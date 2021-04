Pekka Virran taistelu koronaa vastaan koskettaa hänen entistä valmentajaansa Hannu Jortikkaa.

Mestarivalmentaja Hannu Jortikka on ollut helmikuusta lähtien Espanjan-asunnollaan Torremolinosissa. Silti hän on seurannut erittäin tarkasti jääkiekkokauden tapahtumia.

Jortikka tunnetaan karskina kiekkomiehenä, mutta hän myöntää auliisti, että Lukon päävalmentajan Pekka Virran taistelu koronaa vastaan kosketti. Virran kerrottiin olleen 48 päivää sairaalassa ja niistä 27 teho-osastolla.

– Kyllä se pysäyttävä juttu oli. Toinen on kuoleman kielissä. Kauhean traagista se on, ei sitä oikein ymmärräkään, Jortikka huokaa.

Virta, 52, on Jortikan, 64, entinen valmennettava Turun Palloseurasta 1990-luvun alusta.

– Minä otin hänet aikoinaan ykkösdivarista TuTosta, hän oli silloin TuTon ykköspelaaja. Hän oli minulla TPS:ssa jonkin aikaa. Ei hirveästi päässyt pelaamaan ja lähti sitten muualle, Jortikka muistelee entistä hyökkääjäänsä.

– Sittemmin on kohdattu jäähalleissa ja valmentajaseminaareilla, hän jatkaa.

Jortikka on katsellut tarkasti Lukon viime otteluja.

– Pekkahan on ollut peleissä katsomossa. Toivottavasti kaikki menee nyt hyvin, eikä mitään jälkitauteja tai muita harmeja tule.

Virta itse totesi hiljattain, että hän haluaisi päästä loppukaudella takaisin vaihtoaitioonkin. Hän kertoi, ettei toistaiseksi pysty vielä seisomaan riittävän kauan paikallaan. Virran mukaan syke nousee, ja sitä vioittuneet keuhkot eivät vielä kestä.

Pekka Virta haluaisi jo kovasti takaisin penkin taakse, ja Jortikka ymmärtää sen. Arkistokuva viime kaudelta Lukko–Kärpät-ottelusta.­

– Huomasin mediasta, että Pekalla on jo kauhea himo päästä vaihtoaitioon. Kyllä se liikuttaa, ja ymmärrän sen täysin. Lukolla on mahdollisuudet vaikka minne, ja hänen tekisi mieli päästä maistamaan työnsä jälkeä, kuudesti TPS:n mestaruuteen valmentanut Jortikka tuumaa.

Jortikka pitää Lukkoa isona mestarisuosikkina.

– Lukko on vaarallisen kova joukkue. Lukon suurin ongelma on oikeastaan joukkue itse. He saattavat mennä asioiden edelle, mutta pelkästään pelaamalla Lukkoa on vaikea voittaa.

– Siellä on kaikki kohdallaan. Heillä on laaja pelaajamateriaali, hyvä ylivoima, hyvä alivoima ja hyvät maalivahdit. Lukon paketti on kaiken kaikkiaan hyvällä mallilla.