Jaromir Jagrin, 49, umpirehellinen tilitys – paljastaa nyt todellisen syyn peliuran jatkumiseen: ”Minulla ei ole valinnanvaraa”

Legendaarinen Jaromir Jagr jatkaa yhä kiekkoilua. Peli-ilo ei ole ainoa syy.

Tshekkiläinen jäääkiekkoikoni Jaromir Jagr juhli viimeisintä urotekoaan, kun hänen omistamansa tshekkiseura Rytiri Kladno nousi ensi kaudeksi pääsarja Extraligaan. Jagr, 49, ei suunnittele lopettavansa uraansa edelleenkään, kertoi NHL:n sivusto.

Jagr aloitti liigauransa Kladnossa kaudella 1988–1989. NHL:ssä hän pelasi 24 kautta, viimeisimmän vielä 2017–2018, ja hän on NHL:n kaikkien aikojen pistekakkonen 1 921 pisteellään.

Kiekkolegenda toki myöntää, että nyky-Jagr joutuu tekemään enemmän töitä kuin se nuorempi versio.

– Uskon, että minulla on yhä annettavaa. Kyse on vain kovasta työstä ja yrityksestä. Minun on harjoiteltava kovempaa ja vältettävä painon nousua. Tiedättehän, oli aika jolloin tein maalin, kun sitä tarvittiin. Olen tehnyt kovasti töitä jo hyvin nuoresta pitäen päästäkseni tuohon. Ja sitten yhtäkkiä tunnet, ettei se ole enää mahdollista, Jagr pohtii.

– Tärkein syy siihen, miksi yhä pelaan, on vastuuni seuralle. Jos en sellaista tuntisi lainkaan, en viilettäisi jäällä. Koska nolaan itseni siellä, sen voin sanoa. Odotan paljon enemmän itseltäni. Mutta tiedostan sen, että kun lähden, monet (liike)partnereistani jättävät seuran myös. Siksi minulla ei ole valinnanvaraa.

Itsekritiikistä huolimatta Jagrille kirjattiin 2+10=12 tehopistettä hänen pelaamissaan 19 runkosarjapelissä. Pudotuspeleissä hänelle merkittiin 2+8=10 pistettä 16 ottelussa.

– En voi lopettaa. Mutta ollakseni rehellinen, tiedän, että minun on oltava paljon parempi, auttaakseni joukkuettani. Sen tiedän, että kaikkeni teen.