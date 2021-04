Naisleijonien 15-vuotias kuopus ei ollut syntynyt, kun kapteeni debytoi jo MM-kisoissa – näin päävalmentaja kommentoi valintoja

Päävalmentaja Pasi Mustonen valitsi MM-joukkueeseen kahdeksan ensikertalaista.

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue on odottanut revanssiaan kaksi vuotta, mutta kevään 2019 MM-hopeajoukkueesta kolmannes ei ole enää mukana, kun päävalmentaja Pasi Mustonen johdattaa Naisleijonat toukokuussa Kanadassa pelattaviin MM-kilpailuihin.

Sukupolvenvaihdos alkoi jo kotikisojen jälkeen ja olisi tuonut ensikertalaisten vyöryn jo viime kevään MM-kilpailuihin. Ne peruttiin koronaviruksen vuoksi, ja nuorisokaarti sai kypsyä vielä vuoden.

Keskiviikkona julkaistuun MM-joukkueeseen nimettiin peräti kahdeksan ensikertalaista: puolustajat Aino Karppinen ja Sini Karjalainen sekä hyökkääjät Julia Liikala, Matilda Nilsson, Jenniina Nylund, Sofianna Sundelin, Emilia Vesa ja Sanni Vanhanen.

– Meillä on kokenut kaarti, jonka pitää tehdä tulosta. Nuorisoa ajetaan sisään ja antamaan happea tuloksentekijöille. Kolmannes joukkueesta on uusia, mutta joukkue on liikkuvampi kuin Espoon-kisojen joukkue oli, Mustonen vertaili.

– Alkusarja pelataan leveällä materiaalilla, mutta sitten tiivistetään peluutusta.

Kokeneista pelaajista mukana ovat muun muassa puolustaja Jenni Hiirikoski ja hyökkääjä Michelle Karvinen, mutta maalivahti Noora Räty ei toipunut ajoissa. Arvokilpailuihin palaava Meeri Räisänen voisi olla mitat täyttävä ykkösmaalivahti, mutta peluutusta ei ole vielä päätetty.

– Suoritukset ratkaisevat. Anni Keisala on ollut aiemmin mukana, mutta ei pelannut. Jenna Silvonen oli joukkueen positiivisin pelaaja kotikisoissa, vaikka seurasikin pelit katsomosta, Mustonen mainitsi muut maalivahdit.

Kaksi vuotta sitten Suomelta hylättiin maali loppuottelun jatkoajalla ja Yhdysvallat nappasi kirkkaimmat mitalit voittolaukauskilpailussa. Suomi puolusti Espoossa erinomaisesti kovimpia kilpakumppaneitaan Kanadaa ja Yhdysvaltoja vastaan.

Naisleijonat tavoittelee hopeamitalin kirkastamista tutuilla vahvuuksilla.

– Kun omiin menee maksimissaan kaksi maalia, pelaamme voitosta, Mustonen alleviivasi tiiviin puolustamisen merkitystä.

MM-joukkueen kuopus Vanhanen täyttää kesällä vasta 16 vuotta. Kapteeni Hiirikoski, 34, debytoi MM-kilpailuissa jo vuosi ennen Vanhasen syntymää, kun hän oli mukana jo vuoden 2004 MM-kilpailuissa.

– Odotan, että joukkue saa mitalin, pystyn pelaamaan hyvät kisat ja pystyn auttamaan joukkuetta voittoihin, Vanhanen ennakoi.

Ennen MM-kilpailuja Suomella on edessään omatoiminen harjoittelujakso, lähikontaktien välttely, matka Kanadaan ja hotellihuonekaranteeni. Sen jälkeen joukkue pääsee harjoittelemaan yhdessä ja valmistautumaan 6. toukokuuta alkaviin MM-kilpailuihin.

– Terveenä pysyminen on tulevina viikkoina kaiken A ja O. Testaaminen jatkuu kotimaan jälkeen kisapaikalla, maajoukkueen GM Tuula Puputti avasi.