Turhautuneet ruotsalaiset yrittivät Suomen tähden kimppuun – Juuso Pärssiseltä viileä kuitti tilanteesta, joka ei tv:ssä näkynyt

Juuso Pärssinen katsoo jo kohti USA-välierää. Välikohtaus ruotsalaisten kanssa jäi omaan arvoonsa.

Yhdysvallat koettelee Nuorten Leijonien vahvuuksia toden teolla. Tämän tietää koko joukkue, korostaa Juuso Pärssinen. Makea voitto Ruotsista on jo peruutuspeilissä, samoin pieni nokkapokanpoikanen ruotsalaisten kanssa pian ottelun jälkeen.

Kolme ruotsalaispelaajaa tuli tönimään Pärssistä heti päätössummerin jälkeen, mutta tämä ei TPS:n kasvattia hetkauttanut.

– Ei siinä mitään ihmeellistä ollut. Joku yritti töniä ja antaa hanskaa. Jos joku huuteli, niin en kuullut. Siellä oli niin kova huuto muutenkin. Me voitettiin, en ehtinyt siinä kuunnella, Pärssinen kuvailee tv-kameroilta näkemättä jäänyttä tilannetta.

– Ei kiinnostanut jäädä hanskaamaan. Siinä oli vielä tuomarit välissä, sitten pääsin joukkueen kanssa juhlimaan.

USA tuli tutuksi ennen MM-kisoja harjoitusottelussa. 2–3-tappio, jossa Pärssinen maalasi, opetti amerikkalaisten vahvuudesta ja kyvyistä pienessä kaukalossa.

– Se on ihan turnauksen kärkimaita. Huikeita pelaajia, jotka ovat todella hyviä luistelemaan, taitavia ja hyvin valmennettuja. Tiedetään, minkä tyylistä kiekkoa he tulevat pelaamaan.

Pärssinen nostaa ennen kaikkea tähtipelaajat Trevor Zegrasin ja Cole Caufieldin esiin erityisen vaarallisina yksilöinä. Molemmat varattiin NHL:ään ensimmäisellä kierroksella 2019.

– Resepti USA:n voittamiseen on pelata samalla tavalla kuin Ruotsia vastaan kaksi viimeistä erää. Pitää saada kiekko hallintaan, pelata pitkiä hyökkäyksiä ja uskaltaa pelata kaksivaiheista peliä.

Vahvan kiekollisen pelin lisäksi Pärssinen nostaa esiin joukkueen vahvan yhteishengen aseena vaikeaan välierään.

– Älyttömän kova peli tulossa, hyökkääjä hekumoi.

Kuluva MM-turnaus on ollut kovin erilainen kuin aiemmat. Korona riepottelee maailmaa edelleen, ja se näkyy turnauksen järjestelyissä. Pelaajat ovat Edmontonissa tiukassa kontrollissa.

Pärssinen kertoo, että turnauksen edetessä rajoitukset ovat hiljalleen höllentyneet. Ensimmäiset neljä päivää Kanadassa jokainen pelaaja joutui pysymään visusti hotellihuoneessaan yksin, eristyksissä. Tämän jälkeen sai poistua jäälle ja ruokailuihin pienissä ryhmissä.

– Alueelta ei saa missään nimessä poistua. Jos jotain haluaa, niin sitten pitää soittaa vastaanottoon ja he toimittavat huoneeseen mitä sieltä löytyy. Ainoa paikka, jossa pääsemme ulkoilemaan, on ruokailutila. Sen yhteydessä on sellainen 10 metriä leveä parveke, Pärssinen kuvailee.

Joukkueella on käytössään oma ”lounge”, tai tuttavallisemmin pelaajien käyttöön varattu kokoussali. Sieltä löytyy mm. pingispöytä ja joukkue on myös mitellyt taitojaan korttipeleissä.

Mukana on luonnollisesti myös pelikoneita. Suosikkeja ovat Fifa- ja NHL-pelisarjat. Joukkueen ”änärikuningas” ei kuitenkaan ole tiedossa, sillä joukkuetoverit pelaavat pääasiassa samalla puolella. Liekö syynä joukkueharmonian ylläpito.

– Oma aika kuluu vaihtelevasti. Päivässä on yhdet treenit, ja ruokailuun menee aikaa. Alhaalla pelataan pelejä. Mulla on mukana pleikka, palautumisvälineitä ja kirjoja. Olen myös ollut Suomeen yhteydessä jonkin verran.

Kaikkiaan Pärssinen, kuten joukkuekaverinsakin, valmistautui hotellieristykseen ilmeisen hyvin. Hän ei koe olevansa telkien takana tai elävänsä erityisen rajoitettua elämää.

– Tämä on aika jatkumoa siihen, millaista oli Suomessakin. Jutut ovat täällä vielä tarkempia ja välillä on ehkä vähän tylsää, mutta kisojen puolesta kaikki on hoidettu ihan viimeisen päälle. Kaikki on ollut huippuluokkaa, Pärssinen kehuu.