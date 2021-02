Anton Lundell yllättyi kutsusta Leijoniin – Jukka Jalonen: ”Näimme, miten hän johti nuorten MM-kisoissa”

Malmön EHT-turnauksessa debyyttinsä Leijona-paidassa tekee kolme nuorukaista.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen GM Jere Lehtinen kuvaili maanantaina julkaistua EHT-joukkuetta miksaukseksi kahdesta edellisestä turnauksesta.

Tuoreen mausteen tuovat debytanttihyökkääjät Santeri Virtanen, 21, Aleksi Klemetti, 21, ja Anton Lundell, 19, joista viimeksi mainittu johdatti alle 20-vuotiaat MM-pronssille vuodenvaihteessa.

– Koko kausi on tuntunut hyvältä. Pelit SM-liigassa ovat menneet hyvin henkilökohtaisesti ja joukkueelta. En ole miettinyt asioita kovin pitkälle. En osannut odottaa kutsua, joten kyllä se vähän yllätti, Lundell kertoi STT:lle puhelimitse.

HIFK:ta edustava Lundell viimeisteli perjantaina kolme täysosumaa TPS:n verkkoon. Ottelun jälkeen hän vakuutti ajatuksien olevan tiukasti seuraavan päivän Lukko-ottelussa eikä myöntänyt maanantain jännittävän, kun STT kysyi häneltä maajoukkueasiasta.

– Kuulin asiasta jo viime viikon alussa. Jukka (Jalonen) soitti treenien jälkeen. Olihan se siisti soitto, Lundell kertoi päävalmentajan puhelusta maanantaina sen jälkeen, kun Jääkiekkoliitto oli julkaissut nimilistan.

– Olen innostunut, että pääsen mittaamaan osaamistani Euroopan kärkeä vastaan. Haluan näyttää kaikille, millä tasolla pystyn pelaamaan.

Lundell on summannut 22 liigaottelussa pisteet 16+9=25, mikä tarkoittaa, että hän on maalipörssin jaetulla kärkipaikalla ja pistepörssin kuudentena.

– Näimme, miten hän johti esimerkillään nuorten MM-kilpailuissa. Anton on monipuolinen pelaaja ja voi pelata myös ylivoimalla ja alivoimalla. Mietimme, minkälainen rooli hänelle tulee, Jalonen kertoi.

Lundell vahvisti, ettei roolista ole ollut puhetta.

– Olen valmis kaikkeen.

Muista debytanteista KalPan Klemetti on Lundellille tuttu vastustaja, mutta SaiPan Virtasen kanssa Lundell saavutti alle 20-vuotiaiden MM-kullan 2019.

– Puolustaja Axel Rindellin kanssa pelasin HIFK:n junioreissa, Lundell mainitsi nykyisin Jukureita edustavan pelaajan.

Kauden kolmas EHT-turnaus pelataan Malmössä 11.–14. helmikuuta. Suomi kohtaa Venäjän, Tshekin ja Ruotsin.

Marraskuussa Suomi konttasi liigapelaajilla kotiturnauksessa ja hävisi kaksi ottelua kolmesta. Myös joulukuussa Moskovasta tuliaisena oli vain yksi voitto.

– Turnaus on hyvä näytönpaikka joukkueelle ja koko johtoryhmälle. Seuraava steppi on jo kevään leiritys ja sitten MM-kilpailut. Neljä pelaajaa (Harri Säteri, Miika Koivisto, Miro Aaltonen ja Niko Ojamäki) on ollut arvokisoissa, Lehtinen avasi.

– Saimme mukaan 20 pelaajaa, jotka ovat olleet mukana kauden aiemmissa tapahtumissa. Heistä yhdeksän on liigapelaajia, ja 11 pelaa muissa Euroopan sarjoissa.

KHL:n kovimmat suomalaispisterohmut Ufan Teemu Hartikainen, Markus Granlund ja Sakari Manninen eivät ole mukana Ruotsissakaan.

– Ainahan sitä haluaisi kärkijätkät mukaan. He muodostavat yhden sarjan parhaista ketjuista ja pelaavat yhdessä sarjan parhaista joukkueista. Olisi ollut kiva nähdä heidät maajoukkueessa. Juttelin jokaisen kanssa, mutta ymmärrän tilanteen. Kuten Hartikainen sanoi, he haluavat minimoida riskit loukkaantumisten suhteen, Jalonen kertoi.

Joulukuuhun verrattuna sivussa on myös muun muassa Jori Lehterä, mutta mukana ovat jälleen Sibirin tehohyökkääjät Juuso Puustinen ja Mikael Ruohomaa.