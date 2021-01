Yksi oli ylivoimainen, toinen valmis NHL:ään, SM-liigan sensaatio katosi kuvasta – esittelyssä Nuorten Leijonien MM-sankarit

Nuorten Leijonien pronssijoukkue oli täynnä onnistujia.

Nuorten Leijonien MM-urakka Edmontonissa päättyi riemukkaisiin pronssimitalijuhliin, kun Suomi kaatoi Venäjän pronssiottelussa maalein 4–1 varhain keskiviikkoaamuna.

Suomi palasi kahden vuoden tauon jälkeen mitalikantaan nuorten MM-kisoissa. Ilta-Sanomat arvioi jokaisen pronssijoukkueen pelaajan.

Maalivahdit

Joel Blomqvist­

Joel Blomqvist: Kolmosvahdin roolissa. Varavahtina pronssiottelussa. Ensimmäistä kautta mukana alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa. Valittiin viime kaudella A-nuorten SM-liigan parhaaksi maalivahdiksi. Pelasi syyskaudella kahdessa Kärppien liigaottelussa ennakkoluulottomasti, mutta pääasiassa torjunut lainalla Mestiksen Hermeksessä. Pittsburgh Penguinsin toisen kierroksen varaus viime lokakuulta.

Tilastot: 0 pelattua ottelua.

Kari Piiroinen­

Kari Piiroinen: Valtasi ykkösvahdin paikan. Joukkueen isoja onnistujia. MM-joukkueen ainoa maalivahti, joka oli mukana vuosi sitten Tshekissä. Pääsi viime vuoden MM-kisoissa kerran tolppien väliin. Väkevä syyskausi lainalla Mestiksessä TuTon maalilla. Nuorisomaajoukkueissa aiemmin arvoturnauksissa aina kakkosvahdin roolissa. Nyt mitattiin henkistä kanttia uudella tavalla: kesti paineet. Torjuu paljon pystyasennossa ja välttää viimeiseen asti jäihin menemistä. Liikkuu myös terävästi sivuttaissuunnassa. Aktiiviset kädet. Pohjoisamerikkalainen pelityyli ei ollut entuudestaan tuntematon. Keräsi aiemmin kokemusta pienessä kaukalossa torjumisesta, kun pelasi kaksi kautta Kanadan junioriliiga OHL:ssä.

Tilastot: 6 ottelua (4 voittoa), torjuntaprosentti 91,45, päästettyjen maalien keskiarvo 2,18.

Roope Taponen­

Roope Taponen: Ensimmäinen ja viimeinen arvoturnaus alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. HIFK:n 19-vuotias veskarilupaus torjui syyskauden erinomaisesti lainalla Mestiksessä Kiekko-Espoon maalilla. Nousi vahvoilla näytöillä kisajoukkueen kakkosvahdiksi. Pääsi tolppien väliin alkusarjan helpohkossa Sveitsi-ottelussa, missä sähäkkäliikkeinen veskari esiintyi edukseen. Oli tämän jälkeen varavahtina Piiroisen takana.

Tilastot: 1 ottelu (voitto), torjuntaprosentti 92,9, päästettyjen maalien keskiarvo 1,00.

Puolustajat:

Santeri Hatakka­

Santeri Hatakka: Ykkösparin peruspilari. Oli mukana jo viime vuoden kisajoukkueessa. Ollut tällä kaudella Ilveksen laadukkaan alakerran tasainen suorittaja. Puolustava puolustaja ei koreile pistetilastoissa tai väläyttele kiekollisena, mutta jämäkkä puolustuspelaaminen tuo vakautta ja varmuutta viisikon taakse. Kun ei pomppaa silmille, on yleensä hoitanut roolinsa asianmukaisesti. Luottaa helppoon ja napakkaan avaussyöttöön. Ei yritä kiekon kanssa riskialttiita taikatemppuja. Oli kisajoukkueessa tärkeä tasapainottava pelaaja, jolta löytyy myös tarvittavaa ilkeyttä ja kamppailukovuutta. Alivoimalla erittäin tärkeässä roolissa.

Tilastot: 7 ottelua, 1+1=2, -1, 19.51 min/peli.

Ville Heinola­

Ville Heinola: Puolustuksen suurin ja seuratuin tähtipelaaja oli odotetun loistava. Valittiin turnauksen tähdistökentälliseen. Kisojen parhaita puolustajia, pelasi pudotuspelit sormi puudutettuna. Pelasi uransa kolmannen nuorten MM-turnauksen. Vuosi sitten ei pystynyt lunastamaan täydessä mitassa valtavia odotuksia. Lähti nyt turnaukseen vakaammasta tilanteesta. Syyskausi Lukossa oli vakuuttava ja nousujohteinen. Kiekollinen suoritusvarmuus oli omaa luokkaansa Suomen puolustuksessa. Käsittelee kiekkoa sulavan eleettömästi ja pystyy tekemään myös nerokkaita murtavia syöttöjä. Ylivoiman nerokas viivamies. Kokeili siipiensä kantavuutta viime kaudella kahdeksassa NHL-ottelussa. Siirtyy kisojen jälkeen suoraan Winnipeg Jetsin leirille.

Tilastot: 7 ottelua, 0+4=4, +3, 23.59 min/peli.

Mikko Kokkonen­

Mikko Kokkonen: Puolustuksen luottoratsuja. Näytti vuosi sitten Tshekissä, että kypsä pelaaminen kantaa korkeatempoisissa U20-karkeloissa. Jämäkän peruspuolustajan alku. Henkiset ominaisuudet erottuvat edukseen oman ikäluokan joukossa. Jukureissa ydinpelaajan roolissa, mutta hyökkäyssuuntaan anti on jäänyt vaatimattomaksi. Ei pystynyt MM-jäillä ottamaan isompaa roolia hyökkäyssuunnan pelissä. Ikäistään kokeneempi pelaaja on tottunut operoimaan paremmin kovan paineen alla, mikä näkyy entistä harkituimpina ratkaisuna kiekon kanssa. Jähmeä liike rajoittaa. Junnumainen höntyily jäänyt entistä vähemmälle.

Tilastot: 7 ottelua, 0+1, +-0, 15.10 min/peli.

Topi Niemelä­

Topi Niemelä: Ennen turnausta oli vaikea tarkasti arvioida, missä lahjakas Kärppien 18-vuotias puolustaja tällä hetkellä menee, mutta nousi isoon rooliin MM-jäillä. Turnauksen direktoraatin valinta kisojen parhaaksi puolustajaksi. Iski hurjat tehot taululle. Turnauksen tehopuolustaja. Haki syksyllä isompia peliminuutteja välillä Kärppien A-juniorien riveistä. Liike on suurin vahvuus. Parhaimmillaan isolla jäällä kiekko lavassa. Lukee pelitilanteita tarkkanäköisesti ja pystyy ruokkimaan hyökkääjiä vauhtiin. Hintelän kropan takia joutuu antamaan kamppailutilanteissa välillä siimaa, mutta pelirohkeus huippuluokkaa.

Tilastot: 7 ottelua, 2+6=8, +4, 18.45 min/peli.

Kasper Puutio­

Kasper Puutio: Joukkueen toinen Kärppien juniorimyllyssä marinoituva 18-vuotias puolustajalahjakkuus, joka yrittää lyödä läpi liigajäillä. Kova kilpailutilanne Kärppien puolustuksessa piti minuutit syksyllä vähissä. Väläytteli MM-jäillä pelirohkeuttaan ja kykyä vaikuttaa pelin virtaukseen kiekollisena. Ei ole pelaajaprofiililtaan dynaaminen, luisteluvoimainen kiekollinen puolustaja, joten odotuksissa ei ollut muhkeaa pistetehtailua. Rightin puolen kätisyys nosti osakkeita ja murtautui ylivoimakoostumukseen. Turnauksen aikana oli vaikeita jaksoja, mutta pelasi parhaat pelinsä pudotuspeleissä. Nousujohteinen turnaus.

Tilastot: 7 ottelua, 0+2=2, -1, 14.20 min/peli.

Ruben Rafkin­

Ruben Rafkin: Ylimääräisenä puolustajana koko turnauksen. Hapuili pari vaihtoa yhdessä alkusarjan ottelussa, eikä tämän jälkeen tullut enää vastuuta. Pelasi edelliset viisi vuotta Pohjois-Amerikan juniorisarjoissa, ja sitä kautta pelityyliin on tullut pienen kaukalon tapoja. Rajallisessa roolissa myös TPS:n puolustuksessa syyskaudella. Tykkää touhuta kiekon kanssa, mutta välillä pelaaminen menee junnumaiseksi dynamiittihokiksi. Isojen riskien ja isojen mahdollisuuksien pelaaja.

Tilastot: 1 ottelu, 0+0=0, +-0, 1.54 min/peli.

Matias Rajaniemi­

Matias Rajaniemi: Iso nuorukainen, minimaalinen rooli. Seiskapakin roolissa lähes koko turnaus. Raamikas 193-senttinen ja 93-kiloinen lahtelainen on vakiinnuttanut paikkansa Pelicansissa. New York Islandersin kuudennen kierroksen varaus. Jykevä ja ulottuva puolustava puolustaja ymmärtää rajansa, mikä on vahvuus. Pakkiparissa aina tukevassa roolissa ja enemmän taustalla. Jalkanopeus ei vakuuta, minkä takia välillä vaikeuksissa isolla jäällä.

Tilastot: 6 ottelua, 0+0=0, +2, 6.15 min/peli.

Eemil Viro­

Eemil Viro: Isossa ruudussa heti uran ensimmäisessä nuorten MM-turnauksessa. Kypsä ja tasapainoinen alkukausi TPS:ssa jatkui varmoina otteina MM-jäillä. Detroit Red Wingsin varaama lahjakas yleispuolustaja näytti monipuolisuuttaan ikäluokan huippuja vastaan. Käsittelee kiekkoa varmaotteisesti. Painavat avaussyötöt tavaramerkkinä. Saanut kiekottomaan peliinsä lisää särmää. Etäisyyksien hallinnassa ja iholla puolustamisessa vielä kehitettävää. Voimapuolella riittää myös vielä tekemistä, mutta vahvan syyskauden ansiosta nousi johtavaan rooliin kiekollisena Edmontonissa.

Tilastot: 7 ottelua, 0+2=2, +7, 18.19 min/peli.

Hyökkääjät

Samuel Helenius­

Samuel Helenius: Kovaluonteinen jässikkä hoiti MM-jäillä mallikkaasti nelossentterin ruutunsa. Enemmän rikkovassa ja puolustavassa 0–0-roolissa keskikaistalla, mutta väläytteli hyökkäyssuuntaan. Entisen NHL-kovanyrkin Sami Heleniuksen poika oli syksyn harvoja valopilkkuja JYPissä. Parimetrinen keskushyökkääjä on vielä motoriikaltaan ja luistelultaan selvästi keskeneräinen, mutta röyhkeä, ennakkoluuloton pelityyli ja fyysisyys erottavat hänet joukosta. Antoi uransa ensimmäisessä alle 20-vuotiaiden MM-turnauksessa hyviä näyttöjä pelaajatarkkailijoille ensi vuoden NHL:n varaustilaisuutta varten.

Tilastot: 7 ottelua, 2+2=4, +2, 13.18 min/peli.

Roni Hirvonen­

Roni Hirvonen: Ykkösketjun luottopelaajasta tuli isojen maalien mies Edmontonin askissa. Puolivälierän sankaripelaaja. Ässien huippulupaus on toista kautta putkeen luottoroolissa SM-liigassa. Alkukausi patapaidassa oli ailahtelevaa tekemistä, mutta MM-jäillä oli tasaisen varma suorittaja. Toronto Maple Leafs poimi toisen polven kiekkoilijan lokakuussa toisella varauskierroksella, mikä myös kertoo potentiaalista. Haastaa kiekollisena rohkeasti ja uskaltaa pitää kiekkoa ahtaissa väleissäkin. Monipuolinen luistelija, kykenee rytminmuutoksiin suoraluistelustakin. Luistelu kaipaa vielä lisää puristusta. Pelirohkeus ja rauhallinen peliote ovat vahvuuksia.

Tilastot: 7 ottelua, 2+4=6, +5, 15.44 min/peli.

Roby Järventie­

Roby Järventie: SM-liigan syksyn sensaatio oli iso pettymys MM-turnauksessa. Ilveksen 18-vuotias laitahyökkääjä nappasi pelipaikan tupsukorvien kovasta hyökkäyksestä tehokkaan ja yllättävän tasalaatuisen 5–5-pelaamisen kautta, mutta MM-kisoissa rooli jäi mysteeriksi. Aloitti kakkosketjun laidalla, mutta putosi välierässä pois kokoonpanosta. Vähän vastuuta, ei nauttinut valmennuksen luottoa. Parhaimmillaan laukaus lähtee ärhäkästi ilman turhaa viivyttelyä. Turnauksessa hanat olivat umpijäässä. Ei ollut aiemmin edustanut Suomea arvoturnauksissa junioritasolla. Ottawa Senators yllätti ja poimi varaustilaisuuden toisella kierroksella.

Tilastot: 6 ottelua, 0+0=0, -2, 10.32 min/peli.

Benjamin Korhonen­

Benjamin Korhonen: Raivasi tiensä ylimääräisen hyökkääjän paikalta nelosketjun laidalle. Räväkkä ja tehokas debyytti alkusarjassa takasi vakiominuutit lopputurnauksen ajan. KalPan 19-vuotias hyökkääjä oli piristävä ja luotettava energiapelaaja Heleniuksen laidalla. Työmoraali huipussaan. Pystyi pelaamaan ajoittain rohkeasti kiekon kanssa ja haastamaan röyhkeästi luisteluvoimaisena pelaajana.

Tilastot: 5 ottelua, 0+2=2, +4, 12.40 min/peli.

Brad Lambert­

Brad Lambert: Nuorten Leijonien nuorin ja yksi seuratuimmista pelaajista Edmontonissa. Suomi-kiekon puhutuin superlupaus haki turnauksen aikana paikkaansa, ja välillä sooloilu vei vilttiketjuun. Paransi reippaasti loppua kohti. Juuri ennen kisoja 17 vuotta täyttänyt laitahyökkääjä on kesän 2022 NHL:n varaustilaisuuden kuumia nimiä. Saanut tällä kaudella vastuuta JYPissä, mutta seuran sekava tilanne on enemmän tai vähemmän vaikuttanut kaikkien pelaajien suorituksiin. Erottuu luistelunopeudellaan ja nopeustaitavuudellaan massasta. Näppäräkätinen peippailija pystyy nopeisiin suunnanmuutoksiin.

Tilastot: 7 ottelua, 1+3=4, -1, 11.23 min/peli.

Anton Lundell­

Anton Lundell: Suomen joukkueen ylivoimaisesti paras ja arvokkain pelaaja. Johtava pelaaja kantoi ottelusta toiseen valtavaa kuormaa. Vakuuttava ja aiempaa tehokkaampi syyskausi HIFK:ssa lupasi paljon MM-turnausta varten, eikä Lundell pettänyt kovia odotuksia. Timanttinen uran viimeinen U20-turnaus kapteenilta. Yksi kisojen parhaista pelaajista. Pelannut isoja otteluita ja marinoitunut kovissa paikoissa viime vuosina. Taso ei pahemmin heittele. Henkisesti vahvaa tekoa. Monipuolinen ja tunnollinen keskushyökkääjä pelaa ikäisekseen poikkeuksellisen kypsää kahden suunnan jääkiekkoa. Ottaa entistä röyhkeämmin aloitteita omiin käsiinsä ja uskaltaa laukoa hanakammin. Nähtäneen keväällä Leijonien mukana.

Tilastot: 7 ottelua 6+4=10, +7, 17.41 min/peli.

Matias Mäntykivi­

Matias Mäntykivi: Ei löytänyt missään vaiheessa sopivaa roolia pelaavasta kokoonpanosta. On antanut aiempina kausina näyttöjä eri turnauksissa, pelasi nyt uran ensimmäisen arvoturnauksensa. Ei ole saanut toistaiseksi SaiPassa tulosta aikaiseksi eikä trendi muuttunut MM-jäillä. Boston Bruinsin kuudennen kierroksen varaus on profiililtaan pelintekijä, joka luottaa hyvään pelikäsitykseen. Suoraluistelu ja fysiikka ovat suurimmat kehityskohteet, jotta voi ottaa seuraavan askeleen urallaan.

Tilastot: 5 ottelua, 0+1=1, +2, 6.17 min/peli.

Henri Nikkanen­

Henri Nikkanen: Nuorten Leijonien kolmossentteri, jonka varaan laskettiin paljon 5–5-pelissä tasapainottavassa roolissa. Minuutteja myös ylivoimalla. Pitkänhuiskea sentteri on lunastamassa hiljalleen niitä odotuksia, joita Winnipeg Jetsin neloskierroksen varaukseen on kohdistettu pari kautta. Debytoi jo toissa kaudella liigajäillä, mutta isomman roolin ottaminen on vienyt aikaa. Jukurien syyskauden luottosentteri on saanut pelaamiseensa lisää jämäkkyyttä ja ammattimaisuutta. Kantoi isoa vastuuta liigassa syyskaudella, vaikka pistepussi ei erityisemmin pullistellut. Vahva kiekonsuojaaja. Ulottuva pelaaja, joka riistää ärhäkästi kiekkoja ja pystyy kaapimaan aloituksia hyvällä prosentilla.

Tilastot: 7 ottelua, 2+1=3, +1, 14.24 min/peli.

Mikko Petman­

Mikko Petman: Viime vuoden U20-kisoissa isoveli Ville Petman teki nurkumatonta perustyötä rasvaisessa duunariroolissa. Sama rooli oli piirretty vuotta nuoremmalle velipojallekin. Nousi kisojen lopussa välillä ykkösketjunkin laidalle. Lukon tähtisikermässä minuutit ovat tiukassa, mutta Edmontonissa oli luottoroolissa. Rikkova rooli sopii parhaiten särmikkääseen ja yksipuoliseen pelaajaprofiiliin. Hyvät ominaisuudet pienen kaukalon hiekoittamispeliin. Väkeväjalkainen ja jaksava luistelija, joka ei kaihda kaksinkamppailuja tai kontaktia. Helppo luonnepelaaja valmennukselle roolittaa. Ohjasi avausmaalinsa pronssipelin päätöserässä.

Tilastot: 7 ottelua, 1+2=3, +3, 13.36 min/peli.

Petteri Puhakka­

Petteri Puhakka: Välillä kokoonpanossa, välillä piipahti katsomossa. Pienessä roolissa, vaikka pääsi pelaamaan turnauksen lopulla kolmosketjunkin laidalla. Tapparassa ja pääosin TuTossa lainalla syyskaudella pelannut laitahyökkääjä ei pettänyt, mutta ei tuonut myöskään suurta lisäarvoa hyökkäykseen. Nopeajalkaisena pelaajana toi pohjaketjujen pelaamiseen tempoa ja prässipeliosaamista. Hoiteli nurkumatta rikkovan roolinsa.

Tilastot: 5 ottelua, 0+0=0, +-0, 9.36 min/peli.

Juuso Pärssinen­

Juuso Pärssinen: Laadukas kakkosketjun sentteri, jonka varaan laskettiin paljon, mutta tulos jäi laihaksi. Piti johtaa uskottavaa toista tulosnyrkkiä MM-askissa, mutta laidoilla ketjukaverit vaihtuivat tiuhaan eikä kakkosketju roihahtanut missään vaiheessa. Itsevarma toisen polven kiekkoilija oli valmennuksen luottopelaajia. Hakee tällä kaudella läpimurtoa SM-liigassa TPS:ssa. Kaikki työkalut kehittyä NHL-sentteriksi tulevaisuudessa. Matka on vasta alussa. Nashville Predatorsin seitsemännen kierroksen varaus kärsi aiempina vuosina vammoista, mikä on hieman hidastanut kehitystä. Kiehtova kokonaispaketti kokoa, taitoa ja luonnetta. Pystyy tekemään peliä ja viimeistelemään. Monipuolinen taitoarsenaali. Laukaus kehittynyt viime vuosina selvästi. Rannelaukaus lähtee tulisesti vaikeastakin asennosta.

Tilastot: 7 ottelua, 2+2=4, -1, 16.38 min/peli.

Mikael Pyyhtiä­

Mikael Pyyhtiä: Hieno kasvutarina pienestä roolista valmennuksen luottopelaajaksi. Turnaus alkoi kolmosketjussa, mutta ratkaisuotteluissa TPS:n hyökkääjä viiletti Pärssisen laidalla kakkosketjussa. Joukkueen ainoa A-nuorten SM-liigapelaaja, joka pelasi kahta liigaottelua lukuun ottamatta koko syyskauden A:ssa. Pelkäämätön vauhtikone teki ketjukavereilleen tilaa, karvasi ahnaasti ja pystyi suoraviivaisella pelityylillään tuomaan lisäarvoa jokaiseen ketjuun, missä pelasi.

Tilastot: 7 ottelua, 1+1=2, -1, 14.21 min/peli.

Aku Räty­

Aku Räty: Turnaus alkoi kolmosketjussa, ja päättyi kakkosen laidalla. Pikkuveli Aatusta riitti puhetta ennen turnausta, kun hän ei mahtunut MM-leiriryhmään, mutta tähän isoveli on tottunut. Aku on veljeksistä särmikkäämpi pohjaketjujen energiapelaaja, joka ei paistattele pahemmin otsikoissa. Kova työmoraali vaihdosta toiseen. Käsittelee kiekkoa ilman näpertelyä, mutta välillä laput silmillä. Pyrkii aina ajamaan kohti maalia kulmista tai laidalta. Toi luisteluvoimaa ja monipuolista kiekollista taitoa hyökkäykseen.

Tilastot: 7 ottelua, 2+1=3, -3, 14.18 min/peli.

Kasper Simontaival­

Kasper Simontaival: Suomen positiivisin yllättäjä ja joukkueen toiseksi tehokkain hyökkääjä. Juniorisarjoissa sähäkkä 175-senttinen taskuraketti on tehnyt tehokasta jälkeä, mutta on jäänyt toistaiseksi ulkokaarelle Tapparan liigaringissä. Antoi kovia näyttöjä MM-jäillä. Tyypillinen juniorisarjojen näppäräkätinen pistelinko, jonka pitäisi seuraavaksi opetella pelaamaan paremmin myös ilman kiekkoa ja tehdä itsestään arvokas pelaaja joukkueelleen muutenkin kuin vain pistetehtailulla. Turnauksen lopulla piipahti nelosketjun laidalla. Pelirohkeudesta pelaaminen ei sakkaa. Nopeat kädet, mutta puutteellinen suoraluistelu voi olla isona esteenä läpimurrossa kovempiin sarjoihin.

Tilastot: 7 ottelua, 4+3=7, +5, 15.28 min/peli.