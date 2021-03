Alakouluikäisten kiekkojuniorien keskuudessa paljastui laaja koronatartuntaketju

Pirkanmaalla todettiin laaja koronatartuntaketju juniorikiekossa. Sairaalasta muistutettiin harrastusohjeista.

Nuoria kiekkoilijoita on sairastunut runsaasti koronaan.­

Pirkanmaalla on todettu laaja koronatartuntaketju alakouluikäisten juniorijääkiekkoilijoiden keskuudessa, kertoo Tampereen yliopistollinen keskussairaala Twitterissä.

Taysin mukaan pääosa pääosa tartunnan saaneista on 10–11-vuotiaita, mutta myös jotkut joukkueiden parissa toimineet aikuiset ovat sairastuneet.

Sairaala muistutti, että myös alle 12-vuotiaiden harrastustoiminnassa tulee pyrkiä OKM:n ohjeistamia noudattamaan turvallisen harrastamisen toimintatapoja.

Tampereen kaupungin epidemiologi Sirpa Räsänen sanoi Aamulehdelle, että jääkiekossa tartuntoja on parin viime viikon aikana ollut selvästi enemmän kuin muissa vapaa-ajan harrastuksissa.

– Vaikka ei mieli tee sormella osoitella yhtään mitään erityistä harrastusta eikä erityistä toimintaa, niin kiistämättä nyt tartuntoja näyttää jääkiekkoharrastukseen keskittyvän, Räsänen sanoi Aamulehdelle.

Tays kertoi, että tartuntoja on useammassa joukkueessa ja useiden eri kuntien asukkailla. Aamulehden mukaan korona iski ainakin Tapparan, Ilveksen ja ylöjärveläisen Uplakersin joukkueisiin.

Tapparan toiminnanjohtaja Kari Aaltonen sanoi AL:lle, että tamperelaisia kiekkojunioreita oli talvilomaviikolla omaehtoisella leirillä toisella paikkakunnalla.

– Siellä on ollut Tapparan pelaajia ja myös muiden seurojen pelaajia. Siellä on tapahtunut myös altistumisia ja kahdelle [Tapparan] pelaajalle on tullut positiivinen testitulos sen jälkeen, Aaltonen sanoi AL:lle.

