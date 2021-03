19-vuotias jääkiekkoilija loukkaantui karmeasti, taistelee elämästään teho-osastolla – äiti sai lääkäreiltä pysäyttävän viestin Venäjällä

Nuori venäläinen jääkiekkoilija sai päähänsä pahan osuman kiekosta.

Timur Faizutdinov on kriittisessä tilassa saatuaan kiekosta päähänsä.­

Dinamo Pietarin 19-vuotias kapteeni Timur Faizutdinov makaa sairaalan teho-osastolla kriittisessä tilassa.

Hän sai kiekosta päähänsä Venäjän nuorten liigan MHL:n pudotuspeliottelussa viikonloppuna.

Kotijoukkue Loko Jaroslavlin pelaaja yritti laukoa kiekon Dinamon kenttäpäätyyn ja peliväline osui Faizutdinovia päähän. Faizutdinov oli luistelemassa kohti vaihtoaitiota oman siniviivan kohdalla.

Voit katsoa videon tilanteesta täältä.

Osuman jälkeen pelaaja putosi jään pintaan päätään pidellen ja menetti pian tajuntansa.

Dinamon mukaan pelaajan tilanne on kriittinen.

– Hän (Faizutdinov) on tehohoidossa, ja lääkärit tekevät kaikkensa pelastaakseen hänen henkensä, seura tiedotti.

Faizutdinovia on hoidettu Jaroslavlissa. Hänen perheensä on halunnut siirrättää pelaajan erikoishoitoon Moskovaan, jossa tarjolla on paremmat hoitovälineet ja asiantuntemus kuin Jaroslavlissa.

– Ymmärrämme riskin, mutta meidän on otettava se. He (lääkärit) kertoivat, että he työskentelevät ensimmäistä kertaa tällaisen vamman kanssa, pelaajan äiti Jelena sanoi 76.ru-sivustolla.