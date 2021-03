Kommentti: Aivovamman saaneen Tony Salmelaisen tuskasta löytyi viisaus, josta hyötyisi laturaivoa uhkunut Iivo Niskanenkin

Urheilutähteys voi johtaa kriisiin, ja siitä myös ex-kiekkotähden Tony Salmelaisen tarina on esimerkki, kirjoittaa Marko Lempinen.

Aivovammasta kaikki ikävä sai alkunsa. Lopulta se kuitenkin antoi enemmän kuin otti.

Se kasvatti Tony Salmelaisesta paremman ihmisen.

Tällaiseen johtopäätökseen ex-kiekkotähti tuli Urheilulehdessä (8/2021) ja Ilta-Sanomissa (13.3.) julkaistussa traagisessa ja puhuttelevassa elämäntarinassaan. Entinen NHL-hyökkääjä puhuu toipumisprosessinsa aikana tekemistään oivalluksista harvinaisen vakuuttavasti.

Aivovammat ovat olleet suomalaiskiekkoilussa kasvava puheenaihe sen jälkeen, kun Urheilulehden edeltäjä Veikkaaja-lehti vuonna 2007 julkaisi artikkelin maalivahti Markus Helasen rajusta kohtalosta ja epätoivoisesta taistelusta vakuutusyhtiötä vastaan.

Vaikka Helasella on sittemmin riittänyt liiaksi kohtalotovereita, keskustelussa ei ole valitettavasti vieläkään ammuttu kovapanoksilla.

Puhe on jämähtänyt ylätasolle, konkretia on puuttunut. Nyt Salmelainen ehdottaa, että aivovamman saaneita ja heidän läheisiään varten perustettaisiin hoitoonohjausjärjestelmä – samantapainen kuin päihderiippuvaisilla kiekkoilijoilla jo on.

Ehdotus on järkevä, se kannattaisi toteuttaa heti.

Salmelainen, 39, koki helvetin, mutta aivovamma ei ole hänen koko tarinansa. Siihen nivoutuu oppeja, jotka sisäistämällä koko suomalaista urheilukulttuuria voisi parantaa.

Tony Salmelainen halusi jakaa kokemuksensa ja oivalluksensa auttaakseen muita.­

Suomea ei pidetä urheilumaana vaan menestyshulluna maana, koska tulos ohjaa lähes kaikkea ajattelua. Mitä paremmin ja näkyvämmin urheilija menestyy, sitä enemmän häntä ihannoidaan. Ongelma on siinä, ettei tähteys ole inhimillisesti totta – ja siitä Salmelainenkin on yksi esimerkki.

Kun urheilija saavuttaa näkyvästi menestystä, koko systeemi – mm. lajiliitot, media ja penkkiurheilijat – lähtee huumaan mukaan. Urheilija aletaan nähdä sankarihahmona, eikä yleensä mene pitkään, kun myös urheilija alkaa elää nimenomaan urheilijaminänsä kautta.

Kun aito minäkuva jää taustalle, urheilijan kasvuprosessi ihmisenä keskeytyy. Tai vähintäänkin haavoittuu. Ammattiurheilijoiden ei tietysti tulisi antautua urheilijarooliensa vietäviksi, mutta nämä kehitys on ymmärrettävää.

Tähdeksi noustuaan urheilija tuntee velvollisuudekseen vastata odotuksiin.

Urheilija alkaa määritellä itseään sitä kautta, miten hän onnistuu suorituksissaan ja miten hänet yleisesti koetaan. Todellisuus hämärtyy. Kun urheilusta tulee elämän ainoa intohimo ja menestyksestä ihmisenä onnistumisen mittari, urheilija alkaa tuntea inhimillistä alemmuutta, jos menestys ei vastaa odotuksia. Tästä vaarallisesta kehästä Salmelainen painokkaasti puhuu.

Päähän tullut tälli aiheutti Salmelaiselle myös pitkäaikaisen masennuksen.­

Yksi esimerkki huippu-urheilijoiden raskaista mentaalihaasteista nähtiin viime sunnuntaina Oberstdorfin MM-kisojen 50 km:n perinteisen jälkeen, kun Suomen paras kestävyysurheilija Iivo Niskanen paiskasi suksensa tv-kameroiden edessä hankeen.

Voi perustellusti kysyä, raivosiko maalialueella ihminen nimeltä Iivo Niskanen vai rajujen menestyspaineidensa kahleisiin jäänyt hiihtäjä Iivo Niskanen.

Olympiavoittajalla ei ole aikoihin ollut mitään todisteltavaa kenellekään. Silti tavallisesti lupsakkana tunnettu hiihtotähti on viimeaikaisten pettymystensä hetkellä käyttäytynyt epätavallisen oikukkaasti.

Vierittämällä aluksi epäonnistumisensa syyn suksien kontolle Niskanen tuli paljastaneeksi urheilijaminänsä sisäiset haasteet. Hän ilmiselvästi purki paineiden aiheuttamia demonejaan.

Niskasen sukset eivät pelanneet optimaalisesti, mutta niitä paiskoessaan hän tiesi, että vikaa löytyi myös kuntotekijöistä. Tämän hän tunnusti lopulta itsekin Hiihtoliiton haastattelussa.

– Tunne oli ihan hyvä. Ajattelin, että tänään on hyvä päivä, mutta ei riittänyt, hän linjasi.

Iivo Niskanen pettyi rajusti Oberstdorfin MM-kisojen päätösmatkalla.­

Juuri urheilijoiden identiteettihaasteista Tony Salmelaisenkin tarina kertoo. Asia ei sinällään ole uusi, mutta pointti on nyt korostetusti siinä, että koko urheilemisen perusajatus pitäisi kääntää päälaelleen.

Asiasta ei ole puhuttu riittävästi.

Urheilijan kannattaa asettaa kovia suoritustavoitteita, mutta koska urheilija ei voi yksin vaikuttaa lopputulokseen, väliä on vain sillä, miten urheilija kehittää itseään sekä urheilijana että ennen kaikkea ihmisenä.

Jos antaa tuloskeskeisyyden viedä, urheilija oppii miellyttämään ympäristöään, mutta ei kantamaan vastuuta itsestään. Tuloskeskeisyys on kuin kantaisi vettä siivilällä.

Salmelainen on lukemattomien menestyneiden urheilijoiden tavoin esimerkki siitä, että uran päätyttyä tuloskeskeinen urheilija lakkaa tavallaan olemasta. Kun siinä vaiheessa katoaa myös ympäristön fanitus, syntyy raskas identiteettityhjiö, joka usein täyttyy erilaisilla tragedioilla.

Tarinan isoin oivallus piilee siinä, että mitä paremmin urheilija oppii uransa aikana auttamaan itseään, sitä laajemmin urheilu pystyy palvelemaan koko suomalaista yhteiskuntaa. Eikä se ole mitään pois tuloksista, nekin päinvastoin paranevat.

Asian ytimeen pääsee ymmärtämällä, että Salmelaiselle aivovamma oli, kuten hän itse sanoo, sittenkin siunaus.