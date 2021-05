Teemu Selänteeltä liikuttava ele syövästä kärsivälle perheelle: ”Lapset muistavat tämän ikuisesti”

Teemu Selänne osallistui kovia kokeneen perheen piristämiseksi järjestettyyn tempaukseen.

Suomalainen jääkiekkolegenda Teemu Selänne, 50, jakoi Twitter-tilillään sydäntä lämmittävän videon.

Selänteen entinen seura Anaheim Ducks järjesti vaikeuksia kohdanneen paikallisen Uptonin perheelle piristysruiskeen. Perheen äiti on sairastunut syöpään.

Uptonit saivat Ducksilta mahdollisuuden ottaa tuntumaa joukkueen kotiareenan Honda Centerin jäähän. Tunnelmaa nostatti myös maineikas opastaja ja pelikaveri.

– Teemu Selänne itse ilmestyi paikalle. Se oli maagista, ihmeellistä. Hän oli mahtava lapsien ja meidän kaikkien kanssa. Meillä oli älyttömän hauskaa, hehkutti tapahtumaa järjestämässä ollut Angelique Fong videolla.

Videolla Selänne telmii jäällä perheen lasten kanssa. Hän kehuu myös lapsia kalifornialaisittain harvinaisesta luistelutaidosta.

– Rakastan Uptonin perhettä, Selänne kirjoitti twiittinsä saatteeksi.

Kaikesta päätellen päivä oli myös Uptoneille ikimuistoinen.

– On erityistä, että Ducks antoi meille nämä muistot ja tämän yhteisen ajan. Sillä on todellakin väliä. Ei ole monia asioita, jotka lapset muistavat ikuisesti, mutta tämä on yksi niistä, perheen äiti toteaa herkistyneenä videon päätteeksi.

Selänne päätti pitkän ja maineikkaan kiekkouransa Anaheimissa vuonna 2014. Hän juhli Ducksin kanssa Stanley Cupin voittoa keväällä 2017.