Kaikki valmiina mitalijahtiin: Pikkuleijonat on järisyttävä suosikki MM-puolivälierässä – ”Ei saa ottaa stressiä”

Suomi on itse itselleen pahin vastus. Niin paljon huonompi Sveitsi paperilla on.

Katsoo mitä mittaria vaan, niin Suomi on selvä ja kiistaton ennakkosuosikki alle 18-vuotiaiden MM-kisojen puolivälierään Sveitsiä vastaan maanantain ja tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Pikkuleijonat voitti kovemmassa alkulohkossa neljästä pelistä kolme ja hävisi vain yhden (senkin jatkoajalla), Sveitsi voitti helpommassa alkulohkossa vain yhden pelin ja hävisi kolme. Suomi teki neljässä ottelussa 24 maalia, Sveitsi vain 6, Suomi päästi 13 maalia, Sveitsi 19. Suomen maaliero oli +11, Sveitsin –13.

Lisäksi Suomella on turnauksen pistepörssin 11 parhaan joukossa kolme pelaajaa (Samu Tuomaala 5+4=9, Ville Koivunen 4+5=9 ja Samu Salminen 4+2=6), Sveitsin tehokkain pelaaja turnauksessa on ollut Dario Sidler, 0+3.

Pikkuleijonista 11 pelaajaa on saanut kasaan vähintään kolme tehopistettä.

Yksittäisessä ottelussa voi luonnollisesti tapahtua mitä tahansa, mutta lähtöasetelma vaikuttaa vahvasti siltä, että Suomi on itselleen pahempi vastustaja kuin Sveitsistä koskaan kaukalossa tulee.

Jos Pikkuleijonat tekee pyyteettömästi kaiken sen, minkä osaa, Sveitsi jää tylysti jalkoihin ja Pikkuleijonat jatkaa matkaansa mitalipeleihin. Niin selvä joukkueiden tasoero on. Jos taas Suomi lähtee löysällä asenteella ja ylittämään rimaa vain hipoen, hienosti alkanut turnaus voi äkkiä kääntyä katastrofiksi.

Myös Pikkuleijonien ykkösmaalivahti Aku Koskenvuo muistuttaa, että MM-puolivälierään ei sovi lähteä ylimielisellä valmiiksi voitettu -asenteella.

– Joukkueiden aikaisempia tuloksia tai pelaajatilastoja ei kannata liikaa katsella. Meidän pitää lähteä toteuttamaan omaa pelitapaamme ja systeemiämme. Kun kaikki ovat siihen valmiita ja toteuttavat sitä, niin silloin se riittää hyvään lopputulokseen, Koskenvuo sanoi Ilta-Sanomille puhelimitse Yhdysvalloista Texasin Friscosta.

Ykkösmaalivahti Aku Koskenvuo iloitsi turnauksen avausottelussa tulleesta 4–3-rankkarikisavoitosta Venäjää vastaan.­

Miten turnauksen luonne muuttuu nyt, kun enää voitoilla on merkitystä?

– Asiasta on turha lähteä stressaamaan. Meidän pitää peleissä tehdä niitä samoja asioita, joita olemme tähänkin asti tehneet hyvin. Ei tilanteesta saa ottaa liikaa stressiä.

Pikkuleijonat on ollut MM-turnauksessa hyvin hyökkäysorientoitunut joukkue. Kentän molemmissa päissä on tapahtunut. Suomi latoi 14 maalia kovien Venäjän (4), Tshekin (6) ja USA:n (4) verkkoon ja päästi yhteensä 13.

– Mielestäni ykkösvahvuutenamme on yhtenäisyys. Pelaamme joukkueena, ja pelimme on myös kehittynyt koko ajan. Sieltä löytyy hyvien tulosten salaisuus. On ollut kiva pelata tuon joukkueen takana, ja odotan jo innokkaasti Sveitsi-peliä, Koskenvuo sanoi.

Vallitsevan koronatilanteen takia MM-kisat käydään tiukassa kuplassa. Sääntö on, että joukkuepalaverien ulkopuolella pelaajien pitää pysytellä hotellihuoneissaan.

– Syömään pääsemme joukkueena yhdessä, mutta silloinkaan emme ole missään tekemisissä muiden joukkueiden kanssa. Lisäksi kasvomaskia täytyy pitää koko ajan, koronatestejä tehdään paljon ja joka aamu pitää vastata kyselyyn omasta terveydentilasta, Koskenvuo kuvaa.

Aku Koskenvuo kertoo, että kisojen koronakupla on tiukka. Joka aamu mm. täytyy täyttää kysely omasta terveydentilasta ja koronatestejä otetaan tiuhaan.­

Ehdoton kielto on se, että hotellista ei saa poistua kuin harjoituksiin ja otteluihin.

– Hallille saa sentään kävellä, jos mukaan tulee joukkueenjohtoa valvomaan, ettei kontaktia muihin ihmisiin tule. Hotellilta on noin 10 minuutin kävelymatka jäähallille, Koskenvuo sanoo.

Suomen ja Sveitsin välinen puolivälieräkamppailu alkaa maanantain ja tiistain välisenä yönä kello 01.30 Suomen aikaa. Ottelun voittaja etenee välieriin, häviäjän turnaus päättyy.