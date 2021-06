Naisleijonien seuraava päävalmentaja valittiin

Naisleijonien tuleva päävalmentaja Juuso Toivola on ollut mukana naisten ja tyttöjen jääkiekkomaajoukkueiden parissa kaksi vuosikymmentä.

Vuodesta 2014 asti Suomen naisten jääkiekkomaajoukkuetta luotsannut Pasi Mustonen väistyy tehtävästään, kun Pekingin olympialaisten jääkiekkoturnaus päättyy helmikuussa 2022. Mustosen jälkeen vetovastuun ottaa pitkän linjan maajoukkuevalmentaja Juuso Toivola.

– Upeaa saada jatkaa edellisten päävalmentajien ja tietenkin viimeisenä Mustosen Pasin jalanjälkiä ja hienoa työtä. On hienoa päästä tekemään työtä suomalaisen naisjääkiekon ja huippukiekon eteen. Tämä merkitsee itselleni todella paljon, Toivola kertasi ensitunnelmiaan Jääkiekkoliiton videolla.

50-vuotias Toivola on ollut mukana naisten ja tyttöjen maajoukkueiden valmennuksessa vuodesta 2000 lähtien. Tällä hetkellä puolet hänen työajastaan kuluu naisten jääkiekon kehitystyön parissa ja puolet Lapin urheiluopiston valmennusosaamisen koordinaattorina.

Naisten päävalmentajana Toivola osallistuu naisten jääkiekkoliigan urheilun toimintaympäristön, valmentajien koulutuksen ja valmennuksen kehittämiseen.

– Tavoitteena olisi, että parhaat mahdolliset potentiaaliset maajoukkuepelaajat saataisiin pelaamaan meidän liigassa. Se olisi iso asia. Kevään kisoihin valittiin 15-vuotias pelaaja kisajoukkueeseen, mikä osoittaa, että pelaajatuotanto näyttää hyvältä, Toivola sanoi.

Toivolan sopimusrakenne on luotu tulevaa olympiadia silmällä pitäen. Talviolympialaiset rytmittävät naisten maajoukkueen toimintaa aina neljäksi vuodeksi. Toivolan sopimus on kaksivuotinen, mutta optiona on kaksi lisävuotta. Projektin tähtäin on Milanon ja Cortina d’Ampezzon olympialaisissa 2026, ja matkalla tavoitellaan Naisleijonien ensimmäistä MM-kultaa.

Naisten MM-kisoissa Kanadassa ensi elokuussa Toivola on mukana Mustosen apuvalmentajana. Hänellä on jo aiempaa arvokisakokemusta, ja maajoukkueen runko on tyttömaajoukkueista asti tuttu.

– Olen päässyt rakentamaan huippukiekon polkua ruohonjuuritasolta kartoitustapahtumien kautta naisten maajoukkuetoimintaan asti. Olen saanut olla mukana pelaajien tarinoissa ja urakehityksessä. On hienoa päästä jatkamaan sitä työtä, Toivola sanoi.