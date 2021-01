Joukkuekaverilta jäätävä kuitti vaappuen luistelevasta Nuorten Leijonien tähtipelaajasta – ”Jos vielä kävisi punttisalillakin…”

Ville Heinola hämää vastustajia ja hämmästyttää valmentajaansakin joka päivä uudelleen.

Nuorten Leijonien puolustaja Ville Heinola on ollut yksi Suomen ja koko nuorten MM-kilpailujen parhaista ja näkyvimmistä pelaajista. Välillä näyttää siltä kuin Heinola olisi kentällä koko ajan.

Eikä ihme. Välieriin asti selvinneistä joukkueista Heinola on kellottanut ylivoimaisesti suurimmat jääajat: viidessä ottelussa yhteensä 115.40 minuuttia, eli 23.08 minuuttia per ottelu. Lähimmäs pääsee Kanadan puolustaja Bowen Byram 21.51 minuutilla per ottelu. Puolivälierässä Ruotsia vastaan Heinola pelasi peräti 27.58 minuuttia.

Heinolan seurajoukkueen Rauman Lukon päävalmentaja Pekka Virta teki puolustajan peluutuksesta Ruotsi-ottelussa mielenkiintoisen havainnon.

– Hän kävi välillä aition edessä moikkaamassa valmennukselle, ja näytti siltä, että hän sai vähän itse päättää, jaksaako vielä pelata. Kun hän vastasi penkille, hänestä huokui halu olla jäällä joukkueen liideri, Virta huomasi.

Ville Heinola ja Suomen maalivahti Kari Piiroinen onnistuivat tällä kertaa estämään Ruotsin Lucas Raymondin lähentely-yritykset.­

Heinola oli vain 17-vuotias, kun Virta nosti puolustajan Lukon liigajoukkueeseen kaudella 2018–19. Heinola hämmästytti kokenutta Virtaa tuolloin, ja hämmästyttää yhä.

– Itsekin vähän katsoin silloin, että on aika pienikokoinen poika: voiko tuosta tulla valmista miesten joukossa. Mutta kun katsoin häntä päivittäin harjoituksissa, vakuutuin. Hän selvitti tilanteet hienosti, meni väleihin ja löysi oikeita tiloja. Panimme hänet pelaamaan miesten joukkoon, ja aina vaan hän keksi keinot pärjätä, Virta muistaa.

Ensimmäisellä liigakaudellaan Heinola teki 34 ottelussa kovat tehot 2+12=14. Kauden jälkeen, kesällä 2019, NHL-seura Winnipeg Jets varasi Heinolan ensimmäisellä kierroksella numerolla 20. Seuraavalla kaudella Heinola kävi kokeilemassa NHL-vauhtia kahdeksan ottelun verran ja takoi NHL:ssäkin pisteet 1+4=5.

– Vaikka olen katsellut häntä melkein joka päivä kolmen vuoden ajan, hänen kykynsä sopeutua vallitsevaan tilanteeseen ja kovenevaan vaatimustasoon hämmästyttää aina vaan.

– Hänellä on sitä pelitilanneymmärrystä, jota parhailla palloilijoilla on. Joku varmaan puhuisi vanhasta kunnon pelisilmästä, Virta analysoi.

Juuri tilan(teen) lukemisen kyvyn ansiosta Heinolalla tuntuu aina olevan kaukalossa tilaa ja aikaa vaikka millä mitalla.

– Kiire on hänelle harvinainen ongelma. Aina, kun jossain on tilaa, hän tuntuu löytävän sen. Hän pelaa hienosti myös kiekottomana: kun hän saa kiekon, hänen on helppo jatkaa pelaamista.

Ville Heinola pelasi Lukon paidassa SM-liigaa jo syksyllä 2018.­

Toinen taito, joka lisää kiireettömyyden tuntua, on Heinolan erinomaisen sulava luistelu.

– Paitsi että hänen luistelunsa on kaunista, se on myös taloudellista ja jopa hämäävän nopeaa, koska liuku on niin hyvä. Rytminmuutos on niin huomaamaton, että vastustajan on vaikea reagoida siihen, Virta sanoo.

Ajoittain Heinolan luistelu näyttää hieman huojahtelevalta ja epätasapainoiselta. Virran mukaan tämä(kin) on Heinolan kohdalla silkkaa hämäystä.

– Vaappuminen on mielestäni hyvä termi hänen luistelulleen. Hän näyttää jatkuvasti siltä, että on tekemässä jotain, mutta tekeekin jotain muuta. Hän hämää vastustajia koko ajan kropallaan, ja sen ansiosta löytää vapaat tilat. Koko ajan hän silti tietää, mitä aikoo tehdä kiekolla seuraavaksi ja on sillä tavalla edellä vastustajaa, Virta sanoo.

– Se peli vaan on hänellä niin selkäytimessä.

Huima näyte Heinolan taidosta ja kylmäpäisyydestä nähtiin Ruotsi-ottelun kolmannessa erässä. Ylivoimalla Heinola hämäsi laukauksen, pyörähti siniviivalla takaperin ympäri ja syötti selkänsä takaa Anton Lundellille, joka pääsi laukomaan Suomen 2–2-tasoitusmaalin.

Dplay Sport Suomi julkaisi Twitterissä videon hienosta tasoitusosumasta.

– Tuskin hän sitäkään oli etukäteen päättänyt. Tuollaiset ratkaisut tulevat luonnostaan. Joskus on pitänyt vähän antaa palautetta, kun hän yrittää huonoilla hetkillä vähän liian vaikeita asioita, mutta yleensä hän saa pelata miten pelaa. Virheitä on saanut tulla luonnollisella tavalla, eikä hänen pelaamistaan ole kahlittu. Se olisi typeryyttä, Virta sanoo.

Tätä kelpasi tuulettaa. Ville Heinola syötti hienosti selkänsä takaa Anton Lundellin 2–2-tasoitusmaalin puolivälierässä Ruotsia vastaan.­

Mutta, tietysti, kehityskohteitakin 19-vuotiaalla pelaajalla riittää. Isomman roolin valtaaminen NHL:stä vaatii vielä paljon töitä. Niitä Heinola on edellisen NHL-visiittinä jälkeen innostunutkin tekemään.

– Hän oli selvästi pettynyt, kun tuli Pohjois-Amerikasta viiden tähden hotelleista takaisin Raumalle. Silloin käytiin vähän syvemmissä vesissä, ja hetkeksi kaikki vähän lopahti. Mutta vähän ajan päästä ruvettiin taas oikeasti töihin, ja viime kauden loppu oli häneltä taas hyvä, Virta kertoo.

– Ei hän ollut ylimielinen tai pahantuulinen tai huono. Mutta kun kaikki oli siihen asti mennyt kuin unelma, hän koki paluun NHL:stä takaisin Suomeen pieneksi pettymykseksi. Se on hyvin inhimillinen reaktio. Ehkä silloin tuli myös ymmärrys, että hän ei vielä ollut ihan NHL-tason pelaaja, vaikka kävi siellä pelaamassa.

Virran mukaan Heinolan harjoittelun määrätietoisuus koheni viime vuoden aikana selvästi.

– Myös jään ulkopuolinen harjoittelu, joka ei ole aina ollut hänelle kovin mukavaa, on ihan eri tasolla kuin aiemmin, Virta kertoo.

NHL-läpimurtoa ajatellen Virta näkee Heinolalla erityisesti yhden kehityskohteen.

– Kamppailukovuus silloin, kun kiekko ei ole hänen omassa lavassaan. Eli kun pitää riistää kiekkoja tai puolustaa kiekotonta vastustajaa.

– Ja kun laukaus alkaa joskus mennä maaliin, elämä helpottuu aika paljon, Virta heittää.

Ville Heinola pani USA:n Bobby Brinkin ahtaalle ennen MM-kisoja pelatussa harjoitusottelussa.­

Tähän kehityskohteeseen moni katsojakin on jo kiinnittänyt huomiota. Heinolan laukaus on kauniisti sanottuna hieman heikompi kuin hänen parhaat ominaisuutensa. Heinolan lyhyen uran tilastotkin kertovat, että hän ei ole koskaan ollut mikään viivapelote – siis sanan yleisesti tunnetussa merkityksessä.

Esimerkiksi 82 ottelun mittaisella liigaurallaan Heinola on tehnyt Lukossa vain kolme maalia, mutta antanut syötön peräti 32 osumaan.

– On hän tehnyt pari näyttävää maaliakin, mutta mieluummin hän tekee valelaukauksen ja antaa syötön takatolpalle. Siellä todella kannattaa olla valmiina, sillä vaikka Ville näyttää laukovan, hän saattaa viime hetkellä kääntää laukauksen syötöksi. Hän on siinä niin hyvä, että pelaa välillä omatkin pihalle, Virta tietää.

Myös Heinolan kanssa Lukossa paljon samassa kentällisessä pelaava Aleksi Saarela kuittailee Heinolalle tämän hieman heppoisesta laukauksesta.

– Silloin harvoin kun ehdin maalille maskiin, Villen kuti jää usein ensimmäisen vastustajan lapaan. Se vähän syö miestä, Saarela nauraa.

– Olen yrittänyt sanoa ”Henelle”, että tulisi joskus punttisalille, niin voisi joku lihaskin tarttua ylävartaloon. No, kyllä hän siellä käykin, mutta en tiedä, mitä hän siellä tekee. Lähden nimittäin yleensä ennen häntä, sillä teen alkulämmittelyt samoilla painoilla kuin hän treenin, Saarela värittelee.

Ville Heinola kuvattuna viime toukokuussa.­

Kun viime kaudella NHL:n Florida Panthersissa kymmenen ottelua pelannut Saarela vakavoituu, hän on sitä mieltä, että Heinolalla on kaikki mahdollisuudet lyödä kunnolla läpi myös NHL:ssä.

– Hänen luistelunsa ja pelinlukutaitonsa yhdistelmä on niin käsittämätön, että hän pitää tuolla junnukisoissa oman ikäisiään ihan pilkkanaan. Liigassa hän tekee samaa kokeneemmille vastustajille. Tuntuu, että hän on aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja kiekko napsahtaa hyvällä osumatarkkuudella lapaan, Saarela tietää.

– Hänellä on kaikki edellytykset olla iso osa Jetsin tulevaisuutta ja jopa liideri Jetsin pakistossa, miksei jo tänä vuonna. Jos kehitys jatkuu samanlaisena ja pää pysyy pois pilvistä, kuten tähänkin asti, hänestä tulee Jetsille saletti ykköspakki.

Mutta ykköspakinhan olisi hyvä osata laukoakin viivasta edes maalille asti...

– Kyllä se laukauskin paranee ajan myötä. Ville treenaa sitä joka päivä, itse hurjasta laukauksestaan tunnettu Saarela tietää.