Kaupungin kova ratkaisu kuumentaa tunteita Espoossa – seuroille tuhansien eurojen lisäkustannukset: ”Epäoikeudenmukaista ja väärin”

Espoon päätös muuttaa Matinkylän jäähallin parkkialue maksulliseksi kismittää urheiluseuroja.

Espoon Matinkylässä kuohuu. Liikuntakaupunkina itseään markkinoiva Espoo on muuttanut Matinkylän jäähallin parkkialueen maksulliseksi, minkä vuoksi espoolaiset jääurheiluseurat ovat kriisissä – mistä rahat pysäköinnin kattamiseksi?

Kaupunki vetoaa jäähallin parkkipaikkojen vähäiseen määrään.

– Siellä on todella vähän parkkipaikkoja ja todella paljon toimintoja verrattuna muihin urheilupuistoihin. Yksi ratkaisu helpottamaan sitä, että parkkipaikkoja löytyisi, on maksullisuus, Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska avaa.

Hallia käyttävät juniorijoukkueet eivät päätöstä sulata.

– Meillä on vapaaehtoisia työntekijöitä, jotka tulevat pitkiä matkoja autoilla ja nyt, kun he menevät valmentamaan, he joutuvat maksamaan pysäköinnistä, Kiekko-Espoon U16-joukkueen joukkueenjohtaja Niklas Eriksson kritisoi.

Erikssonin laskelmien mukaan heidän joukkueellaan menee jatkossa pysäköintimaksuihin tuhansia euroa vuodessa.

– Meidän joukkueessa on viisi toimihenkilöä, jotka joutuvat osallistumaan harjoituksiin. Treeneihin menee rahaa 15 euroa kerta (euron tunti), mikä tekee 75 euroa viikossa ja 3 000 euroa kaudessa. Tämä on epäoikeudenmukaista ja väärin.

Eriksson muistuttaa, että toimihenkilöt ajavat pitkiä matkoja ja kuskaavat paljon tavaraa, joten he eivät voi käyttää joukkoliikennettä.

– Meidän mielestä ei ole ollut hyvä ratkaisu sekään, ettei kukaan pysäköintipaikan tarvitsija ole saanut parkkipaikkaa, Tanska vastaa kritiikkiin.

Rahat pysäköintimaksuihin otetaan vanhempien taskusta.

– Enhän minä voi joukkueenjohtajana sanoa vapaaehtoistyöntekijöille, että ”sori, maksakaa itse”. Harrastavalle perheelle tämä on merkittävä kuluvaikutus. Kuka nämä maksut maksaa? Eriksson jatkaa.

Tilanne on sekava. Urheiluseurojen mukaan alue on jo maksullinen ja puheiden mukaan pysäköintivirhemaksujakin on jo jaettu. Hallia käyttävät jääkiekkoilijoiden lisäksi muun muassa taito- ja muodostelmaluistelijat sekä ringetteseurat. Tilanne räjäyttäisi jo entisestään kalliiden lajien vuosimaksut pilviin.

Jäähallia hallinnoivan Espoon jääurheilun tuki ry:n puheenjohtajan Ilkka Jalosen käsitys tilanteesta on eri.

– Elokuussa kun saadaan parkkipaikka takaisin käyttöön, niin me saadaan siihen pysäköintikiekkopaikat. Asia on kesken ja kaupungin virkamiehistä kiinni, Jalonen valaisee.

Tanskan mukaan kaupungin liikuntapalvelut kerää seurojen ja jääurheilun tuen mielipiteet pysäköintijärjestelystä ja niiden perusteella asia ratkaistaan yhdessä ennen kuin uusitut pysäköintialueet otetaan käyttöön syksyllä.

Pysäköintialueen piti mennä uuden jäähallin rakennustyömaan takia kokonaan kiinni tämän viikon maanantaina, mutta parkkipaikka oli kuitenkin vielä tiistaina auki ja maksullinen. Joka tapauksessa hallin viereinen kadunvarsi, jota seurat joutuvat käyttämään, kun hallin oma parkkipaikka menee kiinni, tulee olemaan maksullinen läpi kesäjäiden.

Jalosen mukaan heillä on olemassa varasuunnitelma, jos kaupunki ei taivu parkkipaikan maksullisuuden suhteen.

– Teemme parkkipaikasta sitten vuokrasopimuksen kaupungin kanassa ja hoidamme sitä itse, jolloin voidaan pitää se maksuttomana, Jalonen painottaa.

Joutuvatko jäsenseurat maksumiehiksi, jos Espoon jääurheilun tuki vuokraa pysäköintialueen kaupungilta?

– Kokonaisuutta se ei hetkauta mihinkään suuntaan eikä nosta jäävuorojen hintaa, Jalonen lupaa.

Tanska puolustaa kaupungin ratkaisua.

– Moni myös ymmärtää sen, että tämä on järkevä ratkaisu. Jos ympärillä on pelkkiä maksullisia paikkoja ja sitten on yksi ainoa maksuton paikka, niin silloinhan siihen hakeutuu todennäköisesti paljon muutakin pysäköintiä kuin vain urheilupuiston käyttäjiä. Onko se urheilupuiston käyttäjien etu, sitä voi pohdiskella.