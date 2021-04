Ei herkille: AHL-kiekkoilija julkaisi karmean kuvan – luistin viilsi naamaa niin, että häntä verrataan nyt Jokeriin

Venäläispelaajan naama meni karuun kuntoon.

You wanna know how I got these scars?

Näin kysyy Heath Ledgerin esittämä Jokeri elokuvassa The Dark Knight, vaikkakin hahmon tarina arvistaan muuttuukin aina, kun hän lähtee esittämään kysymystä.

AHL:ssä pelaavan Nikita Stsherbakin uutta ulkomuotoa on verrattu Christopher Nolanin Batman-trilogian Jokeriin – ja niin hän tekee itsekin omassa Twitter-päivityksessään.

Venäläinen tosin tietää, mistä arvet saivat syntynsä. Texas Starsin 25-vuotias laitahyökkääjä sai vastustajan luistimesta ottelussa Colorado Eaglesia vastaan.

Hän esittelee julkaisussaan rujon näköistä vammaansa ja sen tikkausta.

Stsherbak on tällä kaudella tehnyt 13 (4+9) pistettä 21 AHL-ottelussa. 188-senttisellä ja 87-kiloisella venäläisellä on tilillään NHL:n runkosarjasta 37 ottelua (6+2).