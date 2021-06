Rauno Korpi paljastaa huikean tarinan Juice Leskisestä ja Popedasta – ”Nyt kerron sellaista, jota en ole kellekään kertonut”

Mestarivalmentaja Rauno Korpi täyttää pyöreitä. Hän paljastaa nyt Juice Leskisen ja Popeda-yhtyeen taiteen syntytarinaa.

Aamupäivällä puhelin soi mestarivalmentaja Rauno Korven ja hänen perheensä kotona Tampereen Hakametsässä. Täällä on Leskisen Jussi, siellä sanotaan.

– Juice Leskinen siellä tosiaan oli, Rauno Korpi kertoo Ilta-Sanomille tapahtumista noin 30 vuoden takaa.

– Nyt kerron muuten sellaista, jota en ole kellekään kertonut, Korpi toteaa välihuomiona ennen kuin jatkaa tarinaansa rakastetusta laulaja-lauluntekijä Juice Leskisestä.

Korpi oli tapahtumien aikaan mestaruuksien marinoima Tapparan menestysvalmentaja sekä Leijonien entinen maajoukkuekoutsi.

Hän tunsi Tampereella asunutta ja vaikuttanutta kansantaiteilija Leskistä jonkin verran, mutta ihmetteli hänen soittoaan.

– Mitäs Juicelle, kysyin. Juice tiedusteli kohteliaasti, että olisiko minulla vähän aikaa. No mitäs sulla olisi, ethän sinä peleissäkään käy, tokaisin takaisin.

Kävi ilmi, että Leskinen haluaa lukea Korvelle juuri erääseen lauluun laatimansa sanat.

Kyse oli maineikkaan Popeda-yhtyeen kuuluisasta Mää ja Tapparan mies -kappaleen luomistyöstä. Se löytyi sittemmin Popedan 1990-luvun alkupuolella julkaistulta levyltä.

Popedan keulahahmona tunnettu Pate Mustajärvi kuvattuna vuonna 1998.

Kyse on käännöskappaleesta, mutta Leskinen loi biisiin omat sanat. Alkuperäinen on The Sensational Alex Harvey Bandin kappale nimeltään Tomahawk Kid.

Juice luki laulun sanat ääneen Korvelle. Se etenee muun muassa näin: ”Me mentiin Hervantaan ja Ikuriin, ja hirveet siirtosummat ryypättiin – mää ja Tapparan mies”.

– Menin hölmönä siihen sanomaan, että aika rankat on sanat. Että mitä seuran johtokin ajattelee, kun siellä ryypätään siirtosummat ja kaikki tämä, Korpi muistelee.

– Juice sanoi, ettei häntä kiinnosta pätkääkään seurajohdon ajatukset. Hän on tehnyt tällaiset sanat ja hän halusi niistä vain minulle kertoa.

Juice Leskinen kuvattuna vuonna 2006.

Korpi tiedusteli, että aikooko Juice laulaa kappaleen itse.

– Juice vastasi, että ”hän pistää Mustajärven Paten rääkyyn sen laulun”.

Juice Leskinen kuoli vuonna 2006. Popedan keulahahmo Pate Mustajärvi sanoi tämän jutun kirjoittajan aiemmassa haastattelussa vuodelta 2016, että kyseisen laulun Tapparan mies on nimenomaan ”Rane” Korpi. Ja näin siis ajatteli Korven mukaan myös sanoittaja Leskinen.

– Ei siihen minun mielestä mitään kovin vankkoja perusteita ollut. Muuta kuin se, että oli ollut näitä menestyksen vuosia joukkueen kanssa ja näin, Korpi tuumaa.

Ryyppäsittekö Juicen kanssa ”siirtosummia”?

– Ei ryypätty. Joskus on saatettu kaljat juoda yhdessä.

Korven takavuosien alkoholinkäyttö nousi taannoin otsikoihin. Korpi ei haluaisi aiheeseen enää palata, koska sitä on hänen mielestään puitu liikaa.

– Olen ollut noin parikymmentä vuotta ”maitopoikana” ilman alkoholia. Tajusin, että maitopoikana oleminen sopii parhaiten minulle.

Korpi täyttää juhannusaattona 70 vuotta. Hän sanoo siteen Tapparaan olevan yhä vahva.

– 1950-luvulla olen seuraan liittynyt ja oonhan mää viäkin Tapparan miäs. Hautaan asti menen tapparalaisena, Korpi toteaa hyväntuulisena.

Rauno Korpi Tapparan vaihtoaitiossa 1980-luvulla.

Viime ajat Korpi kertoo viettäneensä ”ahkeran eläkeläisen” elämää. Yritysvalmentajan työt vähentyivät koronarajoitusten takia.

Viime vuoden lopulla Korvelta ja Pertti Tanhualta ilmestyi kirja nimeltään Sinullakin on oikeus onnistua. Tiukan linjan tyyppinä valmentajaurallaan tunnettu Korpi puhuu kirjassa pehmeämpien arvojen ja sallivamman ajattelun puolesta. Edellä mainittua kaikua on hänen puheissaan myös nyt.

– 70 tulee tauluun ja töitä on tehty liki 50 vuotta, niin kyllähän tässä voi välillä jo ottaa vähän rauhallisemmin, Korpi toteaa tyynesti.

Hän kertoo rentoutuvansa etenkin Pälkäneen-mökillä. Ohjelmassa on ollut erilaisia kädentöitä remontteineen.

– Se on mukavaa opettelua, kun en ole aiemmin sen tapaisiin hommiin niin hirveästi perehtynyt. Nykyään ne maistuvat. Luonnossa liikkuminen on minulle myös tärkeää, bongailen lintuja ja muita eläimiä.

Korpi kertoo nauttivansa myös ”ihan tavallisesta” perheensä kanssa olemisesta – sikäli kun koronarajoitukset ovat sen sujuvasti sallineet. Perheeseen kuuluvat vaimon lisäksi julkisuudesta tutut tyttäret sekä Rauno Korven toisesta liitosta aikuinen poika. Tyttäristä Kiira Korpi on entinen taitoluistelijatähti ja Petra Korpi hyvinvointivalmentaja ja kanavaemäntä.

– Vaimoa ja perhettä pitää kiittää, että ovat jaksaneet rinnallani. Olen ollut työnarkomaani.

Rauno Korpi ja Kiira Korpi kuvattuna vuonna 2005.

Petra-tyttärellä on puolisonsa kanssa muutaman kuukauden ikäinen poikavauva. Lisäksi Korven pojalla on nelivuotias poika.

– Isovanhempana oleminen tuottaa valtavaa iloa. On upeaa nähdä lapsen aitous ja uteliaisuus. Toivottavasti tänä kesänä pystyisi viettämään lastenlasten kanssa entistä enemmän aikaa.

Korven 96-vuotias äiti elää yksin Tampereen Koulukadulla.

– Teräsäiti, se on kova juttu, Rauno innostuu.

Korvella ja hänen vaimollaan on yhä omakotitalo Tampereen Hakametsän jäähallin kupeessa. Merkkipäiväänsä hän aikoo viettää perheensä ja lähipiirin kanssa.

– Täytyy olla kiitollinen, että on tullut näin vanhaksi ja ilman sairauksia saa olla.