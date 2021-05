Lopettamisestaan keskiviikkona ilmoittanut Jussi Jokinen oli viimeinen kuuluisan ”kasikolmosten” ikäluokan aktiivipelaaja. Kasikolmoset jättivät painavan jälkensä suomalaisen jääkiekon historiaan.

Mikko Koivun päätökseen lopettaa peliuransa päättyi eräs aikakausi. Koivu, 37, oli viimeinen mohikaani, joka pelasi NHL:ssä Suomi-kiekon kasikolmosista.

Urallaan yli tuhat NHL-ottelua pelannut Koivu myös tähditti samaa 1983 syntyneiden ikäluokkaa, jota pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaimmista suomalaisessa jääkiekossa.

Kasikolmoset Koivun ja Tuomo Ruudun johdolla näyttivät, että turhan nöyristelyn aika on ohi. Suomi ei lähtenyt nuorten maajoukkueturnauksiin enää altavastaajana, vaan nälkäisenä ja itseluottamusta uhkuvana joukkueena, joka pystyy kaatamaan kenet tahansa.

Yksi ikäluokan suurista nimistä oli Jussi Jokinen, joka keskiviikkona ilmoitti päättävänsä uransa. Jokinen kiekkoili uransa kaksi viimeistä täyttä kautta kasvattajaseurassaan Kärpissä.

Jussi Jokinen pelasi NHL:ssä yhdeksässä eri seurassa yhteensä 951 ottelua, pisimpään Carolinassa 2009–13.

Konkarivalmentaja Erkka Westerlund näki muutoksen läheltä, kun hän valmensi Suomen alle 20-vuotiaiden joukkuetta kaksissa nuorten MM-kisoissa 2002 ja 2003.

– Aiemmista ikäluokista poiketen tämä ikäluokka lähti liikkeelle 15-vuotiaiden maajoukkueesta, joten pääsin seuraamaan kasikolmosia varhaisesta lähtien läheltä, Westerlund muistelee.

Westerlundin alaisuudessa Suomi saavutti kaksi peräkkäistä pronssimitalia nuorten MM-kisoissa. Jälkimmäisessä pronssimitalissa, joka tarttui mukaan Kanadan Halifaxista, on karvas sivumaku.

– 1981 ja 1982 syntyneet voittivat U18-kisat, ja Mikko ja Tuomo olivat jo tuolloin mukana. Meillä oli hyvä joukkue ja hyviä pelaajia. Sen aisti ja näki kaikesta. Mikko ei valitettavasti päässyt loukkaantumisen takia Halifaxiin. Jos kaikki olisivat olleet terveenä, uskon, että olisimme voineet voittaa koko turnauksen. Voitimme Kanadan ja Venäjän alkusarjassa, ja tuntui, että olimme kisojen paras joukkue. Välierässä tuli Venäjälle jatkoajalla tappio. Mitali on toki aina kova saavutus, mutta se pronssi tuntui pettymykseltä, kertoo joukkueessa pelannut Jussi Jokinen.

Jussi Jokinen pelasi Leijonissa seitsemät MM-kisat ja kahdet olympialaiset.

Kasikolmosten voitontahto ja usko omiin kykyihin oli aiempia ikäluokkia kovempi.

– Se oli alustavaa jäänmurtamista. Nykyiset suomalaiset huippupelaajat ovat jo vahvasti sillä puolella, etteivät he lähde jäälle altavastaajina, vaan uskovat itseensä. Tuossa ikäluokassa oli yksilötasolla sellaisia pelaajia ja persoonia, jolla oli vahva, vankkumaton itseluottamus ja usko omiin kykyihin, Westerlund luonnehtii.

Kasikolmoset oli siksikin poikkeuksellinen ikäluokka, että ikäluokasta varattiin NHL:ään kymmenen parhaan joukossa peräti neljä suomalaispelaajaa: Kari Lehtonen (2. varaus, 2002), Joni Pitkänen (4. varaus, 2002), Mikko Koivu (6. varaus, 2001) ja Tuomo Ruutu (9. varaus, 2001). Vastaavanlaista jättipottia piti odottaa kesään 2016 asti, jolloin Patrik Laine, Jesse Puljujärvi ja Olli Juolevi poimittiin alhaisilla numeroilla viiden parhaan joukossa.

Joni Pitkäsen NHL-ura päättyi jalkavammaan jo 2014. Hän edusti Suomea Vancouverin olympialaisissa 2010 ja syötti Olli Jokisen voittomaalin pronssiottelussa.

– Kova keskinäinen kilpailu potki eteenpäin. Kyllä sen hälinän ikäluokan ympärillä ja nuorten maajoukkueturnauksissa tietysti tiedosti, mutta silloin sitä vain pelasi. Mikään muu ei kiinnostanut kuin pelaaminen. Myös maailma oli erilainen tuohon aikaan, koska sosiaalinen media puuttui, Pitkänen kertoo.

Kun Koivu ilmoitti pelaajauransa päättymisestä 9. helmikuuta, media Suomessa ja Pohjois-Amerikassa täyttyi erilaisista tribuuteista ja ylistyssanoista.

Entinen NHL-puolustaja Ryan Whitney teki osuvan huomion Spittin’ Chiclets -podcastissaan.

Whitney varattiin NHL:ään heti Pitkäsen jälkeen viidentenä pelaajana, ja amerikkalaispuolustaja edustaa samaa 1983 syntyneiden ikäluokkaa. Whitney ei koskaan pelannut Koivun ja Ruudun kanssa samassa joukkueessa, mutta hänen mielestään duo oli paljon parempi NHL:ään tullessaan kuin yksikään yhdysvaltalaisista saman ikäluokan pelaajista.

Se oli suomalaisittain ajateltuna ennennäkemätöntä valmiutta kilpailla maailman parhaita vastaan.

– Se mentaliteetti oli syvällä. En ole hakenut ikinä mitään muuta kuin voittoa. Kun miettii omia pelikavereitani samasta ikäluokasta, Joni Pitkästä, Mikko Koivua, Jussi Jokista… kaikkia meitä yhdistää omapäisyys ja henkinen lujuus. Muistan hyvin, kuinka kovaa vedimme toisiamme vastaan maajoukkueen harjoituksissa tai seurajoukkueissa peleissä. Se potki kaikkia eteenpäin. Vuosien varrella otimme Jonin, Mikon ja Jusan kanssa todella kovaa yhteen monet kerrat, Ruutu muistelee.

Tuomo Ruutu MM-jäällä Ostravassa 2015.

NHL oli erilainen maailma 15 vuotta sitten. Sarjan pelaajaprofiili ja pelityyli olivat kaukana nykyisestä.

– Kun menimme NHL:ään, oli vanhaa liittoa mukana. Tuohon aikaan oli harvinaista pelata 18-vuotiaana NHL:ää. Silloin taisi olla vain Patrice Bergeron ja Brent Burns 18-vuotiaina sarjassa. Kokeneita äijiä oli joukkueissa paljon ja säännöt olivat myös erilaiset kuin nykyisin. Silloin koppiin piti mennä nöyrästi tai muuten farmista tullut pelaaja syötiin helposti elävältä. NHL on muuttunut vuosien aikana urheilullisempaan suuntaan, mutta se asia ei ole kuitenkaan muuttunut, että kunnioitus pitää ansaita jäällä teoillaan, korostaa Ruutu, joka työskentelee nykyisin New York Rangersissa nuorten pelaajien kehitysvalmentajana.

Kasikolmosten muuttoaalto Pohjois-Amerikkaan ajoittui 2000-luvun puoliväliin. Ruutu, Lehtonen ja Pitkänen lähtivät NHL:ään syksyllä 2003. TPS:ssa maltilla marinoitunut Koivu suuntasi rapakon taakse syksyllä 2004. Jokinen seurasi perässä syksyllä 2005.

– Kun Mikko lopetti, vaihtelimme hänen kanssaan viestejä ja juttelimme paljon siitä, miten meidän ikäluokkamme unelmoi lähinnä maajoukkueesta. NHL oli silloin niin kaukainen asia. Unelmoimme menestyksestä leijonapaidassa. Se oli meille niin iso asia. Nyt se on vähän muuttunut, kun on tullut sosiaalista mediaa ja muuta mukaan, Jokinen vertaa.

Mikko Koivu pelasi Minnesotassa lähes koko NHL-uransa.

– NHL on nykyisin niin paljon lähempänä. Meilläkin Kärppien kopissa NHL:n huippuhetket pyörivät joka aamu silmien edessä. Se on hyvä juttu, että nuoret pelaajat näkevät mitä siellä tehdään päivittäin. Meille se oli paljon kauempana silloin, ja silloin piti yrittää kysellä eri juttuja kokeneilta pelaajilta. Pelkästään peli NHL:ssä on muuttunut todella paljon jo ihan viimeisen viiden vuoden aikana, vastikään 1 500 ammattilaisottelun rajan rikkonut Kärppien konkarihyökkääjä Jokinen, 38, sanoo.

Kova keskinäinen kilpailutilanne ja vaatimustaso vetivät muitakin mukaan. A-maajoukkueessa kasikolmosten läpimurtoturnauksena voi pitää 2007 MM-kisoja.

Moskovassa pelatussa MM-turnauksessa joukkueessa oli Jere Lehtisen, Ville Peltosen ja Petteri Nummelin kaltaisia johtavia pelaajia, mutta oman pikantin mausteensa antoivat joukkueen nuoret johtotähdet Mikko Koivu, Tuomo Ruutu ja ykkösvahti Kari Lehtonen.

– Koivu lyö Suomen finaaliin! Koivu lyö Suomen finaaliin!

Antero Mertarannan tunteikkaat karjaisut MM-välierän jatkoaikamaalin jälkeen ovat jääneet elämään lajin folkloreen. Kun Koivu iski voittomaalin jatkoajalla Venäjän veskarin Aleksandr Jerjomenkon taakse, samalla hetkellä Koivusta tuli koko kansan Mikko Koivu.

Mikko Koivu sai MM-hopeaa 2007 Moskovassa.

Ratkaisumaalissa oli symboliikkaa, sillä Koivun maalin syötti tutkapari Ruutu.

Kevään 2007 finaalipaikka oli ensimmäisiä merkkejä siitä, ketkä pelaajat maajoukkuetta lähitulevaisuudessa johtavat. Koivun tähdittämä pelaajapolvi oli valmis kantamaan soihtua ”Teemun, Sakun, Jeren ja Villen” jälkeen. Jättipotti jysähti neljä vuotta myöhemmin, kun Koivun kipparoimana Leijonat otti 2011 historian toisen maailmanmestaruutensa.

Päävalmentaja Jukka Jalonen kuvaili MM-kultajuhlissa mestarijoukkuetta ennen kaikkea Mikko Koivun joukkueeksi.

Westerlund näkee kasikolmosten johtavien pelaajien merkityksen merkittävänä koko Suomi-kiekon pelaajamurrosvaiheessa 2010-luvun alussa.

– He ovat jäänmurtajia altavastaajan asemasta ennakkosuosikin asemaan. He tekivät sitä murrosta. Se henkinen kasvu on alkanut tuon ikäluokan kautta.

– Kun mietitään Mikko Koivua, hänen kaikkein isoin vahvuutensa on henkinen puoli. Sillä on iso arvo. Pelaajuus tulee sitä kautta ja johtajuus perustuu siihen, että luottaa itseensä. Pelaaja tietää, että kyvyt riittävät ketä vastaan tahansa. Silloin pystyy auttamaan muitakin ja samalla johtamaan itseään. Mikko oli tässä todella hyvä. Henkiset voimavarat ovat suurin kehitysmahdollisuutemme yhä Suomi-kiekossa. Meidän pitää miettiä, miten pystymme tukemaan vielä enemmän pelaajiemme kasvua tältä osin, Westerlund pohtii.

Tuomo Ruutu pelasi NHL:ssä 735 ottelua ja niistä ison osan Carolinassa vuosina 2008–14.

Kulttuurin periyttäminen ei ole ollut täysin ongelmatonta, sillä 1983 syntyneiden ikäluokka oli viimeisiä ennen surullisenkuuluisia Nuori Suomi -ikäluokkia.

Kasikolmosten ja 1990-luvun puolivälin tienoilla syntyneiden, barkovien, ahojen ja laineiden väliin jäi kammottava kuilu, jonka seurauksena maajoukkueissa kohtasi monta eri pelaajapolvea.

– Se vähän ylikorosti eroja ja erilaisia arvoja, koska 1985–91 syntyneistä pelaajista ei oikein noussut pelaajia maajoukkueeseen. Kun Aleksander Barkov ja muut nuoret tulivat, siinä oli iso kuilu välissä. Kymmenessä vuodessa maailma on mennyt paljon eteenpäin, mikä näkyi siinä, kun eri ikäluokat kohtasivat. Olimme kasvaneet eri lailla kuin nämä nuoret. Se on kuitenkin sanottava, että suomalainen jääkiekkoilija on 95-prosenttisesti iästä riippumatta oikealla tavalla nöyrä, mutta ei kumartele ketään. Uuden sukupolven pelaajista löytyy ennakkoluulottomia jätkiä. Siellä on Sebastian Ahon ja Barkovin kaltaisia pelaajia, jotka pitävät yllä niin sanottuja vanhan liiton juttuja ja niitä samoja hyviä arvoja, mikä on hieno nähdä, Jokinen sanoo.

Jokinen jatkoi pisimpään peliuraansa. Hän pyrki jalkauttamaan Kärpissä nuoremmille pelaajille niitä arvoja ja oppeja, joiden varaan on rakentanut uraansa.

– Olen todella ylpeä, että olen osa kasikolmosten ikäluokkaa. Olimme se ensimmäinen pelaaja-aalto uudisraivaajien jälkeen, ja ryhmästä tuli monta huippupelaajaa, Jokinen sanoo ja jatkaa.

– Nyt yritän pitää niitä pieniä asioita, sellaista old school -meininkiä yllä. NHL:ssä se on vielä voimissaan, mutta maailma on muuttunut. Pitää olla kova ja terve kunnioitus seuraa sekä koko organisaatiota kohtaan ja ottaa asioista selvää. Pitää kohdella kaikkia kunnioittavasti ja olla hyvä ihmisille. Vanhempia pelaajia pitää kunnioittaa niin, että he menevät joukkueessa ensimmäisenä syömään ja ensimmäisenä bussiin. Nämä jutut pitää opettaa täällä, etteivät ne tule NHL:ssä yllätyksenä. Pitää olla omia kokemuksia pelistä ja kova henkinen kantti, koska välillä tulee vaikeuksia. Täällä Oulussa ei anneta nuorille mitään ilmaiseksi, vaan pitää syödä jonkun paikka. Paikka pitää ansaita, Jokinen alleviivaa.

Huippuvahti Kari Lehtonen pääsi NHL:stä vain kahdesti pelaamaan MM-kisat. Toiset vuonna 2012.

Ruutu pääsee työssään työskentelemään lahjakkaiden uuden polven pelaajien kanssa. Hän tunnistaa nuorissa huipuissa samoja piirteitä kuin itsessään.

– Kun menin nuorena NHL:ään, olin nöyrä, mutta en kumarrellut ketään. Kyllähän siellä osa katsoi, että mitä toi jätkä meinaa, mutta en miettinyt mitä muut ajattelevat. Monilla huipuilla on paljon samoja luonteenpiirteitä. Asenne pitää olla se, ettei ilmaiseksi saa mitään, Ruutu painottaa.

Ruutu näkee, että soihtu Suomi-kiekossa pysyy hyvissä käsissä myös tulevaisuudessa.

Mikko Koivu johdatti Leijonat MM-kultaan 2011.

– Onko NHL:ssä ollut koskaan näin paljon suomalaisia huippupelaajia? Ei. Meillä on ollut huippuja aiemminkin, mutta ei lähellekään näin paljon. Isoissa rooleissa olevia suomalaispelaajia löytyy vähän joka puolelta NHL:ssä. Kun nuorempana katsoin vaikka Slovakian ryhmää, siellä oli enemmän pelaajamassaa kuin Suomessa. Nyt se on muuttunut. Se aiempien ikäluokkien kuilu mistä on paljon puhuttu, on saatu kurottua, ja Suomesta on noussut aiemmin puuttuneita kärkiyksilöitä. Suomi-kiekko on hyvissä käsissä jatkossakin.