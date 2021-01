Video: Helsingissä pelattiin pipolätkää taianomaisissa olosuhteissa – ”Hienoin paikka, jossa olen ikinä pelannut”

Kruununhaassa pelattiin pipolätkää meren jäällä.

Helsingin Kruununhaan Halkolaiturilla pelattiin sunnuntaina pipolätkää upeissa olosuhteissa.

Tämän talven Save Pond Hockey -turnaus jouduttiin perumaan koronavirustilanteen takia, mutta pienen porukan pelit järjestyivät itse jäädytetyllä meren jäällä.

– Hienoin venue, jossa olen ikinä pelannut, tunnelmoi Siim Liivik, 32, joka lopetti uransa ammattilaisena viime kauteen.

Liivikin lisäksi pelaamassa oli mm. toinen entinen liigakiekkoilija Tommi Kovanen.

– Ajattelimme eilen, että jos tänään menisi pelaamaan. Kävimme tekemässä kuuden tunnin urakan: harjailimme lumet pois, ja vanha merimies Juha Pokka otti laivasta letkut ja uppopumput. Teimme Halkolaiturin kulmaan pienen avannon, josta pumppailimme vettä kentän päälle. En olisi uskonut, että siitä tulee noin hyvä. Pakkaset olivat meidän puolellamme, Save Pond Hockeyn puuhamies Svante Suominen selvittää.

Pelit saivat paljon huomiota ohikulkijoilta.

– Se oli hienoa, mutta herätteli myös tavallaan siihen, miten me kaupunkilaiset vähän vieraannumme luonnosta. Toki miljöö oli niin upea, että se on sinänsä ymmärrettävää, mutta samalla mietityttää, onko meren jäällä lätkän pelaaminen niin ihmeellistä´

– Samassa paikassa on jo 1800-luvulla ollut luistelukentät ja isot häppeningit ennen kuin oli Brakun tai Ogelin kenttiä.

Kruununhaassa pelattiin pipolätkää komeissa maisemissa.­

Save Pond Hockey -turnausta on pelattu vuodesta 2015, ja sen tarkoituksena on yhdistää jääkiekkokansaa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja pipolätkäpelien pelastamisessa. Mukana turnauksessa on viime vuosina nähty mm. tasavallan presidentti Sauli Niinistö.