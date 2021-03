Mestiksen televisiointi muuttuu

Mestistä nähdään vastedes eri kanavalla kuin ennen.

Suomen jääkiekon toiseksi korkein sarjataso Mestis näkyy kolmen seuraavan kauden ajan C Morella.

C More lähettää kaikki ottelut selostettuina suorina lähetyksinä. Tällä kaudella Mestis näkyy Ruutu-palvelussa, mutta C More ja MTV tekivät Mestiksen kanssa kaudet 2021–24 kattavan sopimuksen.

– C More vahvana jääkiekkotalona on meille paras kumppani edelleen kehittämään Suomen viihdyttävintä lätkää. Näinä poikkeuksellisina aikoina mediatalojen merkitys korostuu entisestään tässä viihdeteollisuuden alassa. Yhteistyöllä luomme myös uusia edellytyksiä seuroillemme kehittää toimintaansa, kertoi Mestiksen operatiivinen johtaja Olli Aro tiedotteessa.

C Moren jääkiekkotarjontaan kuuluvat entuudestaan jo kotimainen SM-liiga, MM-kilpailut, Mestarien liiga CHL ja Ruotsin pääsarja SHL.