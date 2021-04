Raimo Summanen on nyt Ljubljanan juhlittu sankari – yksi harmiton sutkautus ei uponnut paikallisiin: ”Ymmärsin kerrasta”

Raimo Summasen joukkueen sarjataso kovenee ensi kaudeksi. Päävalmentaja haluaa kuulla vahvistusstrategiasta ennen kuin ratkaisee oman jatkonsa.

Veteraanivalmentaja Raimo Summanen, 59, hyppäsi 26. tammikuuta slovenialaisen klassikkoseuran Olimpija Ljubljanan jääkiekkoseuran HK Olimpijan päävalmentajaksi.

Viikonvaihde huipentui rattoisasti, kun itävaltalaisista, italialaisista ja slovenialaisista joukkueista koostuvan Alppiliigan mestaruuden voittanut HK Olimpijan joukkue kävi risteilyllä Adrianmeren aalloilla. Finaalisarjassa kaatui italialainen HK Asiago otteluvoitoin 3–0. Asiagon päävalmentaja on Petri Mattila ja maalivahtivalmentaja veskarilegenda Jorma Valtonen, 74.

– Halliin ei täälläkään ole saanut koronan takia ottaa väkeä, mutta fanimme kokoontuivat areenamme eli legendaarisen Hala Tivolin ulkopuolelle ratkaisuottelun aikana, Sloveniassa loistavasti viihtynyt Summanen kertoi maanantaina.

Summanen naureskeli, että vaikka koronapandemia on ollut kaikilla elämänalueilla valtava riesa, urheiluvalmentajalle siitä on ollut jopa omat etunsa.

– Ljubljana on upea kaupunki myös viihdemielessä, mutta kun on ollut kovat rajoitukset päällä, pojat ovat tulleet aina erinomaisesti palautuneina treenaamaan.

Alppiliigan erittäin sloveenipitoista voittajamiehistöä vahvistivat suomalaisista ykkösmaalivahti Paavo Hölsä sekä puolustaja Juuso Pulli. Joukkueesta muutama pelaaja on edustanut Sloveniaa maajoukkuetasolla, pienehköissä rooleissa. Summasen mukaan Alppiliigassa tyypillistä on terävä 5–6 pelaajan kärkinyrkki, jonka jälkeen taso putoaa nopeasti.

Summanen pelasi aikanaan Sarajevon olympiakisoissa Jugoslavian Bosniassa 1984. Sisällissota repi maan itsenäisiksi valtioiksi 1990-luvulla. Sloveenit katselivat jo liittovaltion aikana mieluummin Itävallan ja Italian kuin vaikka Serbian tai Montenegron suuntaan, minkä koutsi sai tuta.

– Yritin vähän huumorilla heittää, että kaukaloon on hyvä laittaa balkanilaista, kiehuvaa verta. Ei oikein uponnut. Ymmärsin kerrasta, etteivät sloveenit pidä itseään balkanilaisina lainkaan.

Summasen kotoa on vuonna 1965 valmistuneelle, upealla puistoalueella sijaitsevalle areenalle miehen kulkupelillä eli polkupyörällä vain muutaman minuutin matka.

– Lenkkeilen puistossa joka päivä.

Hala Tivolissa on kilpailtu MM-tasolla mm. koripallossa, jääkiekossa, pöytätenniksessä ja telinevoimistelussa. Slovenian ykkös- ja kakkoslajeja eli jalkapalloa ja koripalloa Olimpijan miehistöt pelaavat selvästi uudemmassa areenakompleksissa.

Summanen voitti aktiivipelaajana tuplamestaruuden 1995: SM-liigan TPS:ssa ja MM-kultaa Leijonissa. Loppuviikosta HK Olimpija aloittaa Slovenian liigan finaalisarjan HDD Jeseniceä vastaan, eli tupla on mahdollinen myös valmentajana.

Ensi kaudella HK Olimpija on kovan edessä, sillä sarja vaihtuu Alppiliigasta toiseen monikansalliseen liigaan, aiemmin Ebel-liigana tunnettuun ICE Hockey Leagueen. Siihen kuuluu joukkueita Slovakiasta, Tshekistä, Unkarista, Italiasta, Itävallasta ja Sloveniasta.

Summasen päävalmentajasopimus sisältää molemminpuolisen option ensi kaudesta.

– Ensi kauden sarja on jo todella kova ja vähintään verrattavissa SM-liigaan. Palkkataso on samaa luokkaa ellei parempi. Näin ne voimasuhteet muuttuvat. Omaa jatkoani mietin Suomeen palattuani hartaasti. Seurajohdon peliliikkeet joukkueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi kiinnostavat tietysti kovasti siinä ratkaisussa.

Summanen kertoo, että optio sisältää kahden viikon molemminpuolisen siirtoikkunan, jonka aikana valmentaja saa lähteä vapaasti tai seura voi kätellä tämän hyvästiksi.

Raimo Summanen (vas.) voitti 1995 SM-liigan TPS:ssa ja MM-kullan Leijonissa. Kuvassa juhlitaan jälkimmäistä Ville Peltosen ja Antti Törmäsen kanssa.­

Vaikka Summanen on seurannut SM-liigaa vain etäältä, hän on huolissaan epätasaisen ja houkutusvoimaltaan melko heikoksi käyneen sarjan tilasta.

– Ylin kärki on toki yhä terävä. Pelaajien ikärakenne on selvästi ongelma. Korona on tietysti vaikuttanut, mutta siitä on kärsitty kaikkialla muuallakin. Jos tilanne Suomessa – ja tarkoitan kaikkia sarjatasoja – vielä heikkenee, me voimme vielä nähdä jotain, mitä meidän ei onneksi ole toistaiseksi tarvinnut nähdä modernin jääkiekkohistoriamme aikana.

– Samaan aikaan esimerkiksi NHL:ssä pelaa fantastisia suomalaisia isompi määrä kuin koskaan ennen.

Kun HK Olimpija tammikuussa otti yhteyttä Summaseen, tämä ei kauan epäröinyt.

– Ei ole tarvinnut katua. Taas on koettu yksi upea kulttuuri ja maa.

HK Olimpija on Jääkiekkoliiton ohella 11. seura, jolle Summanen tekee erilaisia töitä sitten 1995 loppuneen pelaajauransa.