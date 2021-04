Samu Tuomaala, 18, latoi MM-jäällä seitsemässä minuutissa huipputehot – näin hän suhtautui Kärppien pomon hurjaan arvioon

Pikkuleijonien Tshekki-voiton sankari Samu Tuomaala, 18, suhtautuu vaatimattomasti ylistäviin vertauksiin.

Kun tekee jääkiekko-ottelussa runsaassa seitsemässä minuutissa tehot 2+1, saa olla tyytyväinen itseensä. Ja kun ne tehot iskee vielä MM-jäällä, päätöserässä ja voiton arvoisesti, suoritusta kelpaisi jo hehkuttaa.

Pikkuleijonien Tshekki-voiton sankari – mainituin suorituksin Suomen päätöserän nousun ja voiton alle 18-vuotiaiden poikien MM-kisoissa pohjustanut Samu Tuomaala, 18, on monen muun joukkuepelaajan tapaan kuitenkin vaatimaton.

– Siinä oli itselläkin paikkoja ennen kuin maaleja alkoi tulla. Vähän aloin jo hermostumaan itselleni vaihtoaitiossa, että pitäisi alkaa tekemään. Sitten tuli niitä ylivoimia ja onneksi niistä sai tehtyä pari maalia, Tuomaala kuittasi IS:lle puhelimitse Texasista.

Pikkuleijonat oli Suomen aikaa varhain torstaiaamuna pelatun Tshekki-ottelun päätöserän puolivälissä 3–5-tappiolla. Sitten Tuomaala löysi tehonsa; reilussa seitsemässä minuutissa syntyi maali, Samu Salmisen maaliin johtanut syöttö ja vielä toinen maali. 6–5-voitto-osuman Tuomaala viimeisteli 19 sekuntia ennen päätössummeria. Tshekki avusti kurittomuudellaan, kaikki maalit olivat ylivoimaosumia.

– Maaleista tulee sellaisia energiapiikkejä. Sitä tajuaa, että voi vielä tulla tasoihin ja vielä voittaa. Siitä tulee hurmos: siinä vain antaa mennä ja tuntuu, että kaikki onnistuu, Tuomaala luonnehti sitä, miltä maalishow tuntuu.

Tuomaala valittiin Tshekki-ottelun parhaaksi pelaajaksi:

Oululainen Tuomaala edustaa Oulun Kärppiä. Tällä kaudella hän oli jo mukana liigajoukkueen toiminnassakin, mutta valtaosa kaudesta meni A-nuorissa.

Tuomaalan hyvin tunteva Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho kehui taitavaa laitahyökkääjä torstaina IS:n haastattelussa. Aho myönsi kysyttäessä, että Tuomaalalla on yhtäläisyyksiä Kärppien juniorimyllyn alumniin, NHL:ssä loistavaan laitahyökkääjä Jesse Puljujärveen.

– Heillä on kieltämättä samoja vahvuuksia, vaikka ei toki ihan yksi yhteen. Samun hyökkäysalueen röyhkeydessä ja murtautumisessa on paljon samaa kuin Jessellä. Sanoisin, että hän on maalintekijänä jopa parempi kuin Jesse, Aho totesi IS:lle.

Tuomaala suhtautuu näihinkin kehuihin vaatimattomasti.

– No en mä ehkä vielä samaa mieltä ole, mutta kyllähän ne [kehut] omaan korvaan hyvältä kuulostavat. Mutta vielä saa tehdä muutaman maalin ennen kuin voi saada itselleen tuollaisen leiman, hän totesi Puljujärvi-vertauksesta.

Samu Tuomaala (numero 27) juhlii maalia Samu Salmisen kanssa Tshekki-ottelussa.­

Suomi on aloittanut MM-turnauksen lupaavasti. Tshekin lisäksi Pikkuleijonat on voittanut alkusarjassa Venäjän. Seuraavaksi vastaan tulee Saksa.

Omaan peliinsä Tuomaala kaipasi vielä entistä enemmän aktiivisuutta.

– Ja omassa päässä voi olla vähän tarkempi.

Nuorille pelaajille U18-turnaus on perinteinen näyttöpaikka kansainvälisillä areenoilla. Tuomaala tiedostaa tämän hyvin. Tulevana kesänä häntä odottaa NHL:n varaustilaisuus.

– Olen miettinyt koko kauden, että tämä turnaus on joukkueena mutta myös henkilökohtaisesti isoin paikka näyttää, kuinka hyvä pelaaja on tällä hetkellä.

Vaikka NHL-unelma välkkyy ajatuksissa, nyt fokus on kuitenkin MM-turnauksessa. Saksa-pelin jälkeen alkusarja päättyy Yhdysvaltojen kohtaamiseen.

Torstaina Pikkuleijonilla oli välipäivä. Texasin Friscon MM-kuplassa se sujui perinteisin menoin.

– Haastatteluita, vähän pleikkaria, sitten on palaveria ja kohta hieronta, Tuomaala raportoi.

Vähemmän yllättäen pelivalinta Playstationilla on ollut NHL.

– Itse en muuten pleikkaria pelaa, mutta tähän reissuun piti saada jotain ekstraa huoneeseen, ettei ole pelkästään puhelimella.

Joukkueen pleikkakunkkua Tuomaala ei osannut kertoa.

– Ei saada käydä toisten huoneessa, joten en tiedä, Tuomaala sanoi viitaten koronasääntöihin.

Tuomaalan vastus on rajoittunut siis vain huonekaveriin, kärppäkollega Sisu Yliniemeen.

Turnauskuplasta Tuomaalalla ei ole valitettavaa.

– Kaikki pelittää eikä mulla edes käy aika pitkäksi. Koko ajan on jotain tekemistä.