Teemu Selänne kyseli kipakasti isänsä Ilmarin, 84, koronarokotteen perään – näin vastaa Siuntion perusturvajohtaja

Cathrinne Wetterstrandin mukaan Siuntiossa on rokotettu noin 70 prosenttia yli 80-vuotiaista.

Jääkiekkolegenda Teemu Selänne on herättänyt viime päivinä huomiota sosiaalisessa mediassa koronarokotejärjestystä koskevilla twiiteillään.

Selänne on turhautunut siihen, ettei hänen Siuntiossa asuva isänsä Ilmari Selänne, 84, ole vielä saanut koronarokotetta.

Twitterissä julkaisemassaan videossa Selänne soittaa isälleen ja kyselee tältä rokoteasian edistymistä. Ilmari Selänne kertoo soittaneensa Siuntion terveyskeskukseen, jossa kerrottiin, että rokotuksissa ollaan nyt menossa kirjaimessa O.

– Tässä on kysymys siitä, että mitä tarvitsee tehdä, että 84-vuotias saa rokotteen, vuonna 2014 kiekkouransa päättänyt Selänne ihmettelee videolla.

Siuntion kunnan perusturvajohtaja Cathrinne Wetterstrand selvensi Ilta-Sanomille kunnan rokotejärjestystä.

– Ensin aloitettiin rokottamalla niitä yli 80-vuotiaita, joilla on kotihoidon palveluita. Heidän katsottiin olevan heikoimmassa kunnossa, ja heitä kotihoito rokotti kotona. Sen jälkeen siirryttiin muihin yli 80-vuotiaisiin, Wetterstrand kertoo.

– Me rokotamme sen mukaan, miten saamme rokotteita kuntaan, ja siihenhän me emme voi vaikuttaa mitenkään. Kuntiin ei tule niin tasaista tahtia rokotetta, että sama määrä yli 80-vuotiaista olisi rokotettu joka kunnassa.

Teemu Selänteen Ilmari-isä oli Kirsi-puolisonsa kanssa paikalla, kun Teemun vaimo Sirpa Selänne julkaisi kirjansa vuonna 2019.­

Wetterstrandin mukaan Siuntion yli 80-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on nyt saanut noin 70 prosenttia.

Hän muistuttaa, ettei yli 80-vuotiaiden tarvitse itse soittaa terveysasemalle saadakseen rokoteajan.

– Meillä soi puhelin jatkuvasti näihin liittyen. Olen yrittänyt pyytää kärsivällisyyttä, että kyllä me ollaan yhteydessä sitten kun aika rokotukseen tulee, Wetterstrand toteaa.

– Yli 80-vuotiaille soitamme itse. Osalle heistä on vaikea päästä itse varaamaan aikaa, ja oli vaikea vetää rajaa, kenelle soitetaan ja kenelle ei. Helpointa on soittaa kaikille, ja samalla voimme selvittää niiden tilanteen, jotka eivät itse pääse liikkumaan terveysasemalle, Wetterstrand toteaa.

18–69-vuotiaat riskiryhmäläiset sen sijaan varaavat rokotusaikansa itse netissä tai puhelimitse.

Wetterstrandin mukaan yli 80-vuotiaiden rokotusaikoja ei jaeta aakkosjärjestyksen perusteella.

– Nyt kun katson tuota listaa, jossa lukee keille on soitettu ja keitä on rokotettu, niin ne on kyllä ihan satunnaisessa järjestyksessä poimittu, ei ainakaan aakkosjärjestyksessä.

– Joku on kysynyt, miksi emme rokota vanhimmasta päästä yli 80-vuotiaita, tai niitä joilla on joku muu vaarallinen diagnoosi. Mehän emme käy katsomassa jokaisen potilastietoja, että mikä diagnoosi heillä on. Siihen ei ole aikaa, enkä tiedä, onko se järkevääkään, hän toteaa.

Perusturvajohtaja ymmärtää rokotusaikaa odottavien turhautuneisuutta. Silti on väistämätöntä, että jotkut joutuvat odottamaan omaa vuoroaan toisia pidempään.

– Miten tahansa rokotusjärjestyksen määrittelee, ei se ole oikeudenmukaista kaikkien mielestä. Vaikeahan sitä on määritellä, mikä olisi se oikea tapa.