää jo harjoittelua melko hyvin, mutta Räisänen ei ole vielä varma pystyykö pelaamaan seuraavissa naisten maailmanmestaruuskisoissa elokuussa.

– Jalka toimii, mutta toimiiko mieli mukana, sen aika näyttää. Nyt mun isoin vastustaja on aika. Sitä vastaan taistellaan, oonko valmis syksyn kisoja varten, Räisänen tiivistää.

Ulkomaillakin pelannut Räisänen on ollut mukana neljissä MM-kilpailuissa ja kaksissa talviolympialaisissa. Hän on voittanut arvokisapronssia vuoden 2015 MM-kilpailuissa Ruotsissa sekä Pyeongchangin olympialaisissa vuonna 2018. Maalivahti on myös Euroopan mestari.

Räisänen on valittu naisten MM-kisojen tähdistökentälliseen vuosina 2015 ja 2016. Hänet on valittu tähdistökentälliseen myös NHWL:ssä. Maaotteluita Räisäselle on kertynyt vuosien saatossa 93.