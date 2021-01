Jaromir Jagr, 48, ylsi uskomattomaan saavutukseen

Jaromir Jagr on tehnyt maalin ammattilaisena 33 peräkkäisellä jääkiekkokaudella.

Jaromir Jagr on ikinuori. Kuva syksyltä 2019.­

Jääkiekkolegenda Jaromir Jagr, 48, pelaa yhä. Jagr teki eilen kauden avausmaalinsa kotimaansa Tshekin kakkostasolla, jossa hän edustaa Rytiri Kladnon joukkuetta.

Aftonbladetin mukaan maali jatkoi Jagrin käsittämätöntä putkea. Hän on tehnyt nyt maalin ammattilaisena 33 peräkkäisellä jääkiekkokaudella. Jagrin ammattilaisura alkoi kasvattajaseura Kladnossa vuonna 1988.

Jagr täyttää kahden viikon kuluttua 49 vuotta ja tilastojen valossa hänen otteissaan on viimeinkin havaittavissa pientä tylsymistä. Yhdeksässä ottelussa on kertynyt vain tehopisteet 1+1.

Mutta eilinen maali Jihlavaa vastaan oli tuttua Jagria: majesteettinen liuku ylivoimalla b-pisteen kaarelle ja onetimer-lämäri takayläkulmaan.

Voit katsoa videon maalista alta.

Syötön maaliin tarjoili toinen kokenut konkari Tomas Plekanec, 38. Plekanec on urallaan pelannut yli 1000 NHL-ottelua, joten hänelläkin kompetenssi riittää kakkosliigaan.

Kladno hävisi ottelun voittolaukauskisan jälkeen 3–4.

Jagr on kasvattajaseurassaan myös omistaja pelaamisen lisäksi. Hän on aiemmin sanonut, että haluaa pelata myös ensi kaudella, koska Kladnolla on edessään ulkoilmaottelu joulukuussa.

Legenda pelasi viimeksi NHL:ssä kaudella 2017–18, minkä jälkeen palasi kotiin. Pelejä ”tarunhohtoisessa” kertyi 1733 ja tehopisteitä 1921. Pistelukema on kaikkien aikojen toisiksi kovin. Enemmän pelejä on vain Gordie Howella ja Mark Messierillä.