Kuvat: Markulla on valaistu kiekkokaukalo omalla takapihallaan Torniossa – isäntä ajaa jään traktorillaan eikä laske kustannuksia

TIHC:n puheenjohtaja osti vanhan jääkiekkokaukalon ja nyt torniolaisjunnuilla on harrastuspaikka Markku Kasalan pihalla.

Tornion Alaraumon kylän raitille kuuluu lätkän kolina hämärtyvässä iltapäivässä. Raumonjokirannassa on piha täyttynyt autoista, kun lätkävanhemmat ovat tuoneet juniorinsa Kasalan pihalle turnaukseen.

Tornion IHC:n puheenjohtajan Markku Kasalan kodin pihalle rakennetussa jääkiekkokaukalossa on menoa kuin Edmontonissa. Musiikki pauhaa ja kiekkoäidit paistavat kaasugrillissä makkaroita.

Kasala katselee tyytyväisenä Iistä kolme vuotta sitten tuodun kaukalon vilkasta menoa.

– Asiat ovat nyt juuri niin kuin niiden pitää ollakin. Kaukalo on vilkkaassa käytössä. Junnut pelaavat sujuvaa pienen tilan kiekkoa. Nopeatempoinen peli auttaa nuoria kehittymään pelaajina. Turnaukset edistävät yhteisöllisyyttä. Tämä on parasta, kahden kiekkoilevan nuoren isä tuumaa ja lähtee hakemaan vanhaa Fordia tallista.

Kasalan kaukalon jää tehdään porakaivon vedestä. Valaistu kaukalo on ahkerassa käytössä.­

Pian Kasala ajaa sinisellä traktorilla kaukaloon. Fordin perässä on jäänhoitokone, jonka kiekkoon hurahtanut Kasala haki Porista.

– Kunnostin sen ja pystyn nyt pitämään jään kunnossa omalla jäämatilla. Veden otan porakaivosta, joten siitä ei tarvitse maksaa. Kotimaatilan koneita voin käyttää lumi- ja huoltotöihin, kaukalon isäntä selvittää kaukalon ylläpidon osasia.

Talkootyön kustannuksia hän ei ole laskenut. Eikä aio laskea.

Tornion IHC:n puheenjohtaja Markku Kasala on kiekkomies henkeen ja vereen.­

– Tässä on kyse lasten harrastuksesta. Ei siihen pantujen rahojen määrää kannata laskea, 14-vuotiaan Iidan ja 13-vuotiaan Artun isä toteaa.

Omien nuorten lisäksi Kasalan kaukalossa käy pelaajia lähikylistä. 12-vuotias Paavo Pukero asuu 3 kilometrin päässä Kivirannalla.

– Täällä saa pitää hauskaa ja pelata kavereiden kanssa. Käyn joka viikko. Tosi mahtava paikka, Pukero kehaisee.

Juho Hammari, 11, ja Johannes Kantola, 11, ovat ahkerasti Alaraumon jäällä. Pojat fanittavat monia pelaajia, mutta parhaita ovat heidän mielestään suomalainen Patrik Laine ja venäläispelaaja Nikita Kutšerov.

– Jää on hyvässä kunnossa, täällä on hyvä pelata. Käydään ainakin yksi tai kaksi kertaa viikossa, pojat kertovat.

12-vuotias Paavo Pukero käy ahkerasti pelaamassa.­

Paavon ja kiekkoilevan isoveljen Peetun, 14, äiti Päivi Pukero on tyytyväinen torniolaisjunnujen harrastusmahdollisuuksiin. Pojat hyödyntävät ahkerasti kaupungin jäitä. Lähellä sijaitseva Kasalan kaukalo tuo harjoituksiin hyvän lisän.

– Into on niin suurta, että pojat joskus jopa pyöräilevät paikalle makkarat ja mehut mukanaan. Markulle iso kiitos, kun hän on ottanut eläväiset pojat tänne. Markku huoltaa kenttää ja joskus ruokkiikin nälkäisiä poikia, Pukero naurahtaa.

Kasalan kaukalo on 27 x 14 metrin kokoinen. Otteluissa vastakkain on kolme vastaan kolme pelaajaa. Maalien takana on verkot, mutta silti vahinkoja sattuu. Lähellä sijaitseva omakotitalo on saanut kiekosta osumia ikkunoihin. Isäntä on myös asentanut valot kentälle.

Viime talvena kaukalo on käytössä peräti kuuden kuukauden ajan. Tänä talvena kausi avattiin joulukuussa.

Turnaukaissa pelataan kolme vastaan kolmen joukkueilla.­

Tornion IHC:n paidoissa pelaavat juniorit ovat saaneet turnauksensa päätökseen. Lahjat ja mitalit on jaettu. Ilta hämärtyy. Äidit keräävät myyntipisteen tavarat talteen.

Lätkäjunioreiden ei tarvitse vaihtaa pelivaatteita yli kymmenen asteen pakkasessa, sillä viereinen autotalli on muuttunut pukeutumistilaksi.

Pelien välissä nuoret käyvät lämmittelemässä kaukalon kupeeseen tuodussa siirrettävässä metsästysmajassa, jonka nurkassa hohkaa lämpöä kamiina.

– Kun nuoret lopettavat, niin vuorossa on vanhempien ja valmentajien Old stars -ottelu. Päätämme turnaukset aina siihen, Kasala selvittää kyläturnauksen perinteitä.

