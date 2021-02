Naisleijonien maalivahti joutui kuuntelemaan alentavia huutoja miesten otteluissa – nykyisin hän treenaa poikien kanssa: ”Kuin yksi jätkistä”

Meeri Räisäselle on tärkeää, että hän saa harjoitella poikien kanssa. Se kehittää maalivahtia parhaiten naisten kansainvälisiin otteluihin.

Naisleijonien maalivahdilla Meeri Räisäsellä, 31, oli selkeä syy siirtyä Tukholman AIK:sta Hämeenlinnan Pallokerhoon viime syksynä. Naisten SM-liigan otteluiden lisäksi Räisänen saisi pelata ja harjoitella HPK:n alle 18-vuotiaiden ikäluokan poikajoukkueen kanssa.

Aiemmat kokemukset toisen sukupuolen peleistä eivät olleet pelkästään hyviä. Räisänen edusti vuosina 2015–17 kahta eri miesten Suomi-sarjan joukkuetta ja sai kuulla paljon negatiivisia kommentteja. Nainen miesten maalilla oli verrattain uusi ilmiö.

– Kysyttiin, että mitä minä siellä teen, Räisänen muistelee.

Kerran hänet laitettiin kesken ottelun maaliin vieraspelimatkalla. Vastustajan kannattajat huusivat muun muassa, että: ”Mee pelaan ringettee!”

– Sain kuulla kohtuullisen alentavia huutoja. Minua ei hyväksytty, hän kertoo.

Räisäsen käänsi ottelun torjunnoillaan voitoksi. Hän oli näyttänyt, että kuuluu miesten kaukaloihin.

Meeri Räisänen pelasi Suomi-sarjaa D-kiekossa ja Kiekkokoplassa.­

HPK:n teinipojat ja valmentajat eivät sen sijaan näyttäneet jälkeäkään lätkäkulttuurin vanhoista, ummehtuneista asenteista.

– Pojat olivat tosi mukavia heti, kun osoitin pärjääväni. Urheilumaailmassa edeltävät saavutukset eivät merkkaa mitään, kun menee uuteen jengiin. Oma paikka pitää aina ottaa, Räisänen kertoo.

Hänellä saavutuksia riittää. Räisänen on valittu kaksi kertaa MM-kisojen tähdistökentälliseen. Lisäksi hän on voittanut olympia- ja MM-pronssia sekä kaksi Suomen mestaruutta.

Oma paikka löytyi yli 10 vuotta nuorempien poikien keskeltä. Pelit ja treenit alkoivat sujua HPK:ssa hyvin. Räisänen pelasi muutaman poikien ottelun ja voitti niistä jokaisen. Valmennus oli tyytyväinen naisen otteisiin.

– Olin kuin yksi jätkistä.

Tilanne muuttui joulukuussa, kun koronavirus pysäytti jääkiekon. Hämeenlinnassa menivät hallit kiinni, juniorisarjat keskeytettiin ja HPK:n pojat siirtyivät pienryhmäharjoitteluun. Räisänen koki, ettei treeni ollut riittävän kehittävää kansainväliselle huipulle tähtäävälle urheilijalle. Hänen tavoitteenaan olivat huhtikuussa pelattavat MM-kisat ja ensi vuoden talviolympialaiset. Treeniä oli saatava.

Meeri Räisänen pelaa HPK:n naisissa ja harjoittelee JYPin pojissa.­

Hän ei jäänyt odottamaan tilanteen hellittämistä vaan alkoi joulukuussa harjoitella kotikaupunkinsa Jyväskylän JYPin B-poikien kanssa. Koska Räisänen kuuluu Olympiakomitean tukiryhmään, hän saa Jyväskylässä käyttää jäähallia, kuntosalia ja uimahallia treenaamiseen.

– Jyväskylä on kohdellut minua aina todella hyvin. JYPin junioreissa on laadukkainta aamu- ja iltaharjoittelua, jollaista olen urallani nähnyt, Räisänen kiittelee.

JYPin poikien kanssa treenamisen lisäksi hän pelaa HPK:n naisissa SM-liigaa, vaikka Hämeenlinnaan on 2,5 tunnin ajomatka. Koppi on tarttunut: esimerkiksi tammikuun ottelussa KalPaa vastaan hän torjui 49 kertaa.

Veskari selittää, miksi poikien kanssa harjoittelu on ensiarvoisen tärkeää kansainvälisen huipputason pelaajalle. Räisäsen mukaan naiskiekkoilijan tavoitteet liittyvät aina maajoukkueen menestykseen olympialaisissa ja MM-kisoissa, eivätkä seurajoukkueeseen.

Sitä paitsi Räisänen on jo nähnyt ulkomaiden kaukalot Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Ruotsissa.

– Minusta on kaikkein tärkeintä, että pääsen harjoittelemaan poikien kanssa, koska se tukee pelaamista naisten kansainvälisissä otteluissa. Aina, kun harjoittelee itseään parempien kanssa, vie se eteenpäin.

Samasta syystä Naisleijonat pelaavat harjoitusleireillään usein poikien akatemiajoukkueita vastaan, eivätkä muita naisten maajoukkueita vastaan.

– Voisi verrata, että jos pelaa poikia vastaan harjoitusottelun, se on kuin pelaisi Kanadaa tai Yhdysvaltoja vastaan. Vauhti on jotakuinkin sama. Eurooppalaisia vastaan vauhti aina tippuu, Räisänen avaa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Naisleijonissa ei ole oltu erityisen pahoillaan siitä, että miesten EHT-turnauksien kaltaisia maaotteluita ei ole korona-aikana pystytty järjestämään. Pelit olisivat tarjonneet enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia.

Maajoukkue on pystynyt valmistautumaan huhtikuussa toivottavasti järjestettäviin MM-kisoihin muutoin normaalisti, mutta joulukuun leiritys peruttiin koronan takia.

Räisäselle vuosi 2020 oli yksi uran parhaista, vaikka kevään MM-kisat peruttiin.

– Kisojen perumisesta asti olemme Naisleijonissa systemaattisesti suunnitelleet, ettemme anna kenellekään etumatkaa. Itselle ei tullut edes mieleen, että vetäisin lonkkaa. Sen sijaan olen saanut harjoitella rauhassa ja vieläkin laadukkaammin.

Meeri Räisänen on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Hänen Instagram-tilinsä näyttää siltä kuin moderneilla nykyurheilijoilla pitääkin. Mieleen tulevat yleisurheilijat Lotta Harala ja Maria Huntington, jotka ovat olleet Suomen urheilukentässä edelläkävijöitä sosiaalisen median avulla tehtävässä henkilöbrändäämisessä.

Räisänen on panostanut kuviinsa ja -julkaisuihinsa tietoisesti. Some on keskeinen osa hänen ammattiaan. Sen on pakko olla. Naiskiekkoilijat eivät saa palkkaa pelaamisesta. Sen sijaan naisten SM-liigassa suurin osa pelaajista maksaa itse kausimaksuja. Räisänen ei tilannetta kritisoi.

– Ymmärrän todella hyvin, minkä takia me emme saa palkkaa. Enkä minä ajattele, että meidän pitäisi saada. Jos ei ole lipputuloja eikä sponsoreita, niin on loogista, ettei palkkaa tule. Talous pitää itse hoitaa, että pystyy elämään niin kuin urheilija, Räisänen sanoo.

Räisäsen talous rakentuu kahdelle kivijalalle. Naisleijonien olympia- ja MM-menestys on tuonut pelaajat Olympiakomitean apurahan piiriin. Lisäksi Räisäsellä on henkilökohtaisia yhteistyökumppaneita, jotka näkyvät hänen some-kanavissaan.

– Pitää tehdä itse oma näkyvyys ja brändäys, jos haluaa henkilökohtaisia sponsoreita. Pitää itse tehdä töitä. Ei voi olettaa, että kaikki vain tulee suoraan käsiin, Räisänen sanoo.

Hän toivoisi, että nykyistä useampi naispalloilija laittaisi sometilinsä jiiriin.

– Jos halutaan kasvattaa naisten lätkää ja palloilua ylipäänsä, niin pelaajien pitää tehdä työtä. Ei voi olettaa, että kaikki ovat meistä kiinnostuneita. Pitää pistää haalarit niskaan ja tehdä itsestämme kiinnostavia.

Meeri Räisänen ja Lara.­

Jyväskylä on Meeri Räisäsen koti.­