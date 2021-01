Nuorten Leijonien suosikkiselostajan oma peliura päättyi mystiseen vammaan – vakavat kivut jatkuivat 25 vuotta

Nuorten Leijonien MM-ottelut selostava JP Jalo oli aikoinaan huippuluokan palloilulahjakkuus.

JP Jalo esitteli IS:n kuvaajalle MM-välieräottelua Suomi–USA varten tekemiään muistiinpanoja. Tiivis tietopaketti on selostajalle tärkeä työkalu.­

Suomalaiset jääkiekkofanit ovat viime aikoina valvoneet öitään yhdessä Juha-Pekka ”JP” Jalon kanssa. Hänen tuttu äänensä on selostanut Nuorten Leijonien MM-kisaottelut kisat näyttävän Discoveryn kanavilla.

Vaikka Jalolla, 63, on takana viidelle vuosikymmenelle venynyt selostusura, hän on erittäin innoissaan tehtävästään. Jäällä nähtävä nuori energia sytyttää.

– Nuorten tulevien tähtien turnaus on aina tosi mielenkiintoinen, jotenkin raikas juttu. Pojat ovat nyt elämänsä suurimmassa näyteikkunassa. Peleissä on niin paljon erilaisia juttuja kuin aikuisten MM-kisoissa, Jalo sanoo.

Moni tv:n katsoja muistaa Jalon 1990-luvulta, jolloin hän urheiluselostustensa lisäksi juonsi kovia katsojalukuja keränneitä viihdeohjelmia Suoraan Suomeen ja Gladiaattorit.

Huomattavasti harvempi tietää Jalon olleen itse kovan luokan jalkapallolupaus, joka oli hyvin lähellä päästä itsekin kokemaan nuorten arvokisahurmaa. Vuonna 1975 Suomen alle 18-vuotiaiden jalkapallomaajoukkue teki sensaation ja eteni Sveitsissä pelatussa EM-lopputurnauksessa finaaliin asti. Loppuottelussa Suomi hävisi Englannille 0–1, voittomaalin teki tuleva supertähti Ray Wilkins.

Turun Palloseuran libero Jalo oli viimeinen pelaaja, joka jäi kisajoukkueen ulkopuolelle. Hän oli ollut maajoukkueen matkassa vielä ennen turnausta, kun Suomi vieraili silloisessa Neuvostoliitossa sijainneessa Tashkentissa.

– Silloin ikäluokan ikäraja meni keskeltä vuotta ja meidän joukkueessamme oli muutama edellisvuonna syntynyt pelaaja, jotka pelasivat minun kanssani samaa paikkaa. Samoihin aikoihin minulla ryhtyi selkä kremppaamaan. En ole lainkaan katkera siitä, etten päässyt kisoihin, Jalo sanoo.

Jalon mukaan peliuran kokemuksista on hänelle valtavasti apua vielä nykypäivinäkin.

– Tiedän, mitä pelaaminen on ja mitä joukkuepelaaminen on. Se on todella tärkeää selostamisessa, että tuntee joukkuetoiminnan lainalaisuudet. Ne asiat ovat minulle sisäänrakennettuja, minun ei tarvitse kysellä niitä kenelläkään.

JP Jalo ja Katariina Ebeling juonsivat Gladiaattoreita ohjelman ensimmäisellä tuotantokaudella vuonna 1993.­

Selkävamma lopulta päätti Jalon peliura ennen kuin se ehti kunnolla alkaakaan. Hän oli juuri ehtinyt nousta TPS:n edustusjoukkueeseen, kun mystinen vamma iski.

– Selkä vain teki ihan täydellisen stopin. Siihen aikaan ei ollut vielä magneettikuvausta, joten selästä otettiin röntgenkuvia. Kolme kuvia tutkinutta lääkäriä sanoi, että leikataan ja kolme lääkäriä sanoi, että ei leikata. Ei sitä koskaan sitten operoitu.

Jalo ehti pelata TPS:ssä vain yhden mestaruussarjan ottelun ennen kuin joutui panemaan nappulakenkänsä lopullisesti naulaan.

– Se oli tosi hankalaa aikaa. Minulla oli ylioppilaskirjoituksetkin ja selkä oli siinä kunnossa, että minun ei ollut hyvä olla missään asennossa. Se rassasi kyllä aika paljon.

Pahat selkäkivut jatkuivat neljännesvuosisadan ajan, kunnes lopulta yllättäen lakkasivat. Nyt Jalo sanoo, että hänen selkänsä on täysin kunnossa.

Nelosen jalkapallotiimi vuonna 1999: JP Jalo, Anna Sorainen ja Keith Armstrong.­

Jalkapalloilun lopetettuaan Jalo opiskeli itsensä opettajaksi ja ehti työskennelläkin alalla vuosia ennen kuin ura selostajana alkoi täysin yllättäen. Kun paikallisradiotoiminta sallittiin vuonna 1985, Turkuun perustettu Auran Aallot tarvitsi selostajaa TPS:n jalkapallo- ja jääkiekko-otteluihin. Jalo sai paikan.

– Se oli hieno sattuma, kuten elämän hyvät asiat usein ovat, ne tulevat ihan tyhjästä.

Oli käynyt niin, että Auran Aaltojen ja TPS:n välisessä palaverissa otteluiden radioinnista joku tepsiläinen oli ehdottanut Jaloa selostajaksi.

– Perusteena oli se, että olin joskus imitoinut jotain selostajaa ja se oli ollut ihan hauskaa. Auran Aalloilta sitten soitettiin minulle ja pyydettiin tekemään yksi koeselostus. Vein nauhan radioon ja sieltä sanottiin minulle, että ensimmäinen otteluselostukseni on huomenna.

”25 John Farinacci, kova laukaus, fyysinen, hyvä aloittaja, voi pelata useassa roolissa”, JP Jalon muistiinpanoista löytyy keskeiset tiedot kaikista USA:n pelaajista.­

Nyt Jalolla on takana lukemattomia selostettuja otteluita ja hurja määrä matkustustunteja työtehtävien perässä. Tämänkertainen keikka on kuitenkin kovin erilainen. Edmontonin MM-hallin sijaan Jalo on Helsingissä, jossa hän valvoo yöt selostuskopissa, viettää päivät hotellissa ja välttelee tarpeettomia ihmiskontakteja.

– Elän poikkeustilan poikkeustilaa, hän kuvailee tilannetta.

Discoveryn kiekkotiimi on jakautunut kahtia. Otteluita analysoiva studioväki on omassa kuplassaan ja Jalo sekä toinen selostaja Juhavaltteri Salminen omassaan otteluita kommentoivien asiantuntijoiden kanssa.

– Henkisesti olemme samaa tiimiä, mutta fyysinen yhteys on olematon, Jalo sanoo.

Siitä Jalo on nauttinut, kun on saanut selostaa ottelua yhdessä asiantuntijakommentaattorin kanssa. Discoveryllä roolissa ovat olleet entinen Leijonien pelaaja Oskar Osala ja Pelicansin valmentaja Tommi Niemelä.

– Tämä on moderni tapa tehdä jääkiekkoa. Asiantuntija tuo lähetykseen pelaajakokemuksen ja vähän hienmakua, Jalo kuvailee.

– Lisäksi selostajan ja kommentaattorin välille voi syntyä mukavaa spontaania sanailua. Pieni huumori on aina hyvä lisä urheilulähetykseen, mutta kaikki käsikirjoitettu huumori on täyttä skeidaa.

Nuoret Leijonat kohtaa nuorten MM-kisojen välierässä USA:n Suomen aikaa kello 4.30 tiistaiaamuna. Ottelu näkyy maksutta TV5-kanavalla.