Törkeästä veropetoksesta epäillyn Esa Tikkasen omaisuutta määrättiin vakuustakavarikkoon

Esa Tikkasen omaisuutta määrättiin vakuustakavarikkoon.

Jääkiekkolegenda Esa Tikkasen omaisuutta on määrätty vakuustakavarikkoon.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi takavarikoitavaksi Tikkasen, 56, omaisuutta enintään 168 310 euron edestä.

Asia käsiteltiin salassa ja oikeuden ratkaisu on päätöstä lukuun ottamatta salainen.

Vakuustakavarikko liittyy epäiltyyn törkeään veropetokseen Espoossa 7.5.2015–26.9.2019 välisenä aikana. Vakuustakavarikko on pakkokeino, jolla turvataan maksuvelvollisuuden tai menettämisseuraamuksen täytäntöönpano.

Tikkanen kommentoi aiemmin asiaa IS:lle näin:

– Tällainen prosessi on käynnissä. En ole syyllistynyt mihinkään rikokseen vaan kyseessä on verottajan kanssa eriävä näkemys.

– Kysymys on ulkomailta tulleiden rahojen verotuskohtelusta.

Tikkanen on viisinkertainen Stanley Cupin voittaja. Pelaajauransa jälkeen hän on toiminut muun muassa valmentajana sekä tv-kommentaattorina. Tikkanen on myös työskennellyt pitkään vedonlyöntiyhtiö Unibetin palveluksessa.