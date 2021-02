Anton Lundell valittiin miesten maajoukkueeseen – Santeri Virtanen ja Aleksi Klemetti myös mukana Leijonissa

Leijonien EHT-joukkue julkistettiin.

Suomen kapteenina jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa toiminut Anton Lundell debytoi A-maajoukkueessa helmikuun EHT-turnauksessa.

Lundell johti vuodenvaihteessa Suomen nuoret MM-pronssille ja pelaa vahvaa liigakautta HIFK:ssa.

Keskushyökkääjä on summannut 22 liigaottelussa pisteet 16+9=25 ja on jääkiekkoliigan maalipörssin jaetulla kärkipaikalla. Pistepörssissä 19-vuotias Lundell on kuudentena.

Lundellin lisäksi A-maajoukkueessa pääsevät debytoimaan KalPan hyökkääjä Aleksi Klemetti, 21, ja SaiPan hyökkääjä Santeri Virtanen, 21.

Päävalmentaja Jukka Jalonen ja GM Jere Lehtinen valitsivat A-maajoukkueeseen pelaajia kotimaan pääsarjan lisäksi itäliiga KHL:stä, Ruotsin pääsarja SHL:stä ja Sveitsin pääsarja NLA:sta.

KHL:n kovimmat suomalaispisterohmut Ufan Teemu Hartikainen, Markus Granlund ja Sakari Manninen eivät ole mukana kauden kolmannessakaan EHT-turnauksessa. Joulukuun turnaukseen verrattuna sivussa on myös muun muassa Jori Lehterä, mutta mukana ovat jälleen Sibirin Juuso Puustinen ja Mikael Ruohomaa.

Helmikuun turnauksessa ei pelaa myöskään yhtään Jokerien KHL-joukkueen pelaajaa.

– Saimme hyvän joukkueen jalkeille. Muutaman listalta nyt puuttuvan KHL-pelaajan kanssa kävimme myös keskusteluja, mutta pelaajat halusivat tässä vaiheessa keskittyä pian alkaviin KHL:n playoffeihin, Jalonen avasi tiedotteessa.

Kauden kolmas EHT-turnaus pelataan Ruotsin Malmössä 11.–14. helmikuuta. Suomi kohtaa Venäjän, Tshekin ja Ruotsin. Ottelut pelataan ilman yleisöä.

Marraskuussa Suomi konttasi liigapelaajilla kotiturnauksessaan. Joulukuussa Jalonen sai jalkeille KHL:stä, SHL:stä ja NLA:sta kasatun MM-aihion, mutta tuliaisena Moskovasta oli vain yksi voitto.

Suomen joukkue Malmön-turnaukseen:

Maalivahdit: Janne Juvonen (Leksands), Harri Säteri (Sibir Novosibirsk).

Puolustajat: Valtteri Kemiläinen (Tappara), Miika Koivisto (Växjö Lakers), Petteri Nikkilä (Linköping), Jarkko Parikka (Ilves), Otso Rantakari (Neftehimik Nizhnekamsk), Axel Rindell (Jukurit), Vili Saarijärvi (Lukko), Robin Salo (Örebro), Tony Sund (Riian Dinamo), Juuso Vainio (Växjö Lakers).

Hyökkääjät: Miro Aaltonen (Pietarin SKA), Kasper Björkqvist (KooKoo), Hannes Björninen (Pelicans), Jere Innala (HPK), Jere Karjalainen (Sotshi), Aleksi Klemetti (KalPa), Robert Leino (Örebro), Anton Lundell (HIFK), Markus Nurmi (TPS), Niko Ojamäki (Linköping), Juuso Puustinen (Sibir Novosibirsk), Mikael Ruohomaa (Sibir Novosibirsk), Peter Tiivola (Ässät), Teemu Turunen (Davos), Santeri Virtanen (SaiPa).

Päävalmentaja: Jukka Jalonen.