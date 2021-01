Kommentti: Suomi pelasi kuin riivattuna – mutta yksi musta minuutti tuhosi Nuorten Leijonien kultaunelman

Nuorilla Leijonilla oli kaikki avaimet käsissään, mutta pienet herpaantumiset maksoivat paikan MM-finaalissa, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Nuorten Leijonien unelma MM-kullasta murskaantui varhain tiistaiaamuna Edmontonissa tavalla, joka jätti jonkin verran jossiteltavaa.

Nuoret Leijonat osoitti taas kerran kylmäpäisyyttä ja henkistä kovuutta nousemalla päätöserässä kahden maalin takaa tasoihin, mutta joukkue kaivoi tällä kertaa itselleen turhan ison kuopan.

Vaikka välierätrillerin ratkaisu nähtiin vasta 76 sekuntia ennen loppua, Suomi kulutti palkeitaan ja joutui jahtaamaan ottelua sysimustan toisen erän takia.

Päävalmentaja Antti Pennasen ja ykköspuolustaja Ville Heinolan tyhjät katseet heti ottelun jälkeen kertoivat paljon. Tämä tappio kirvelee vielä pitkään.

Suomella oli kaikki avaimet käsissään, mutta pienet, hetkelliset herpaantumiset maksoivat paikan MM-finaalissa.

Nuoret Leijonat kaatui saappaat jalassa.

Suomen pelaamista leimasi varmuus, rentous ja rauhallisuus. Pienet detaljit ja ratkaisut paineen alla kertoivat, ettei joukkue jännittänyt turhaan, kuten otteluiden alussa Kanadaa ja Ruotsia vastaan.

Kiekko liikkui terävästi, kiekottomat tarjosivat apua lähelle ja peli soljui tasapainoisesti Yhdysvaltojen päätyyn.

Tärkeät kaksinkamppailut laitojen lähellä menivät Suomelle hyvällä prosentilla, mikä auttoi pelin virtauksen hallinnassa. Kiekollinen suoritusvarmuus oli MM-kullasta pelaamisen vaatimalla tasolla.

Kaiken päälle Suomi sieti taas kerran vaikeita hetkiä eikä katkennut – tai siltä ainakin alussa näytti.

Avausmaali tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Suomi oli hyvin pelin päällä ja paikoitellen hallitsi, mutta Yhdysvaltojen vaarallinen ykkösketju rokotti armotta ensimmäisestä pienestä nukahduksesta. Kiekko pomppi suotuisasti Alex Turcottelle, joka pääsi sutimaan Mikko Kokkosen nenän edestä jenkit 1–0-johtoon.

Kun on vaikeaa, kapteeni Anton Lundellin johtama viisikko on usein noussut esiin. Niin tälläkin kertaa. Nyt ylivoimalla.

Nuorten Leijonien ylivoima on tuonut tarvittavaa lisähappea läpi turnauksen, joten ei ollut shokki, että Lundellin ylivoimakoostumus rokotti ensimmäisestä saumastaan.

Suomen ylivoima on jauhanut vakuuttavalla prosentilla (40) tulosta tähän asti, mutta turnauksesta on löytynyt yksi parempi ylivoimajoukkue: Yhdysvallat. Ratkaisuvoimaa pursuva jenkkijoukkue on paukuttanut tulosta 42,11 prosentin teholla.

Yhdysvaltojen alivoima on myös toiminut. Tappoprosentti 87,50 oli ennen välieriä turnauksen toiseksi paras Venäjän jälkeen. Suomen vastaava lukema 84,21 kestää sekin päivänvaloa, kisojen kolmanneksi paras.

Suomen mainio ykkösylivoimakoostumus sai Yhdysvaltojen alivoiman näyttämään tinasotilasneliöltä, kun kiekko kiersi rivakasti pelaajalta pelaajalle. Kuvion päätteeksi Kasper Simontaival (2+0) pääsi iskemään 1–1-tasoituksen.

Toinen nukahdus toisen erän lopussa oli lopun alkua Suomelle.

Vaihto kesken, pakkiparin uinahdus ja Yhdysvallat rokotti kylmästi läpiajosta. John Farinacci ui Ville Heinolan ja Kokkosen selustaan ja reppu heilui Suomen päädyssä.

Heti perään Aku Rädyn ottama 2+2-jäähy syvensi kierrettä, ja lopulta kostautui. Yhdysvallat antoi malliesimerkin siitä, miksi se on turnauksen paras ylivoimanippu. Yhtäkkiä ottelu oli kärsivällisesti paikkoja kytänneelle jenkkijoukkueelle 3–1.

Musta minuutti tuhosi käytännössä Nuorten Leijonien kultaunelman.

Täytyy antaa myös tunnustusta Yhdysvalloille, joka oli scoutannut täsmällisesti Suomen 5–5-pelaamista. Jenkit venyttivät onnistuneesti viisikkoaan ja pelasivat terävästi kiekkoja saumakohtiin, mikä aiheutti ongelmia Suomelle.

Nuoret Leijonat nousi vastaavanlaisesta kahden maalin kuopasta voittoon puolivälierässä Ruotsia vastaan, mutta tempun uusiminen oli liian kova urakka huomattavasti organisoidumpaa joukkuetta vastaan.

Suomi pelasi kuin riivattuna väkevän päätöserän ja tuli tasoihin, mutta paikka MM-finaalissa lipesi Nuorilta Leijonilta sormista vähän kuin varkain.

Kokonaisuutena MM-välierä oli Suomelta ryhdikäs ja raikas esitys, mutta kontrolli petti toisen erän viimeisellä vitosella ja lopussa tuli pieni merkkausvirhe.

Se riitti kliinisesti paikkansa käyttäneelle Yhdysvalloille.