Tällainen on Pikkuleijonien 18-vuotias sankari Samu Tuomaala – Kärppien pomolta väkevä arvio: ”Parempi kuin Puljujärvi”

Oulun Kärppien Samu Tuomaala nousi torstaina Pikkuleijonien sankariksi päätöserän maalihurjastelullaan. Harri Ahon mukaan hän on poikkeuslahjakkuus.

Pikkuleijonien Samu Tuomaala piti varhain torstaiaamuna oppitunnin voittamisesta, kun Suomi möyhensi Tshekin alle 18-vuotiaiden MM-turnauksessa.

18-vuotias oululaisnuorukainen kavensi päätöserän puolivälin jälkeen vastaansanomattomalla one timerillaan ja tarjoili hetken päästä maukkaan poikittaissyötön Samu Salmisen tasoitusmaaliin.

19 sekuntia ennen päätössummeria Tuomaala iski jälleen: tällä kertaa rannelaukauksella tutulta paikalta, vasemman b-pisteen kaarelta.

3–5-tappioasema vaihtui runsaassa seitsemässä minuutissa riemukkaaseen 6–5-voittoon.

Tuomaalan uraa vuosia lähietäisyydeltä seurannut Oulun Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho ei yllättynyt näkemästään.

– Samu on U18-kisoissa juuri siinä roolissa, jossa on parhaimmillaan. Hän on erinomainen, snaipperi ja luistelija, minkä lisäksi hänellä on muutenkin hyvät hyökkäysalueen vaistot. Tuolta paikalta hän on tehnyt paljon tuhoa meilläkin, Aho toteaa viitaten jääkiekossa suorastaan myyttiseen ”oikean b-pisteen kaareen”.

Tuomaala ei ole suinkaan uusi tuttavuus jääkiekkopiireistä.

Junnumaajoukkueiden vakiokasvosta odotetaan kärkikierrosten varausta NHL:n ensi kesän draft-tilaisuudessa. Joissain arvioissa hänet on sijoitettu jopa ykköskierrokselle toisen Kärppä-lupauksen Aatu Rädyn kanssa.

– Nyt on iso kesä edessä, myös harjoituksellisesti, Aho naulaa.

Aluksi olisi kuitenkin vakiinnutettava paikka Kärppien SM-liigamiehistössä. 14-vuotiaana Kiimingin Kiekko-Pojista Kärppiin siirtynyt Tuomaala pääsi maistamaan kuluvalla kaudella SM-liigan vauhtia, mutta leijonanosa kaudesta kului A-nuorissa. Siellä rooli oli iso – ja tehot sen mukaisia.

Ahon mukaan Tuomaalan kokonaisvaltainen peli ei ollut vielä pääsarjan vaatimalla tasolla.

– Kyllähän kaikki tunnistavat hänen kykynsä, mutta kurinalaisessa ja luotettavassa kahden suunnan kiekossa sekä fysiikassa on vielä rutkasti kehitettävää. Seuraava työmaa on, että hän pystyisi tuottamaan SM-liigatasolla peliä omilla vahvuuksillaan ja mukavuusalueellaan. Siihen on kaikki eväät olemassa.

Tuomaala osui myös turnauksen avausottelussa Venäjää vastaan. Juhlissa mukana Samu Salminen.­

Kärpät on ollut jo pitkään täysin ylivoimainen tuottamaan ja potkimaan eteenpäin lahjakkaita kiekkoilijanalkuja.

– Olemme näillä leveyksillä ykköslaji ja saamme paljon lahjakkuuksia, mikä antaa mahdollisuuden. Koutsit tekevät hyvää työtä ja kilpailun kautta arjen laatu paranee, Aho ruotii menestysreseptiä.

Oululaislupauksia on myös helppoa vertailla keskenään. Rohkeimmissa hallipuheissa Tuomaalaa on verrattu tunnettuun oululaiskasvattiin Jesse Puljujärveen, vaikka 178-senttinen väkkärä ei osukaan ulkoisesti samaan muottiin kuin roikalemainen Puljujärvi.

Aho myöntää, että rightin pyssyissä on yhtäläisyyksiä.

– Heillä on kieltämättä samoja vahvuuksia, vaikka ei toki ihan yksi yhteen. Samun hyökkäysalueen röyhkeydessä ja murtautumisessa on paljon samaa kuin Jessellä. Sanoisin, että hän on maalintekijänä jopa parempi kuin Jesse.

Kymmenien huippupelaajien menestyspolkua tasoittanut Aho muistuttaa heti perään siitä tärkeimmästä: ylitsepursuavia johtopäätöksiä ei kannata tehdä, sillä Tuomaalan matka on vasta alussa. U18-urakkaakin on takana vaivaiset kaksi ottelua.

– Jäitä hattuun. Aika näyttää, mitä tapahtuu, koska nyt puhutaan vasta 18-vuotiaasta pelaajasta, jonka kanssa pitää olla kärsivällinen. Hän on noissa kisoissa ehdoton tähtipelaaja, ja seuraava askel on, että hän nousee pelaamaan säännöllisesti miesten kanssa. Minulla on täysi luotto siihen, että niin myös tapahtuu, Aho vakuuttaa.