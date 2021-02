Kommentti: Leijonat otti Ruotsilta turpaan – ketä kiinnostaa?

Koronakriisin keskellä ei pitäisi pelata EHT-turnauksia. Kiinnostavuusarvo Leijonien ympärillä on tästä yksi osoitus, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Se EHT-turnaus tuli ja meni.

Jälkipolville ei jäänyt paljon kerrottavaa. Tuskin koskaan neljän maan EHT-turnausta on pelattu yhtä vahvasti tutkan alla kuin nyt viikonloppuna Ruotsin Malmössä.

Ruotsin, Suomen, Tshekin ja Venäjän välinen kauden kolmas EHT-turnaus pelattiin koronarajoitusten takia tyhjille katsomoille, joten tämä varmasti osaltaan vaikutti turnauksen yleiseen vetovoimaan.

Jos joltain meni turnaus kokonaan ohi, niputetaan tähän vielä Leijonien anti tulosten muodossa: tappiot Ruotsille ja Venäjälle ja voitto Tshekistä voittolaukauskisassa. Venäjä vei jo kolmannen EHT-turnausvoiton putkeen.

Myönnän suoraan, että viikon alussa en edes muistanut, että torstaina pelataan Suomi–Venäjä-avausottelu, vaikka työnkuvaan kuuluu jääkiekosta raportointi. Tämä toki saattaa mennä omaan piikkiini, mutta ei Leijonien otteet näyttäneet herättävän kansan syvissä riveissä suuria värähdyksiä turnauksen aikanakaan.

Sen sijaan kiekkoviikon mieleenpainuvimpiin hetkiin kuului perjantain SM-liigakierroksen jälkilöylyt Hakametsän uumenissa.

Ilves–Kärpät-ottelun jälkeisessä pressitilaisuudessa Ilveksen viestintävastaava tivasi kiihkeään sävyyn Kärppiä edustaneelta apuvalmentajalta Lauri Mikkolalta, että missä on oululaisten pääkäskijä.

– Missäs on päävalmentaja Mikko Manner, kuului tiukka kysymys.

Ilveksen viestintävastaava tuskin oli ainoa, joka unohti, että samaan aikaan pelattiin maajoukkueiden EHT-turnausta Ruotsissa. Manner oli tietenkin Leijonien mukana, osana Jukka Jalosen johtamaa valmennusryhmää, kuten on ollut kaudesta 2017–18 lähtien.

Maajoukkueen ympärillä on kuluvan kauden aikana ollut yllättävän laimea yleisilme.

Kevään MM-kisat kiinnostavat pomminvarmasti kansaa ja Leijonien otteluita MM-jäillä tapittaa taas miljoonayleisö viikinkikypärät päässä, mutta MM-kisojen ulkopuolella brändi näyttäytyy haaleana tällä hetkellä.

Sitä vesittää osaltaan Leijonien uusi ”koti” eli leijonakiekkoa näyttävä Dplay ja TV5, jonka tv-tuotanto on kerännyt paljon kritiikkiä Karjala-turnauksesta lähtien. Sanotaan nyt näin kiltisti, että Yleä on ikävä.

Nykyinen leijonaselostaja J-P Jalo on timanttinen ja kaiken kokenut ammattilainen, mutta muuten tuotteessa riittää petrattavaa. TV5:n leijonastudiot ovat halvan näköisiä ja jäävät sisällöllisesti pintapuolisiksi.

Aina kun käsissä on suomalaisen jääkiekon lippulaivan eli Leijonien otteluiden näyttäminen, se tuo mukanaan ison vastuun. Tällä hetkellä rima on vedetty aika matalalle. Missä on tekijöiden kunnianhimo?

Suurempi ongelma on maaotteluiden ajankohdassa ja EHT-turnausformaatin nykytilassa.

Ensinnäkin EHT-turnausten pelaaminen tällä kaudella on järjetöntä, kun ympäri Euroopan kansalliset sarjat taistelevat olemassaolostaan kriittisen koronakriisin keskellä.

Koronan keskellä panoksettomien maaotteluiden pelaaminen ei tunnu millään muotoa järkevältä, kun samaan aikaan kansalliset sarjat pyörivät. Monissa SM-liigaseuroissa ei katsottu hyvällä, kun Leijonat haali riveihin eri puolilta liigaa tärkeitä pelaajia sinänsä mitättömään Ruotsin-turnaukseen.

Jokaisessa kauden EHT-turnauksessa maajoukkueet ovat joutuneet tekemään kompromissejä koronatilanteen takia, mikä on syönyt kilpailullisuutta. Marraskuun Karjala-turnauksessa Suomi pelasi puhtaasti SM-liigapelaajilla.

Vähän vastaavanlaisessa tilanteessa oli nyt isäntämaa Ruotsi, kun se ei saanut KHL-pelaajiaan ollenkaan mukaan. Ruotsi joutui rukkaamaan joukkuettaan reippaasti muutamia päiviä ennen turnausta.

Toisekseen lajiliittojen on pakko uudistaa nykyistä EHT-formaattia. Tällä hetkellä EHT-ottelut ovat lähinnä maajoukkueiden harjoitusotteluita, joissa kokeillaan laajalla skaalalla pelaajia. Maajoukkuestatus on kokenut inflaation.

Päättyneellä Ruotsin-turnauksella oli hyvin vähän tekemistä MM-kisojen tai lopullisen MM-joukkueen kanssa, mutta otetaan loppuun pari huomiota posin puolelta.

Leijonien riveissä nähtiin muutama pelaaja, jotka pelaavat suurella todennäköisyydellä kevään MM-turnauksessa Riiassa ilman suurta NHL-pelaajien invaasiota.

Puolustuksen ykkösnimi Robin Salo, 22, on kehittynyt isoin askelin parissa vuodessa, ja on nyt yksi parhaista Euroopassa pelaavista suomalaispuolustajista. Tästä osoituksensa Örebron tähtipakki solmi perjantaina kaksivuotisen NHL-sopimuksen hänet varanneen New York Islandersin kanssa.

Leijonissa debytoinut Anton Lundell osoitti heti kättelyssä, että taso riittää ja hän kilpailee tosissaan paikasta lopullisessa MM-joukkueessa. Nuorten Leijonien pronssijoukkueen parhaana pelaajana loistanut Lundell, 19, on SM-liigan paras sentteri ja alkaa kovaa vauhtia lähestyä kansainvälistä tasoa.

Siihen oikeastaan positiiviset muistiinpanot Ruotsin-turnauksesta jäivät.