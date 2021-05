Hannes Hyvönen otti valtavan loikan valmennusurallaan – aikoo ammentaa oppeja elämän kamalista käänteistä

Hannes Hyvönen aloittaa Heinolan Peliitoissa päävalmentajana ja urheilujohtajana.

Jääkiekon Mestiksessä pelaava Heinolan Peliitat tiedotti huhtikuussa kiehtovasta sopimuksesta. Entinen maalitykki Hannes Hyvönen, 45, on pestattu seuraan kahden vuoden sopimuksella päävalmentajaksi ja urheilujohtajaksi.

Ilta-Sanomat tiesi jo maaliskuun lopussa kertoa Hyvösen valmentajapestistä Peliittoihin.

– Kokonaisuus on iso. Minun vastuullani on koota ensi kauden Peliitat-joukkue, löytää ne oikeat pelaajat, joten savottaa riittää.

Vaikka Hyvönen on päävastuussa Mestis-seuran urheilupuolen johdosta, saa hän tiiviisti apua Pelicansin liigajoukkueelta. Heinolan ja Lahden välimatka on noin 30 kilometriä.

– Hienoa, että yhteistyö Pelicansin kanssa on isoa, mutta itse teen lopulliset päätökset pelaajista, kertoi Hyvönen Ilta-Sanomille.

Rovaniemellä, tarkemmin Lapin Urheiluopistolla, Hyvönen oli käymässä valmentajan ammattitutkinnon takia. Se valmistuu viimeistään touko-kesäkuussa.

Kipinä hakea valmennuspestiä Mestiksestä roihahti juuri opistolla.

– Yksi kouluttajistamme, fysiikkaguru ja lääkäri Harri Hakkarainen kertoi, että Peliitat etsii valmentajaa. Sanoin saman tien, että voisin siihen tulla. Siitä keskustelut lähtivät, ja Peliittojen hallituksella oli pari muutakin vaihtoehtoa, mutta minut lopulta valittiin, Hyvönen kertoo prosessista.

Tunnettu urheilulääkäri Hakkarainen on työskennellyt muun muassa Olympiakomiteassa, jääkiekkomaajoukkueessa, useissa jääkiekon liigaseuroissa ja hiihtomaajoukkueessa sekä Pelicansin organisaatiossa huippu-urheilujohtajana.

Menneen kiekkokauden Hannes Hyvönen valmensi Kärppien C-junioreissa.­

Askel päävalmentajaksi Mestis-tasolle on Hyvöselle hurja. Hän on toiminut aiemmin Oulussa apuvalmentajana Suomi-sarjan Laser HT:ssä sekä apuvalmentajana Kärppien U16-joukkueessa. Tämänkin vuoksi Hyvönen kokee tärkeäksi Peliittojen ja Pelicansin yhteistyön.

– Jokainen ymmärtää, myös minä itse, että hyppy on valtava. Mutta kuten jo mainitsin, tartuin tähän osittain siksi, että saan viikoittain tukea ja sparrausta Pelicansin liiga- ja U20-joukkueilta. Ihan kaiken pyörittämisestä ei tarvitse yksinään huolehtia. Pääsen myös osaksi Päijät-Hämeen valmentajapolkua ja voin antaa näyttöjä kenties tulevaisuuttakin ajatellen, Hyvönen pohtii.

Yksilöiden valmennuksesta Hyvösellä on runsaasti kokemusta. Ennen paluumuuttoa kotikonnuille Ouluun Hyvönen jakoi yksilövalmennusta pääkaupunkiseudulla. Oulussa Hyvönen kävi vetämässä maalintekovalmennusta myös A-nuorille ja liigajoukkueelle.

Tosin tällä kaudella hän ei ole koronatilanteen vuoksi voinut vierailla liigaryhmässä. Lisäksi Hyvönen on työskennellyt jo useita vuosia personal trainerina.

Viime syksynä Hyvönen oli paljon julkisuudessa, kun hänestä julkaistiin Marika Lehdon kirjoittama elämäkerta Häkissä (WSOY).

Kirjassa Hyvönen käsitteli avoimesti karmivia yksityiskohtia, miten kiekkoilijan elämä luisui raiteiltaan kerta toisensa jälkeen: hän kärsi vakavasta päihderiippuvuudesta, tuhlasi miljoonaomaisuutensa, turmeli avioliittonsa ja ajautui itsemurhan partaalle.

Kun Hyvönen uran lopulla kärsi loukkaantumisista, mukaan tulivat kovat kipulääkkeet ja kokaiini. Viimeistään uran jälkeen, vuonna 2014, Hyvösen päihteiden käyttö riistäytyi vaarallisesti käsistä.

Hannes Hyvönen muistetaan kotimaan jäillä etenkin Kärppien Suomen mestaruuksista. Kuva talvelta 2008.­

Vaikka kolme Suomen mestaruutta ja KHL:n mestaruuden voittanut ex-maalitykki on suostaan jykevästi noussut, eivät rankat kokemukset unohdu. Niistä hän ammentaa myös valmentajuuteensa.

– Olen kokenut sen verran paljon, että voin sanoa, että henkiseen hyvinvointiin niin urheilussa kuin työelämässä ylipäänsä pitää panostaa, vielä enemmän kuin nykyisin tehdään.

– Sanotaanko näin, että valmennuksessani ykkösasia on henkinen hyvinvointi, jotta hallille on hauska tulla. Totta kai tehdään töitä tosi kovaa ja kurinalaisesti, mutta niin että on hauskaa. Silloin fyysisestikin saadaan kaikki tehot irti.

Pelaajaurallaan Hyvönen debytoi SM-liigassa TPS:n kaudella 1994–1995, alle parikymppisenä. Montaa liigaottelua ei kertynyt vielä tilille, mutta kevät päättyi mestaruusjuhliin.

Kärpissä Hyvönen voitti mestaruudet 2007 ja 2008, jolloin hän oli joukkueensa ykköspyssy. Jälkimmäisellä mestaruuskaudella Hyvönen sivusi tuolloista playoffien piste-ennätystä (15 ottelussa 8+13=21).

Lisäksi uralle mahtui muun muassa KHL:n mestaruus Ak Bars Kazanissa 2010, MM-pronssi Leijonissa 2008 ja NHL-otteluita San Jose Sharksissa sekä Columbus Blue Jacketsissa.

Hannes Hyvönen tuulettaa Suomen maalia Slovakian verkkoon jääkiekon MM-kisoissa toukokuussa 2008.­

Uransa jälkeen Hyvönen on esiintynyt julkisuudessa vähemmän mairittelevien elämänvaiheidensa lisäksi myös tosi-tv-ohjelmissa, kuten Selviytyjät Suomi ja Fort Boyard Suomi.

Nyt sekoilut ovat taakse jäänyttä aikaa. Valmennus on tuonut elämään uusia unelmia.

– Minulla on hyvä balanssi elämässä. Valmentaminen tuntuu todella mahtavalta ja minulla on ollut vihdoin hallille mennessä sama olo kuin peliaikoina – olen ihan kikseissä poikien treeneissä ja vaihtopenkillä. Haluan olla jonain päivänä ammattivalmentaja. Olen päättänyt lyödä kaiken likoon sen puolesta, niin kuin aikanaan pelaamisenkin kanssa, Hyvönen totesi jo syksyllä Ilta-Sanomille.

”Hurja-Hannes” muuttaa Heinolaan heinäkuussa. Sitä ennen hän käy vetämässä kesäharjoituksia asuen arkipäivät Lahdessa tai Heinolassa, ja viikonlopuiksi Hyvönen palaa Ouluun, jossa tuleva vaimo vielä toistaiseksi työskentelee.

Toisenkin ison askeleen Hyvönen nimittäin ottaa heinäkuussa. Iloiset hääjuhlat järjestetään Oulussa.

– Joo, sekin pitää hoitaa pois alta ensin, Hyvönen nauraa.

Hyvösen kumppani on fitnessurheilija ja malli Netta Suikkanen.

Netan isä on tunnettu kiekkovalmentaja Kai Suikkanen, joten sparria uuteen pestiin Hyvöselle irronnee tarvittaessa myös TPS:n kauden 2009–2010 mestarivalmentajalta.