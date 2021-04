Maailmantähti antoi Ristolle yhden aarteen suoraan kädestään – nyt suomalaismies lahjoittaa ainutlaatuisen kokoelmansa hyvään tarkoitukseen

Pitkän linjan kiekkomies Risto Laine lahjoittaa ainutlaatuisen kokoelmansa hyväntekeväisyyshuutokauppaan junioreja tukeakseen.

Oven takaa paljastuu aarreaitta – ainakin jos on tippaakaan kiinnostunut jääkiekosta. Rivissä on valtava määrä huippupelaajien mailoja, suuri osa niistä nimikirjoituksella varustettuna.

Helminä ovat muun muassa supertähti Wayne Gretzkyn vuoden 1982 Titan-maila nimikirjoituksella sekä Patrik Laineen, Sebastian Ahon ja Aleksandr Barkovin entiset Warrior-mailat nimikirjoituksilla ryyditettynä.

Maalivahtien mailoista löytyy muun muassa Pekka Rinteen Montreal ja Vesa Toskalan Jofa.

Mailojen lisäksi huoneessa on iso määrä muuta arvokasta jääkiekkotavaraa, muun muassa paitoja, luistimia ja kiekkoja.

Pitkän linjan tamperelainen kiekkovaikuttaja Risto Laine, 76, on nyt päättänyt luopua aarteistaan. Hän lahjoittaa ne huutokauppaan, jonka tuotot ohjataan hyväntekeväisyyteen pirkanmaalaisten jääkiekkojuniorien hyväksi tasosta tai seurasta riippumatta.

– Soitin Jääkiekkoliiton Hämeen aluepäällikölle Mattilan Joukolle. Hyväntekeväisyyshankkeeni todettiin hyväksi, ja asiat lähtivät rullaamaan, Laine kertoo.

Pelkästään mailoja on Laineen arvion mukaan noin 200.

On päivänselvää, että kyseessä on äärimmäisen arvokas kokoelma, mutta Laine itse ei ole koskaan halunnut laskeskella tavaroiden rahallista arvoa.

Tunne- ja kiekkokulttuurillinen arvo on joka tapauksessa valtava.

– Nämä vetoavat tunteisiin ja joku syyhän pitää ihmisellä olla, että tällaisia keräilee. Mutta eihän se perustu mihinkään faktoihin, Laine kuvailee.

– Mistään ei ole hankala luopua, enkä halua nimetä kaikista rakkainta esinettä. Lopulta se on sillä tavalla, että mitkään tavarat eivät ole kenellekään täysin välttämättömiä, hän jatkaa.

Risto Laineella on supertähti Wayne Gretzkyn Titan-maila nimikirjoituksella.­

Perjantaina myyntiin tuleva tavara on toimitettu nyt Tampereen ammattikorkeakoulun tiloihin.

Laineen ainutlaatuisen kokoelman huutokaupan toteuttavat yhteistyönä Jääkiekkoliiton Hämeen alue ja Tampereen ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat.

Esineet myydään Huuto.net-sivustolla. Nettihuutokaupan käytännön toteutuksesta vastaavat Tampereen ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden liiketalouden opiskelijat. Huutokauppaa markkinoidaan Kiekkofest-nimellä sosiaalisen median kanavilla.

Hyväntekeväisyystempauksen tuottojen jakelusta vastaa Jääkiekkoliitto, ja avustuksia voi hakea seurojen kautta.

– Siitä lähdetään, että pelillisellä tasolla ei ole mitään merkitystä tuottojen ohjaamisessa. Kaikki Pirkanmaan juniorit, jotka harrastavat lajia, ovat samalla viivalla, Laine itse linjaa.

Alun perin Laine keräsi tavaroita ”yksityiseen jääkiekkomuseoonsa”, Hämeenkyrön Lavajärvellä sijaitsevan vapaa-ajan asuntonsa autotalliin vuosikymmenien ajan.

Nyt kakkoskoti menee myyntiin, ja ”museon sulkemisen” yhteydessä Laine päätti siis tehdä upealla tavalla hyväntekeväisyyttä.

Patrik Laineen työkalu nimikirjoituksella. Risto Laine sanoo, ettei hän ole sukua Patrik Laineelle.­

Laine on maineikkaan tamperelaisseuran KooVeen entinen puheenjohtaja ja valmentaja sekä nykyinen kunniapuheenjohtaja. Lisäksi hän on työskennellyt maajoukkueissa, urheiluvälinekaupan johtotehtävissä sekä ollut jäähallien johtoportaassa.

Laineen vävypoika Jari Lehtivuori on entinen Tapparan liigajoukkueen ja KooVeen puolustaja. Yksi Laineen lapsenlapsista on nykyisin Saksassa kiekkoileva puolustaja Joonas Lehtivuori, joka tunnetaan SM-liigasta Ilveksestä ja HPK:sta.

Laineella onkin timanttiset kontaktit kiekkopiireihin käytännössä ympäri Suomen. Hän tuntee pelaajia sekä näiden lähipiiriä ja seurajohtajia ja joukkueiden huoltajia. Varsinkin huoltajat ovat nousseet huippupelaajien mailojen metsästyksessä arvokkaiksi kontakteiksi.

Tampereella syntynyt Risto Laine on ”kiakkomiäs” henkeen ja vereen.­

Laine on saanut suuren osan kiekkoaarteistaan lahjoituksina vuosien varrella. Osa on tullut pyytämällä ja osa pyytämättä. Joitain tavaroita hän on hankkinut myös ostamalla.

Supertähti Gretzkyn mailan hän sai Tampereella vuoden 1982 MM-kisojen yhteydessä.

– Olin kisoissa talkootöissä ja ”Väinö” pyöri siellä. Pyysin hänen mailaansa ja sanoin, että ”vedäs nimes tohon”. Se oli siinä.

Laineen mukaan kyseessä on Gretzkyn aito maila, mutta kanadalaisvirtuoosi ei ollut vielä ehtinyt pelata sillä ennen kuin se päätyi hämeenkyröläiseen autotalliin Laineen kokoelmiin.

– Gretzky oli tuolloin melko nuori, mutta iso tähti toki. Onhan sitä sittemmin tullut mietittyä, että aika mahtava juttu, kun miehen ura eteni.

Patrik Laineen mailan saaminen olikin sitten jo toisenlainen tarina – Tesoman tarkka-ampujasta riippumattomista syistä.

Tapparan huoltajalegenda Jarmo ”Pämi” Männistö oli jo laittanut yhden Laineen mailoista Risto Laineelle sivuun noudettavaksi, mutta tämä kyseinen maila katosi mystisesti.

– Menin hakemaan sitä, mutta se oli hävinnyt. Kai se oli mennyt parempaan käyttöön, Risto Laine virnistää.

Tieto varatun mailan katoamisesta tuli tapparalaisten tietoon myöhemmin, ja Laine sai lopulta kokoelmiinsa sukunimikaimansa mailan. Sekin on nyt siis kaupan.

– Toivottavasti tavarat menisivät hyvällä hinnalla ja juniorit saisivat tukea. Siitähän tässä on kyse, Laine toteaa.