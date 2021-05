Pikkuleijonien puolivälieräsankarit kertovat, kuinka välipäivä sujuu – yksi ajanviete ylitse muiden: ”On pidetty turnauksia”

Pikkuleijonat viettää Texasissa keskiviikkona rentoa välipäivää ennen mitaliotteluiden alkamista.

Pikkuleijonien MM-joukkueen kapteeni Samu Salminen nousi esiin oikealla hetkellä Suomen aikaa maanantain ja tiistain välisenä pelatussa puolivälierässä Sveitsiä vastaan. Ykkösketjun sentteri iski tuskaisessa tasatilanteessa Suomelle tuiki tärkeän johto-osuman neljä sekuntia ennen toisen erän loppua.

Suomi eteni välieriin 2–0-voitolla tukkoisesta esityksestä huolimatta.

Salminen on tehnyt viidessä ottelussa komeat tehot 5+2 ja huokuu hiljaista tyytyväisyyttä tähän mennessä tappioitta sujuneesta turnauksesta.

– Nämä ovat kaikille meille ensimmäiset arvokisat. Nyt kaikki ovat saaneet jujusta kiinni, ja ainoa tehtävä on vain jatkaa voitosta voittoon. Kaksi peliä on vielä jäljellä, ja kyllä huomaa kuinka fokusoituneita kaikki ovat. Olen todella ylpeä jätkistä ja siitä, kuinka kaikki ovat antaneet kaikkensa, kapteeni toteaa.

Jokerien riveissä alle 20-vuotiaiden SM-sarjaa tällä kaudella pelanneelle Salmiselle kapteenin rooli on löytynyt luontevasti.

– Olen pystynyt auttamaan joukkuetta kentällä, vaihtoaitiossa ja kaukalon ulkopuolella. Haluan jatkaa samaan malliin, Salminen toteaa.

– Olen rento kapteeni, joka pystyy antamaan rehellisesti palautetta. Haluan olla tuki ja turva myös kentän ulkopuolella, sellainen, jonka puoleen kaikki kääntyvät.

Aku Koskenvuo torjuu kiekkoa alkusarjan ottelussa Venäjää vastaan. Suomi voitti ottelun voittomaalikisan jälkeen lukemin 4–3. Välierässä joukkueet kohtaavat uudelleen.­

Sveitsi-voiton jälkeen Suomi saa viettää välipäivää verrattain rennoissa tunnelmissa. Aamupäivän aikataulussa oli joukkueen yhteinen jumppahetki hotellin parkkipaikalla, joka toimittaa pelaajille ulkoilualueen virkaa. Sen jälkeen alkavat Venäjä-välierää kohti valmistavat palaverit.

Iltapäivällä pelaajilla on vapaa-aikaa, mutta hotellilta ei koronarajoitusten johdosta ole poistumista.

Sveitsiä vastaan nollapelin pelannut maalivahti Aku Koskenvuo kertoo, että hotellilta löytyvä pingispöytä on ollut kovassa käytössä.

– Hotellilla meille on varattu konferenssitila, jossa syömme ja pidämme muutkin palaverit. Täällä on yksi pingispöytä, jolla on pidetty turnauksia ja sen sellaista, Koskenvuo kertoo.

Oman huoneen rauhassa Koskenvuo kertoo ajan kuluvan Netflixin ja kehonhuollon parissa. Kouluhommiakin on monen viikon reissun aikana ollut syytä keretä tekemään.

Kapteeni Salminen jakaa huoneensa Joakim Kemellin kanssa.

– Olemme tunteneet entuudestaankin vähän, ja meillä on mennyt mielestäni hyvin. Tulemme hyvin juttuun ja olemme aika saman tyyppisiä ihmisiä. Olemme katsoneet sarjoja ja jauhaneet niitä näitä, ei sen kummempaa, Salminen kertoo.

Hotellihuoneen hiljaisuudessa oma kännykkä on nuorille urheilijoille luontainen ajanviete. Joukkueen valmentaja Petri Karjalainen toteaa, että esimerkiksi sosiaalisen median käytöstä on joukkueen keskuudessa puhuttu, mutta varsinaisia kieltoja ja tai sääntöjä pelaajilla ei ole.

– Nämä ovat äärimmäisen fiksuja nuoria miehiä ja hyvin tavoitteellisia urheilijoita, joista osa on jo ammattilaismaailmassa, ja kaikki ovat sinne menossa. He tietävät aika hyvin vastuunsa esimerkiksi sosiaalisen median suhteen, Karjalainen kehaisee.