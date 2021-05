Mediatiedot: Hopeavalmentaja Raimo Helminen löysi uuden työpaikan – lähtee Ruotsiin

Raimo Helminen jatkaa valmennusuraansa Ruotsissa.

Turun Palloseuran sensaatiomaisesti SM-liigan hopealle valmentanut Raimo Helminen, 57, on matkaamassa länsinaapuriin. Hockeynews.se-sivuston mukaan jääkiekkoikoni siirtyy ensi kaudeksi Brynäsiin Mikko Mantereen valmennustiimiin.

Manner, 46, vahvistettiin keskiviikkona Brynäsin päävalmentajaksi kahden vuoden sopimuksella.

Helminen ei kommentoinut väitteitä apuvalmentajan pestistä.

– On parempi, etten sano mitään. Katsotaan mitä tapahtuu, hehe, Helminen naurahtaa sivuston haastattelussa.

Kotikaupungistaan Tampereelta tavoitettu Helminen on parhaillaan vailla työpaikkaa. Hänen sopimuksensa TPS:n kanssa päättyi yhteen kauteen ja finaaliotteluihin.

Leijonien apuvalmentajana Latvian MM-kisoissa toimiva Manner valmensi maajoukkuepestin lisäksi Oulun Kärppiä kaudet 2017─2021. Hän juhli oululaisseuran peräsimessä Suomen mestaruutta heti ensimmäisellä kaudellaan.

”Raipe” kommentoi Brynäsiä ja Mannerta lyhyesti.

– Heillä on hyvä päävalmentaja Mikko Manner. Tunnen hänet. Hän on hyvä valmentaja, joka tekee kovaa työtä. Minulla on ainoastaan hyvää sanottavaa hänestä, Helminen muotoilee.

Helminen ei ole Ruotsin kamaralla ensimmäistä kertaa. Hän pelasi kaudet 1989-1996 Malmö IF:ssä. Ruotsalaiset muistavat Helmisen varmasti myös legendaarisista vuoden 1995 Tukholman MM-kisoista.