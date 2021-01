Minskin tapaamisesta tihkui lisätietoja – näin presidentti Lukashenka yritti puhua kiekkopomo René Faselin pyörryksiin

Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja René Fasel on Valko-Venäjällä tapaamassa presidentti Aljaksandr Lukashenkaa.

Valko-Venäjän itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukashenka taivuttelee Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n nokkamiestä René Faselia järjestämään maailmanmestaruuskisat tulevana keväänä Valko-Venäjällä.

Valko-Venäjän virallinen uutistoimisto Belta julkaisi maanantaina lisätietoja kiekkopomon ja presidentin kasvokkain tapahtuneista keskusteluista.

Lukashenkalle myötämielisen Beltan mukaan presidentti oli hakenut Faselin kanssa yhteistä maaperää puhumalla koronavirustaudista. Sekä Lukashenka että Fasel ovat sairastaneet koronan.

– Mielestäni paras rokote koronaa vastaan on tauti itse, sillä sen sairastamalla saa immuniteetin, Lukashenka totesi.

Lukashenka vakuutti Faselille, että Valko-Venäjällä ei ole mitään pelättävää. Presidentin mukaan maan koronatilanne on kunnossa ja poliittinen tilanne on rauhallinen.

– Täällä eivät mielenosoittajat hyökkäile valtion virastoihin tai parlamenttitaloon. Demokraattiset prosessimme ovat täysin normaaleja, Lukashenka sanoi viitaten USA:n viime aikojen tapahtumiin.

Presidentin mukaan länsimaita harmittaa se, että hän puolustaa omaa maataan ja kansaansa.

MM-kisojen mahdollinen siirtäminen nousi taas tapetille maanantaina, kun kuvat Lukashenkan ja Faselin lämpimästä halauksesta herättivät tyrmistystä sosiaalisessa mediassa.

Useat tahot ovat vaatineet niiden siirtämistä pois Valko-Venäjältä maan poliittisesti epävakaan tilanteen ja törkeiden ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Lukashenkan viimevuotista vaalivoittoa pidetään vilpillisenä, eikä esimerkiksi EU ole hyväksynyt vaalitulosta.

Lukashenka vakuutteli Faselille, että hän on tyytyväinen mihin tahansa päätökseen, jonka Kansainvälinen jääkiekkoliitto tekee. Hänen mielestään MM-kisojen siirtoa vaativat tahot ovat painostaneet epäreilusti IIHF:ää ja Faselia.

Aiemmin toinen kisaisäntä Latvia ilmoitti, ettei se enää nykytilanteessa halua isännöidä kisoja yhdessä Valko-Venäjän kanssa.

– Jos Kansainvälinen jääkiekkoliitto onnistuu torjumaan epäoikeudenmukaisen painostuksen, järjestämme kisat. Jos Latvia kieltäytyy isännöimästä, Valko-Venäjä voi järjestää MM-kisat yksin ja niistä tulee historian paras MM-turnaus. Luulen, että tiedät tämän varmasti, Lukashenka sanoi Faselille.

Aljaksandr Lukashenka (vas.) ja René Fasel (oik.) ovat neuvotelleet maanantain ajan Minskissä.­

Kansainvälisen jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja Kalervo Kummola sanoi jo syksyllä, että kisat pitäisi siirtää pois Valko-Venäjältä.

– Kantani Valko-Venäjän ihmisoikeuskysymyksiin ei näytä vieläkään olevan kaikille selvä, vaikka olen sen kymmenen kertaa sanonut. Mielestäni kisoja ei pidä viedä Minskiin ja uskon, että näin myös käy, Kummola naulasi tuolloin.

Fasel on puolustellut kisojen viemistä Valko-Venäjälle useaan otteeseen.

– Olemme erittäin iloisia voidessamme olla täällä ja saamme tilaisuuden keskustella tilanteesta. Tilanne on hieman erilainen kuin vuonna 2014. Muistat, että myös vuonna 2014 oli paineita, mutta tulimme tänne ja pidimme yhdessä hienon turnauksen, Fasel vastasi tänään Lukashenkalle Valko-Venäjän uutistoimiston mukaan.

– Tilanne on muuttunut hieman. Koska Valko-Venäjällä on ollut ongelmia, olemme joutuneet kovan paineen kohteeksi. Meillä on kuitenkin selkeä kanta; kuten sanoitte, emme halua sekoittaa urheilua ja politiikkaa. Urheilun tulisi yhdistää kansakunnat, ei jakaa niitä.