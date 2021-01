Nuorten Leijonien päävalmentaja tunteikkaana katkeran tappion jälkeen – näin hän kuvaili tunnelmaa Suomen pukukopissa

Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen ylisti pelaajiaan.

Kehonkieli ja katse kertoivat kaiken oleellisen. Pöydän takana istui äärimmäisen pettynyt mies, kun Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen perkasi päättynyttä MM-välierää Yhdysvaltoja vastaan.

Suomen joukkueen pukukopista suoraan median eteen tullut päävalmentaja kuvasi tuoreeltaan pelaajien tunnelmia katkeran 3–4-välierätappion jälkeen.

– Onhan tämä kova paikka... miten paljon he antoivat tänään ja miten paljon he ovat antaneet tämän matkan aikana, miten paljon he ovat kehittyneet tämän matkan aikana ja miten me olemme kehittyneet yhdessä tämän matkan aikana... Tunnelma kopissa on erittäin surullinen, pettynyt ja hiljainen, Pennanen kuvaili.

– Kiitin joukkuetta tuosta työmäärästä ja yrityksestä, jonka he antoivat. Huikeita jätkiä.

Suomi tuli kolmannessa erässä kahden maalin takaa tasoihin, mutta unelma MM-kullasta mureni, kun Arthur Kaliyev teki Yhdysvaltojen 4–3-voittomaalin vain reilu minuutti ennen loppua.

– Olen erittäin ylpeä joukkueesta. Vielä ne hittolainen kaivoivat jostain voimia nousta 1–3-tilanteesta 3–3:een, ja tehtiin taas kovasti töitä yhdessä. Rankka tapa hävitä. Nyt saatiin tuta se. Nyt oli meidän vuoro, Pennanen niputti.

– Harmittaa todella paljon... vitsi miten hyvin pelattiin. Pitää muistaa, ettei meillä ollut mitään harjoitusleirejä tai muuta. Peli on kehittynyt todella hyvin, ja saatiin paras peli siihen kohtaan, mihin pitikin. Tämä oli vielä parempi peli kuin Ruotsia vastaan.

– 55–50 minuuttia oli parasta jääkiekkoa tältä joukkueelta, mitä ollaan hetkeen nähty. Oltiin erittäin hyviä, hallittiin kiekkoa ja pelattiin yhdessä.

Täysin ehjä 60-minuuttinen Suomen esitys ei ollut.

– Toisen erän lopussa meillä oli muutama huono valinta. Oli tosi pienestä kiinni. Kyllähän Jenkit oli tänään erinomaisen tehokas omissa paikoissaan. Vähän halvalla saivat ne maalit, hittolainen, harmitteli Pennanen.

Voittomaalissa tapahtui pieni, mutta riittävä uinahdus Suomen puolustusalueella.

– Pieni merkkivirhe siinä, josta he pääsivät rokottamaan.

Tappiosta huolimatta Pennanen oli mielissään joukkueensa tasapainoisesta esityksestä.

– Pystyimme pitämään kiekkoa ja rytmittämään peliä. Oikeissa hetkissä pystyimme puolustamaan tiiviisti matalalta, ja USA kuljetti meidän trappiin. Meni ihan suunnitelmien mukaan.

Toisin kuin Kanadaa ja Ruotsia vastaan aiemmin turnauksessa, nyt välierässä luukuista tuli ulos latautunut ja hyvin valmistautunut Suomi. Ennen ottelua joukkuetta psyykattiin oikeaan tunnetilaan raskaan musiikin avulla.

– Kuunneltiin Metallican 1991 Moskovassa, Enter Sandman, millä he tulevat ulos. Se tuotiin ottelupalaveriin ja ruvettiin pelaamaan. Oli erinomainen alku ja lähdettiin hyvin liikkeelle, Pennanen sanoi.

Uusia sytytyskeinoja tarvitaan pikaisesti, sillä MM-pronssiottelu alkaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa kello 0.30, kun vastassa on Venäjä.

Tuleva pronssimatsi tuntui tuoreeltaan välierän jälkeen kitkerältä palalta.

– On kova työ saada huomiseksi kaivettua siihen, mutta mitalista pelataan, Pennanen sanoi.