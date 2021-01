Kultasauma meni katkerasti, mutta Suomi on yhä nuorten jääkiekon jättiläinen – Jukka Jalonen kertoo, miksi

Suomi on noussut viime vuosina nuorten jääkiekon suurmaaksi. Menestys pohjaa isoihin muutoksiin seuratyössä ja nopeaan reagointiin turnauksissa.

Alle 20-vuotiaiden jääkiekon MM-kisat ovat olleet kahden maan näytöstä 2010-luvun puolivälistä alkaen.

MM-kultaa on juhlinut kuuden vuoden aikana vain kolme maata. Näistä mestaruuksista suurimman osan ovat rohmunneet Kanada (kolme) ja Suomi (kolme). Särön kahden maan valtakauteen teki Yhdysvallat, joka voitti MM-kultaa vuonna 2017 Montrealissa.

Nuoret Leijonat on juhlinut maailmanmestaruutta Malmössä 2014, Helsingissä 2016 ja viimeksi Vancouverissa 2019.

Tällä kertaa kulta jäi haaveeksi Suomen hävittyä välierässä katkerasti USA:lle maalein 3–4 varhain tiistaiaamuna.

Ensi yönä Suomi pelaa kuitenkin pronssista Venäjää vastaan. Ottelu alkaa kello 0.30.

Nuoret Leijonat pelaa nyt Edmontonin MM-kuplassa kolmatta vuotta putkeen mitalipeleissä, kun se kaatoi puolivälierässä Ruotsin.

Menestystä on tullut myös alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa. Viiden viime vuoden aikana Pikkuleijonat on voittanut kaksi MM-kultaa ja kaksi MM-hopeaa. Neljän vuoden finaaliputki katkesi keväällä 2019 Ruotsissa.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen, vuoden 2016 nuorten MM-turnauksen mestarivalmentaja, näkee Suomen nuorisomaajoukkueiden viime vuosien menestykselle ikäluokan arvoturnauksissa selkeät syyt.

Kaikki lähtee pelaajien laadusta.

– Nyt meiltä tulee parempia pelaajia. Kärkiyksilöiden määrä on aivan eri luokkaa kuin joskus aiemmin. Se on se isoin juttu. Menestymiseen tarvitaan ennen kaikkea hyviä pelaajia, Jalonen korostaa.

Muutos liittyy paljon julkisuudessa aiemmin olleeseen seminaariin Vierumäellä.

– Tässä taustalla isoimpana juttuna oli tietenkin se, että kokoonnuimme Suomi-kiekossa yhteen vuonna 2009 ja loimme yhteiset raamit toimia. Alettiin panostaa ja keskittyä enemmän yksilöiden kehittämiseen harjoituksissa, seuroissa ja akatemioissa.

– Toinen merkittävä juttu on se, että eri ikäkausimaajoukkueiden päävalmentajista alettiin tehdä päätoimisia. Näin ei ollut vielä kymmenisen vuotta sitten. Maajoukkuevalmentajat ovat jalkautuneet seuroihin ja nykyisin yhteistyötä tehdään laadukkaasti. Kaikki ovat paremmin samalla sivulla, mikä näkyy tuloksissa, kertoo Jalonen.

– Seuroissahan se suurin työ tehdään, joten sieltä kaikki lähtee.

Suomi taisteli pitkään välierän voitosta USA:ta vastaan, mutta joutui lopulta taipumaan.­

Suljettu 15 joukkueen SM-liiga on kerännyt viime vuosien aikana kritiikkiä, mutta vastaavasti laajentuminen on avannut entistä enemmän nuorille pelaajille mahdollisuuksia murtautua liigakokoonpanoon.

Suomi on nykyisin nuorten MM-turnauksissa ainoa maa, jonka pelaajista käytännössä kaikki pelaavat oman maansa pääsarjassa.

– Nuoret pelaajat pääsevät entistä enemmän pelaamaan miesten pelejä. Se nopeuttaa heidän kehitystään lyhyellä tähtäimellä, mikä näkyy esimerkiksi alle 20-vuotiaiden MM-menestyksessä. Nuoret Leijonat koostuu käytännössä pelkästään liigapelaajista, muistuttaa Jalonen.

Ruotsin ja Venäjän MM-joukkueiden pelaajista valtaosa pelaa myös miesten sarjoissa, mutta osa heistä pelaa KHL:n farmisarja VHL:ssä tai Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Allsvenskanissa.

Miesten sarjoissa karaistut U20-kisapelaajat ovat laajemmin eurooppalainen ilmiö.

Liigapelaajilla vuorattu kisajoukkue ei ole tuore ilmiö, sillä Suomen nuorten MM-joukkue on koostunut liigapelaajista kahdeksan yhdeksän viime vuotta.

Silti menestystä on tullut voittopuolisesti viiden kuuden viime vuoden aikana. Mikä selittää tätä trendiä?

– Sillä on myös iso merkitys, että Suomi on voittanut paljon viime vuosina eri tasoilla. Siitä on lähtenyt lumipallo pyörimään oikeaan suuntaan. Nyt emme lähde enää turnauksiin turhaan nöyristellen, vaan uskomme sataprosenttisesti siihen, että voimme voittaa kenet tahansa, näkee Jalonen.

– Hyvä esimerkki oli puolivälierä Ruotsia vastaan. Suomen joukkueella oli hirveä latinki päällä. Joukkue otti ohjat omiin käsiinsä ja uskoi kääntävänsä pelin.

Samanlainen meininki oli myös USA:ta vastaan välierässä, jossa Suomi tuli kahden maalin takaa tasoihin ja oli vahvasti kiinni voitossa ennen USA:n viime hetken voittomaalia. Suomi hallitsi pääosan ottelusta ja olisi voinut vallan hyvin voittaa myös sen.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen tietää, että paperilla kovemmat joukkueet ovat kaadettavissa yhtenäisellä pelitavalla ja onnistuneella turnausvalmentamisella.­

Yhteistyön voima. Vaikka suomalaisten junioripelaajien biomassa on kohentunut, Suomi on aina pohjannut menestyksensä vahvaan kollektiiviin.

Voittava yhteistyön jääkiekko tarvitsee rinnalleen aitoa luottamusta, kovaa vaatimustasoa ja avointa kommunikointia.

– Suomi ei edelleenkään kuulu turnausten nimekkäimpiin joukkueisiin. Paperilla löytyy ennakkoon aina kovempia joukkueita, mutta pystymme kuromaan sitä eroa umpeen tutulla suomalaisella pelitavalla ja hyvällä yhteistyön jääkiekolla. Näen, että turnausvalmentaminen on myös yksi iso syy menestykseen, Jalonen sanoo.

– Meillä on ollut viime vuosina todella hyviä valmennustiimejä, jotka ovat pystyneet kehittämään peliä joukkueen kanssa turnauksen edetessä. Lyhyet MM-turnaukset ovat aina omanlaisensa projekti, joka vaatii reagointia eri tavalla kuin seurajoukkueissa. Pelitapa pitää lyhyessä ajassa hioa niin vahvaksi, että se kantaa ratkaisupeleissä.

– Alkusarjan aikana on vielä mahdollista kokeilla ja viilata pelaamista, mutta pudotuspelivaiheessa virheisiin ei ole enää varaa. Turnauksen lopussa pitää voittaa kolme peliä putkeen, ja tässä olemme olleet vahvoja viime vuodet, Jalonen kertoo.

Jotta joukkueesta on mahdollisuus kasvaa enemmän kuin osiensa summa, matkan varrelle tarvitaan usein vastoinkäymisiä.

– Niin se vain monesti menee, että joukkue tarvitsee vaikeita hetkiä turnauksen aikana. Se terästää toimintaa. Näen, että Kanada-pelin tappio tuli ”täydelliseen” paikkaan tässä suhteessa. Häviöstä oppii usein enemmän kuin voitosta, kun joutuu kääntämään kaikki kivet.

Suomi pelasikin turnauksen siihen mennessä parhaan ottelunsa puolivälierässä Ruotsia vastaan. Välierä USA:ta vastaan oli suurimmilta osin erinomainen ottelu.

Suomi pelaa pronssista Venäjää vastaan keskiviikkoyönä kello 0.30 alkaen.