Kuvat: Nuorten Leijonien MM-sankarit palasivat Suomeen – näitä asioita he paljastivat tekevänsä kotona

Nuoret Leijonat olivat Suomeen palattuaan raikkaan oloisia huolimatta rankasta matkasta ja MM-pronssijuhlista.

Nuoret Leijonat vaikuttivat hyvävoimaisilta Helsingissä torstaina keskipäivän aikaan, vaikka takana oli kova putki: nuorten MM-turnaus Kanadassa, pronssijuhlat ja pitkä lento Suomeen.

Myös ison aikaeron tuoma väsymys painoi varmasti päälle.

– Hyvä olo. On ollut mukavat päivät. Meidän 01-ikäluokallemme tämä oli viimeinen nuorisomaajoukkuetapahtuma. Mukavaa, että saatiin mitali mukaan muistoksi, tähtipelaaja Anton Lundell, 19, sanoi.

Anton Lundell nautti viimeisestä juniorien MM-turnauksestaan.­

Joukkueen kapteeni kertoi jo keskiviikkona Ilta-Sanomille, miten nuoret urhot mitalia juhlistivat.

Puolustaja Topi Niemelä, 18, oli yhtä hyvällä jalalla liikkeellä kuin kipparinsa Lundell.

– Aivan hyvältä tuntuu. Ehkä vähän tyhjä olo on kropassa, mutta niin kuuluukin pitkän turnauksen jälkeen. On ollut paljon pelirasitusta ja on muutenkin fyysisesti poikki. Lisäksi eilen ei ihan yhdeltätoista menty nukkumaan ja tänään lennettiin paljon. Aika väsynyt olen, mutta myös tyytyväinen. Happi on hyvä. Aika rauhassa meni eilinen ilta, Niemelä sanoi.

” Eilen ei ihan yhdeltätoista menty nukkumaan.

Normaalisti sankarijoukkueita on Helsinki-Vantaan-lentokentällä vastaanottamassa kirjava joukko perhettä, faneja ja mediaa. Pandemia-aikana palaaminen kotiin oli paljon karumpaa.

– Laskeuduimme aikaisin aamulla Helsinkiin. Pääsimme heti aamupalalle. Sitten oli koronatesti, jonka jälkeen olemme odotelleet hotellilla, hyökkääjä Roni Hirvonen, 18, kertasi.

Hotellit ovat tulleet tutuksi maajoukkueelle viimeisten viikkojen aikana. Ryhmä saapui Edmontoniin 3,5 viikkoa sitten.

Pelaajat olivat hetken aikaa täysin eristyksissä huoneissaan, joissa kertoivat pelanneensa konsolilla ja katsoneensa suoratoistopalveluja.

Kun pelaajat saivat myöhemmin kokoontua joukkueelle varattuun kokoustilaan, kaivettiin esiin pelikortit.

Mutta yksi asia jäi täysin puuttumaan: ulkoilma.

– Viimeisen kuukauden aikana ei paljon ulkona ole oltu. Kokoustilassamme oli parveke, jossa pystyi vähän kävelemään edestakaisin. Aina silloin tällöin, kun teki mieli, niin mentiin ulos ottamaan raitista ilmaa. Muuten ei olla kuukauteen pyöritty ulkona, Lundell muisteli Edmontonin oloja.

Hänelle olikin täysin selvää, mitä tekee, kun pääsee kotiin ja selvittää karanteenin.

– Oli siistiä, kun laskeuduttiin Suomeen ja näki vähän valkoista lunta. Tuli talvifiilis. Kotona...menen ulos pitkästä aikaa, hän sanoi ja kertoi valitsevansa liikuntamuodoksi palauttavan kävelyn.

Niemelä oli varannut mukaan Edmontoniin koulukirjan, jonka avulla hän pyrki välttämään hotellikuoleman, mutta pänttäys ei tällä erää onnistunut.

– Kerran aukaisin koulukirjan alkupäivinä. Ei se hirveästi mennyt etiäpäin, hän totesi.

Nuorten MM-kisojen parhaaksi puolustajaksi valittua Niemelää odottaa kotona Oulussa laadukas naisseura.

– Kun kotia menen, otan ihan iisisti ja vietä perheen kanssa päivän. Käyn mummoja tapaamassa, kun pystyn ja tyttöystävän luona käyn myös, Niemelä suunnitteli.

Maalivahti Kari Piiroinen, 19, odotteli hänkin jo, millaisen vastaanoton saa perheeltään.

– Ei ole nähty pitkään aikaan. Joulu ja uusivuosikin on jätetty viettämättä, niin tietenkin haluan viettää mahdollisimman paljon perheen kanssa aikaa, Piiroinen lähetti terveisiä.

Kari Piiroinen kantoi varusteitaan lentokentällä.­

Aluksi pelaajat joutuvat kuitenkin karanteeniin kotonaan.

Jos seuraava koronatesti sunnuntaina tai maanantainakin näyttää negatiivista, ovat he maajoukkueen puolesta vapaita jatkamaan normaalia elämää.

Jääkiekon SM-liiga tosin edellyttää viisipäiväistä varoaikaa.