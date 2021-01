Olli Jokinen tulee kesällä Suomeen – järjestää kiekkokoulun Savossa

Olli Jokinen pitää tytöille ja pojille suunnatun jääkiekkoleirin kesäkuussa Iisalmessa.

NHL:ssä 1231 ottelua pelannut Olli Jokinen, 42, on uransa jälkeen omistautunut nuorten pelaajien auttamiseen peliuralla ja ihmisenä eteenpäin.­

NHL:ssä ja Suomen maajoukkueessa mittavan pelaajauran tehneen Olli Jokisen South Florida Hockey Academy järjestää jääkiekkoleirin kesäkuun toisella viikolla Iisalmessa. Leiri on tarkoitettu kaikille 2007–2012 syntyneille kiekkoileville tytöille ja pojille.

Leirille mahtuu sata ensimmäisenä ilmoittautunutta junioripelaajaa, ilmenee yhteistyöseura Iisalmen Peli-Karhujen tiedotteesta. Jokisen kiekkokoulu ei ole aikaisemmin toiminut Suomessa.

Kuopiolaislähtöinen Jokinen kertoo saaneensa idean akatemian tuomisesta Suomeen viime kesänä.

– Minulla on tuttuja kavereita IPK:n toiminnassa mukana ja satuimme näkemään viime kesänä. Sitä kautta syntyi ajatus IPK:n ja SFHA:n mahdollisesta yhteistyöstä, kommentoi akatemian perustaja ja valmentaja Jokinen tiedotteessa.

– Meidän luisteluvalmentajamme (Joni Ahmavuo) on ollut koronaviruspandemian vuoksi koko ajan Suomessa ja on jo käynyt Iisalmessa vetämässä luisteluharjoituksia IPK:n junnuille talven aikana, joten yhteistyö on lähtenyt jo käyntiin.

Entisistä huippupelaajista kiekkokoulua on Suomessa pitänyt Jokisen lisäksi ainakin Teemu Selänne, joka on opettanut nuorille maajoukkuelupauksille maalintekoa.