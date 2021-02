Esa Tikkanen ei saapunut käräjäoikeuteen – törkeän veropetosepäilyn käsittely alkoi

Esa Tikkasen asia käsitellään salaisesti.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkoi perjantaiaamuna käsittely, jossa poliisi hakee entisen NHL-jääkiekkoilijan Esa Tikkasen omaisuutta vakuustakavarikkoon.

Tikkanen ei ilmestynyt paikalle. Asiaa käsiteltiin salassa.

Tikkasen oikeusavustaja ei kommentoinut asiaa Ilta-Sanomille.

Käräjäoikeus ilmoitti, että asiaan tulee ratkaisu ensi tiistaina 16.2.

Perjantaina käsitelty asia liittyy epäiltyyn törkeään veropetokseen Espoossa 7.5.2015–26.9.2019 välisenä aikana. Vakuustakavarikko on pakkokeino, jolla turvataan maksuvelvollisuuden tai menettämisseuraamuksen täytäntöönpano.

Tikkanen on aiemmin kommentoinut asiaa Ilta-Sanomille seuraavasti.

– Tällainen prosessi on käynnissä. En ole syyllistynyt mihinkään rikokseen vaan kyseessä on verottajan kanssa eriävä näkemys. Kysymys on ulkomailta tulleiden rahojen verotuskohtelusta.

Päivitetty kello 11.08 oikeuden ilmoituksella asian ratkaisupäivästä.