Anton Lundell saa torstaina ensimmäisen näytönpaikkansa Leijonissa – ”Olen mennyt eteenpäin kaikilla osa-alueilla”

HIFK:n tähtisentteri on harjoitellut Leijonissa Niko Ojamäen ja Jere Innalan kanssa.

Kotimaisen jääkiekkokauden komeettoihin kuuluva Anton Lundell paistattelee jälleen valokeilassa. Torstaina HIFK-sentteri tekee ensiesiintymisensä Leijonissa, kun joukkue aloittaa Malmön EHT-turnauksen Venäjää vastaan.

Väkevää virettä SM-liigassa osoittanut ja reilu kuukausi sitten Nuoret Leijonat MM-pronssille kipparoinut Lundell suhtautuu uuteen uraetappiin tyynesti. Ensimmäisissä harjoituksissa Lundell muodosti ketjun Linköpingissä pelaavan Niko Ojamäen ja HPK:ssa tehokasta jälkeä tehneen Jere Innalan kanssa.

– Hyvin on lähtenyt liikkeelle. Vasta yksi treeni oli eilen, mutta nyt päivällä on toinen. Totta kai koetan pelata omilla vahvuuksillani, auttaa joukkuetta ja ketjukavereita, 19-vuotias Lundell puntaroi keskiviikkona maajoukkueen etätiedotustilaisuudessa.

– On kivaa päästä pelaamaan kovia pelejä Euroopan kärkipelaajia vastaan ja mittaamaan oma taso. Muuten pyrin pelaamaan omaa peliäni.

NHL-joukkue Floridan viime syksyn ykköskierroksen varaus on pelannut HIFK:n paidassa tällä kaudella yli piste per peli -tahdissa. Maaleja on 24 ottelussa syntynyt peräti 16. Nuorukainen on kyennyt mielestään ottamaan runsaasti kehitysaskeleita tällä kaudella.

– Tälle kaudelle tavoitteena oli jatkaa siitä, mihin viime kaudella jäin. Siitä olen pystynyt jatkamaan ja jopa nostamaan tasoa. Tuntuu, että olen mennyt eteenpäin kaikilla osa-alueilla, Lundell summasi.

Jos Lundell jatkaa seuraavat kuukaudet samalla tasolla, nuorukaisella on mahdollisuudet jopa päävalmentaja Jukka Jalosen MM-kisaryhmään. Leijona-luotsi on antanut nuorille tähdille näytönpaikkoja aiemminkin.

– Sinne (MM-kisoihin) on vielä sen verran pitkä aika, etten halua lähteä spekuloimaan. Tässä turnauksessa haluan näyttää, mitä osaan. Sitten loppukausi pitää koettaa pelata mahdollisimman hyvin, Lundell kertoi.

Pelitavallisesti Lundellin voi odottaa loksahtavan nopeasti Jalosen sapluunaan. Vuodenvaihteessa sentteri loisti Nuorten Leijonien päävalmentajan Antti Pennasen alaisuudessa alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. Pennanen on toiminut pitkään Jalosen apuvalmentajana.

– Veikkaan, että heidän pelitavoissaan on aika paljon samoja juttuja. (Jalonen) on totta kai tosi menestynyt valmentaja, ja häntä kohtaan on tosi iso kunnioitus.

Torstain Venäjä-ottelun jälkeen Leijonat kohtaa lauantaina Tshekin ja sunnuntaina Ruotsin.