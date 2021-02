Kommentti: SM-liigan suurin uhka ei ole konkurssi – vaan pehmeitä puhuvat satuhahmot, jotka tuhoavat uskottavuuden

SM-liigan ongelmia ei kukaan jaksa ottaa vakavasti, ja se on kiekkopomojen epäuskottavan viestinnän syy, kirjoittaa urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen.

SM-liigassa pelaavien seurojen konkurssiuhka on todella vakava.­

Kaikki tuntevat sadun pojasta, joka turhaan varoitteli sudesta niin monta kertaa, että kun peto oikeasti tuli, varoitusta ei otettu vakavasti.

Tällainen tilanne on jääkiekon SM-liigalla, jonka sisällä räjähti muutama viikko sitten, kun Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula lateli mielipiteitään Ilta-Sanomien haastattelussa.

Kollegat pöyristyvät Kerttulan puheista, joiden mukaan liigayhteisö on saattanut suurennella konkurssiuhkaa ja viestinyt epäjohdonmukaisesti.

Puheenvuoro aiheutti liigan sisällä niin kovan myrskyn, että osa seuroista vaati Kerttulalle potkuja ”omiin muroihin virtsaamisesta”.

Tilinpäätöstietoa saadaan tulevaisuudessa, mutta epäuskottava viestintä on fakta. Liiga on poukkoillut puheenjohtajansa Heikki Hiltusen suulla päättömästi kuin sutta huutava poika.

Kesällä hän lausui, että ylitsepääsemättömään tilanteeseen joutuva seura voi tarvittaessa jättää kauden kesken ja jatkaa koronan jälkeen puhtaalta pöydältä.

Tämä on varmaan järjesteltävissä suljetussa liigassa, joka kuitenkin on suljettu ensisijaisesti sen takia, että sen sisällä voitaisiin harjoittaa liiketoimintaa kaikkien kapitalistisen markkinatalouden periaatteiden mukaan.

Sitten liigan väkevä viesti oli, ettei pelaaminen missään tapauksessa ole mahdollista ilman yleisöä, koska se johtaa konkursseihin heti.

Kun alkukautta tiukemmat yleisörajoitukset tulivat joulukuussa voimaan, liiga veti hetken happea, mutta päätti sitten yhtäkkiä, että pelaaminen onkin mahdollista ilman yleisöä. Tässä tietenkin tv-sopimuksella oli merkittävä rooli, mutta päätös dementoi aiemmat puheet täydellisesti.

On vaikea päättää, kumpi on korona-aikana tehnyt näyttävämmän 180 asteen täyskäännöksen kaikin kiertein: Heikki Hiltunen kaikissa viesteissään vai THL maskiasiassa.

Nyt on pelattu tyhjille halleille täyttä häkää ja pelaajia on hankittu sieltä ja täältä NHL:ään lähteneiden lainapelaajien tilalle, mutta se konkurssiuhka, se on edelleen todella vakava.

Tilanteen kriittisyydestä antoi parhaan esityksen JYPin toimitusjohtaja Risto Korpela Ylen Urheiluruudussa Jussi Saarisen mainiossa jutussa keskiviikkona (haastattelu alkaa ajassa 1.28).

– Kyllä tän hetken arvio on .. jos mitään ei tapahdu tästä eteenpäin ja eletään tätä elämää, niin kyllä maaliskuun loppu alkaa olla tosi kriittinen paikka sitten jo JYPissä, vaikeroi Korpela.

Saarisen kirkas jatkokysymys kuului:

– Tarkoittaako se suomeksi sanottuna toiminnan loppumista?

– Ei! Sitä se ei tarkoita... se tarkoittaa vaan sitä, että sit täytyy vaan miettiä... toki tietysti keskustella JYPin omistajien kanssa.

Lyhyen leikkauksen jälkeen Korpela sai vielä päättää:

– JYPin osalta kyllä maaliskuun loppu on sitten, jos ei mitään tapahdu, niin sitten ollaan isojen kysymysten edessä kuitenkin – mutta ei tää toiminta lopu.

Kuuleeko emoalus, täällä Risto?

Urheiluruudun lähes miljoona katsojaa saivat näin suoran, tyhjentävän ja rehellisen kuvan SM-liigan tilanteesta.

Jos Kerttulan paikoin jopa rumasti totuutta heijastellut haastattelu aiheutti liigan sisällä lynkkaysmielialan, niin Korpelan huomattavasti mielikuvituksellisempi tarina varmaan sai aikaan hurraa-huutoja.

SM-liigan ulostuloista on mahdoton löytää uskottavaa tilannearviota. Tavan ihmisen on omien ongelmiensa keskellä mahdoton samaistua epäjohdonmukaiseen viestiin, ja se sysää Suomen suurinta palloilusarjaa kohti vaarallista vettä: kohti merkityksettömyyttä.

Epäurheilullinen päätös rakentaa 15 joukkueen suljettu liiga on ollut omiaan viemään pääsarjalta sympatiat. Vaikka seuroilla on ydinkannattajiensa vankka tuki, ei liigan korona-ahdinko ole kansallinen murheen aihe.

Esimerkiksi lasten ja nuorten liikkumisesta kannetaan aitoa huolta, mutta liigan konkurssiuhka ei kerää sympatiaa nyt missään.

Liigapäättäjät voivat miettiä, mitkä ovat syyt suuren yleisön välinpitämättömyyteen. Olisiko sutta huudeltu liian monta kertaa? Onko sarjassa keinotekoisen sisäpiirin maku?

Leijonat, sekä nuoret, miehet että naiset, on vielä kansallinen ilmiö ja tärkeä instituutio. Mutta SM-liiga, jonka pelaajista peruskansalainen osaa nimetä alle kentällisen, on katoamassa merkityksellisten urheilun kansallisaarteiden joukosta.

Haastavat ajat tapaavat kärjistää ja nostaa näkyväksi hyvien aikojen piilottamat ongelmat. Kun koronarajoitukset kolhivat liigaa, kiiltävän pinnan alta paljastuvat olematon kilpailu ja hämmentävä ristiin puhuminen.

Liigan tarina ei ole uskottava sen enempää äärimmäisenä huippu-urheiluna kuin rehellisenä liiketoimintanakaan. Liiga ei ole onnistunut kertomaan painoarvoaan työllistäjänä ja nuorisourheilun moottorina Suomessa vaan on viljellyt irrelevantteja, toisensa kumoavia heittoja.

Jääkiekko on hankkinut ylimielisen maineensa järjestelmällisellä työllä. Lajin kolhiintunut imago kirkastui vähän, kun MM-kisat saatiin Kalervo Kummolan johdolla keploteltua Valko-Venäjältä, mutta valistuneet näkevät senkin taakse.

Kummola ja Harry Harkimo muiluttivat Jokerit aikoinaan Putinin KHL:ään. Onhan se nyt ruman näköistä, kun Kremlin väkivaltakoneisto hakkaa ja pidättää rauhanomaisia mielenosoittajia kadulla samaan aikaan, kun ”suomalainen” Jokerit pelaa Moskovassa.

Kontekstiin lisää irvokkuutta, kun muistaa, että KHL:n perimmäinen tarkoitus on pönkittää Putinin asemaa.

Kun mellakat oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin puolesta Venäjällä pahenevat, Kummola ja muut kiittävät luojaansa siitä, ettei nyt tarvinnut päättää Venäjän MM-isännyydestä.

Sellaiseen boikottiin rohkeus ei olisi riittänyt. Että se ihmisoikeusihanteista.

Satu sutta huutaneesta pojasta on pohjimmiltaan opetus siitä, että valehtelu johtaa turmioon. Nyt bisnesjääkiekon hätää ei oikein kukaan jaksa ottaa vakavasti.