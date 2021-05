Pikkuleijonien tähti nousee kohisten NHL:n kykyjenetsijöiden papereissa – ohittaa ykkösnimen? ”Hän on aika kuuma pelaaja”

Asiantuntija arvioi suomalaisten lähes kiveen hakattuna pidetyn NHL-varausjärjestyksen menevän uusiksi.

Pikkuleijonien Samu Tuomaala on esiintynyt tehokkaasti alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa. Asiantuntijan mukaan Tuomaala on kohennellut asemiaan tulevan kesän NHL-varaustilaisuutta ajatellen hyvillä otteillaan.­

Suomen alle 18-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue on pelannut tähän asti erinomaiset MM-kilpailut Yhdysvaltain Texasissa. Pikkuleijonat voitti alkulohkonsa värikkäiden vaiheiden jälkeen ja kohtaa ensi yönä Suomen aikaa puolivälierässä Sveitsin.

Alkusarjan neljässä ottelussa Pikkuleijonien tehopelaajina häärivät ykkösketjun laitahyökkääjät Samu Tuomaala (5+4) ja Ville Koivunen (4+5). Kisojen pistepörssissä suomalaisten edellä ovat vain Venäjän Matvei Mitshkov (9+2) ja Nikita Tshibrikov (2+8).

Alle 18-vuotiaiden MM-kilpailut on pelaajille merkittävä näyttöpaikka, sillä normaalivuosina kisakatsomoissa on valtava joukko NHL-seurojen kykyjenetsijöitä. Tänä vuonna kykyjenetsijät eli skoutit näkevät pelejä vain televisiosta, ja arvioita pelaajista tehdään paljon erilaisten videokoosteiden avulla.

– Tämä on erittäin vaikea vuosi arvioinnin kannalta, kun monessa maassa junioripelit loppuivat marraskuussa. Ja kun pelejä ei pääse katsomaan livenä, videoista on tullut tärkeä työkalu. Nykyisillä laitteilla ja ohjelmilla pystytään poimimaan videoista monia erilaisia asioita, esimerkiksi tietyn pelaajan vaihdot, maalit ja laukaukset, eräs Ilta-Sanomien haastattelema kokenut kykyjenetsijä kertoo.

Ville Koivunen tuuletti osumaansa Venäjä-ottelussa. Koivunen on ollut Pikkuleijonien toiseksi tehokkain pelaaja pisteillään 4+5.­

Valtaosa alle 18-vuotiaiden MM-kisapelaajista on ensi kesänä varausiässä. Suomessa on jo parin vuoden ajan pidetty selvänä, että Kärppien keskushyökkääjä Aatu Räty on tulevan juhannuksen varaustilaisuuden suomalainen kärkinimi; jossain vaiheessa Rädystä spekuloitiin jopa historian ensimmäistä suomalaista ykkösvarausta.

Räty ei kuitenkaan mahtunut vuodenvaihteessa alle 20-vuotiaiden MM-kisajoukkueeseen, ja Kärppien liigajoukkueessa nuorukaisen rooli jäi pienehköksi. Marraskuussa 2002 syntynyt Räty ei enää voi pelata U18-kisoissa, joten näyttöpaikat jäivät ohuiksi.

Kykyjenetsijä povaa, ettei Rätyä välttämättä huudeta kesällä ensimmäisenä suomalaisena. Erityisesti Tuomaala on hänen mukaansa nostanut osakkeitaan selvästi.

– Tuomaala on pelannut tähden tavoin ja tehnyt kriittisissä paikoissa ratkaisumaaleja. Voisi kuvitella, että tuollaisten esitysten jälkeen hän on aika kuuma pelaaja. Monen seuran pääskoutit näkivät hänet jo vuosi sitten, kun hän pelasi vuotta vanhempien maajoukkueessa hyvin. Hän on onnistunut aina nuorisomaajoukkueissa, kykyjenetsijä huomauttaa.

Viime vuonna Tuomaala pelasi U18-maajoukkueessa kauden turnauksissa kahdeksan ottelua tehoilla 5+4.

– Hänen luistelunsa ja laukauksensa ovat erittäin hyviä. Hän on ollut kisoissa erittäin näkyvä, enkä ihmettele, jos hän on kesällä suomalaisista ykkösnimi ja hänet varataan suht korkealla, kykyjenetsijä arvioi.

Samu Tuomaala (selin) ja Samu Salminen juhlivat maalia Venäjä-ottelussa. Asiantuntijan mukaan iso ja pisteitä tekevä keskushyökkääjä Salminen on NHL-varausrankingeissa jopa yllättävän alhaalla.­

Arvostetun TSN:n toimittajan Bob McKenzien listalla Tuomaala oli ennen kisoja sijalla 37. Aatu Räty oli samalla listalla sijalla 20 ja Ville Koivunen sijalla 91. Kaikki kolme edustavat Oulun Kärppiä.

– Se lista on yleensä aika hyvä indikaattori. Toki tämä vuosi on olosuhteiden takia sellainen, että skouteilla on suuri houkutus luottaa niihin pelaajiin, jotka he ovat nähneet livenä, kykyjenetsijä huomauttaa.

Asiantuntija ennakoi tulevan kesän varaustilaisuuden heijastelevan suomalaisittain Pikkuleijonien joukkueen profiilia: tasaisen hyvää ilman valtavaa tähtiloistoa.

– Aivan kärkinimien osalta voi tulla suomalaisittain hiljaisempi draft kuin viime vuosina. Välttämättä edes kahdenkymmenen joukossa ei mene ketään. Mutta väitän, että toisen kierroksen loppuun mennessä on varattu jo yllättävänkin paljon suomalaisia, asiantuntija sanoo.

Hän nostaa esiin lähemmäs kymmenen nimeä, joiden arvelee kiinnostavan NHL-seurojen tarkkailijoita.

– Oliver Kapanen (KalPa) menee varmaan myös suht korkealla. Samu Salminen (Jokerit) on ollut rankingeissa jopa yllättävän alhaalla isoksi, tehopisteitä tekeväksi sentteriksi. Hän on kärsinyt siitä, ettei ole pelannut marraskuun jälkeen juuri lainkaan. Puolustajista Topias Vilén (Pelicans) ja Aleksi Malinen (JYP) pelasivat jo Liigassa. Aleksi Heimosalmi (Ässät) on ollut kisoissa ehkä näkyvin puolustaja, asiantuntija luettelee.

– Kolmossentteri Sami Päivärinnasta (Lukko) tulee erinomainen pelaaja johonkin sarjaan, Sisu Yliniemi (Kärpät) on loistava pelaaja nelossentterin rooliin, Niko Huuhtanen (Tappara) ja Kalle Väisänen (TPS) ovat hyviä isoja laitahyökkääjiä… Suomella ei oikeastaan ole heikkoa lenkkiä.

Suomen joukkueen ykköstähtenä turnaukseen lähtenyt laitahyökkääjä Brad Lambert on syntynyt joulukuussa 2003 ja on varausikäinen vasta kesällä 2022.

Kykyjenetsijä huomauttaa, että nuorilla pelaajilla saattaa tapahtua kehitystä hyvinkin nopeasti. Siksi rikkonainen kausi saattaa aiheuttaa sen, että arviot muuttuvat MM-kisojen perusteella tavallista enemmän.

– Nuorten pelaajien kohdalla saattaa olla niinkin, että pelaajalla on erilainen asema, vastuu ja itseluottamus maajoukkueessa kuin seurassa. Voi olla, että maajoukkueeseen mennessä napsahtaa tietty, erilainen moodi päälle, hän sanoo.

Jos se moodi on positiivinen, osakkeet saattavat nousta tänä vuonna MM-kisojen ansiosta yllättävänkin paljon.