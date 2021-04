Jukka Jalonen valitsi 11 pelaajaa Leijonien MM-leirille – Suomen NHL-tähtien suhteen tilanne on poikkeuksellinen

Leijonien MM-joukkueen rakentaminen alkaa KHL-pelaajista.

Normaalia vaikeampi palapeli.

Näin kuvaili Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen joukkueen rakentamista kevään MM-kisoihin, jotka käynnistyvät Latvian Riiassa 21. toukokuuta.

Leijonien valmistautuminen kisoihin typistyy normaalista kaavasta reilulla parilla viikolla johtuen vallitsevasta koronatilanteesta.

Jalonen paljasti torstain mediatilaisuudessa, että ensimmäiselle, 4. toukokuuta alkavalle MM-leirille on valittu 11 KHL-pelaajaa. Jalonen ei kuitenkaan halua tässä vaiheessa nostaa nimiä esille.

– Nimien nostamiseen ei ole tarvetta, koska joukkue on vielä niin alkutekijöissä ja kaikenlaista voi tapahtua matkan varrella.

Muutama pelaaja on jo ilmoittanut valmennusjohdolle, etteivät he ole käytettävissä MM-leirityksessä.

– Sitä mukaa kun joukkueita tippuu, olemme pelaajiin yhteydessä. Näin se joukkue rakentuu. Pelaajien halukkuus lähteä kisoihin on erittäin suuri, Jalonen sanoi.

Latvian MM-turnaukseen joukkueet saavat näillä näkymin nimetä kolme maalivahtia ja 25 kenttäpelaajaa, mikä on kolme kenttäpelaajaa enemmän kuin normaalisti.

Tällä hetkellä Jalonen ja GM Jere Lehtinen rakentavat MM-joukkuetta Euroopassa pelaavista pelaajista.

– Filosofia on se, että lähdemme siitä, ettemme saa välttämättä ketään Pohjois-Amerikasta. Sen varaan ei lasketa, Jalonen kertoi.

– Totta kai haluamme meidän parhaita pelaajiamme kisoihin, jos he ovat vain käytettävissä ja terveitä. Ilman muuta toivotetaan kaverit tervetulleeksi, mutta niistä asioista ei voi tietää ennen kuin kausi NHL:ssä päättyy. Sekin tuo vähän lisää epävarmuutta joukkueen rakentamiseen.

Normaalin pelikauden aikana Jalonen ja Lehtinen käyvät pari kertaa tapaamassa Pohjois-Amerikassa pelaavia suomalaispelaajia, mutta tällä kaudella Leijonien johto ei ole ollut yhteydessä NHL-pelaajiin.

– On haluttu antaa työrauha. Ei ole ollut mitään syytä lähteä kyselemään, että kiinnostaako MM-kisat, kun siellä on kovat taistelut pudotuspelipaikoista, perusteli Jalonen.

Lopullisen kisajoukkueen kasaamisen takarajaa Jalonen ei halua vielä tässä vaiheessa lyödä lukkoon karanteenisäännösten epävarmuuden takia.

– Tämän hetken tiedon mukaan NHL:n runkosarja päättyy 12. toukokuuta. Siitä lähdetään pelaamaan ensimmäistä pudotuspelikierrosta paras seitsemästä -systeemillä. Aika todennäköistä on, että sieltä pudonneita pelaajia ei kannata enää odotella. Realismia on varmaan se, että me odotetaan ja toivotaan saavamme niitä pelaajia, joiden kausi loppuu runkosarjaan. Pitää elää tilanteen mukaan, Jalonen sanoi.

Keväällä 2019 Leijonien valmennusryhmä teki lopulliset pelaajavalinnat heti Tshekin EHT-turnauksen jälkeen.

– Voi olla, että nyt tehdään samalla tavalla. Mitään ei ole vielä kiveen hakattu.