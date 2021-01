Tällainen pelaaja on Nuorten Leijonien sankari – isä paljastaa hetken, jona tiesi, että Roni Hirvosesta, 18, tulee huippupelaaja

Roni Hirvonen on espoolaisen kiekkokoulun kasvatti. Hänen isänsä Timo Hirvonen on espoolaisen jääkiekon legenda.

Roni Hirvonen nousi suomalaisten tietoisuuteen myöhään lauantai-iltana. Hänen isänsä Timo on pitkän linjan kiekkomies.­

– Olin onnellinen poikani puolesta ja ylpeä isä. Iloitsin Suomen puolesta, että pojat pystyivät pelaamaan kovimmassa mahdollisessa paikassa parasta mahdollista peliä, Timo Hirvonen kuvailee tunteitaan Ilta-Sanomille päivä sensaatiopelin jälkeen.

Hänen poikansa Roni Hirvonen,18, teki nuorten MM-kisoissa urotyön puolivälierässä Ruotsia vastaan. Hän nousi maalin takaa tolpalle ja löi kiekon maalivahti Hugo Alnefeltin längistä maaliin. Peliä oli jäljellä 25 sekuntia. Suomi voitti 3–2 ja eteni MM-välierään.

Roni Hirvonen (kesk.) juhli voittomaalia Anton Lundellin (vas.) ja Topi Niemelän (oik.) kanssa.­

Isä-Hirvonen ymmärtää jääkiekosta enemmän kuin keskiverto lätkäfaija. Hänen kiekkotaustansa on kivikova, onhan hän espoolaisen jääkiekon legenda. Hirvonen, 47, pelasi vuodet 1992–2006 SM-liigassa, jossa edusti Kiekko-Espoota ja Bluesia sekä uransa loppupuolella SaiPaa. Uran jälkeen Blues jäädytti hänen pelinumeronsa 33.

Kokemuksesta huolimatta pojan MM-puolivälierän katsominen jännitti.

– Mutta uni tuli ihan hyvin ottelun jälkeen, Hirvonen naurahtaa.

Timo Hirvonen pelasi Espoon Bluesissa SM-liigaa 1998–2003 ja 2004–05.­

Roni Hirvonen on muodostanut Suomen ykkösketjun ytimen joukkueen tähtipelaajan Anton Lundellin kanssa. Kaksikon toiminta on miellyttänyt Timo-isän silmää.

– Ketju toimii hyvin. Ronin ajatukset ovat menneet hyvin yhteen Lundellin kanssa. He ovat pystyneet kantamaan tulosvastuuta läpi turnauksen. Pojat ovat onnistuneet ja olleet Suomen johtava ketju koko ajan, Hirvonen analysoi.

Juuri viisi vuotta täyttänyt Roni Hirvonen luisteli Tapiolan jäähallin jäällä, kun IS kuvasi hänen isäänsä Timoa (vas.) vuonna 2007.­

Peliuransa jälkeen Timo Hirvonen on valmentanut espoolaisjoukkueiden junioreja ja myös edustusjoukkueita. Hän tuntee poikansa vahvuudet paremmin kuin kukaan muu.

– Ronilla on hyvä itsetunto ja -luottamus, josta kaikki lähtee. Hän on ajatteleva urheilija, jolla on hyvä pelikäsitys ja pelinennakointikyky, johon hän luottaa. Roni voi pelata oikealla moodilla jäällä: rennosti ja vahvasti läsnä ollen.

Roni Hirvonen syntyi vuonna 2002, kun isä pelasi Bluesissa varakapteenina. Ronin ura lähti liikkeelle neljä- tai viisivuotiaana Espoon Jääklubin kiekkokoulusta. EJK:sta tie vei isän seuraan Bluesiin, jonka junioreissa hän kasvoi aina A-ikäiseksi asti.

Roni Hirvonen aloitti jääkiekon EJK:n kiekkokoulussa­

Urheilullisen perheen vesa pelasi juniorivuosinaan myös jalkapalloa ja harrasti sulkapalloa. Isä oli poikansa lätkäjoukkueiden apuvalmentajana vanhempiin D-poikiin saakka. Erityisiä henkilökohtaisia treeniohjelmia hän ei jälkikasvulleen tehnyt, mutta kaksikko oli tuttu näky espoolaisilla ulkojäillä ja liikuntapaikoilla.

– Kävimme Ronin kanssa treenailemassa jäällä, kun oli vapaa-aikaa. Enemmänkin urheilu oli hauska tapa viettää laatuaikaa pojan kanssa, Timo Hirvonen muistelee.

Ronin lahjakkuus kävi isälle selväksi viimeistään, kun poika oli noin rippikouluikäinen. Hirvonen kutsuttiin Pohjola-leirille, jonne valituista muodostettiin 16-vuotiaiden maajoukkue.

Kun Roni (oik.) oli lapsi, urheilu oli tapa viettää laatuaikaa isän kanssa.­

– Huomasin konkreettisesti, kun paikalla olivat Suomen parhaat pelaajat, että Roni oli kärkeä siinä vaiheessa, Hirvonen sanoo ja listaa poikansa ominaisuuksia, jotka edesauttoivat nousemista kohti huippua:

– Ronilla on ollut koko ajan oma palo ja halu kehittyä. Hänellä on oikeanlainen suhtautuminen lajiin. Hän tykkää treenata ja pelata. Treenaaminen on hauskaa ja sitä kautta jaksaa pelata yhä enemmän. Kun huomaa, että kehittyy, se ruokkii innokkuutta ja ahkeruutta. Sitä kautta sitten taas kehittyy.

Viime kaudella Hirvonen hyppäsi aikuisten kaukaloihin, Porin Ässien SM-liigajoukkueeseen. Debyyttikaudella 52 ottelussa syntyi tehot 5+11. Tällä kaudella 21 ottelussa on kertynyt numerot 5+4.

Seuratasolla Roni Hirvonen edustaa Porin Ässiä.­

Oikeanlainen suhtautuminen jääkiekkoon ei ole karissut ensimmäisinä ammattilaisvuosina. Timo Hirvosen mukaan hänen poikansa haluaa ”opiskella jääkiekkoa” ja kehittää itseään jatkuvasti.

– Toisaalta hänen elämänhallintansa ja asiansa ovat hyvin tasapainossa. On muutakin kuin jääkiekkoa, kuten perhettä ja vapaa-aikaa. Niin kuin pitääkin.

Hirvonen on jo varattu NHL:ään viime vuoden draftin toisella kierroksella. Kuten kaikille pelaajille, myös hänelle nuorten MM-kisat ovat tärkeä näyteikkuna. Isojen pelien isot maalit jäävät mieleen. Varaajaseura Toronto Maple Leafs jakoi Hirvosen voittomaalin sosiaalisessa mediassa.

Onko NHL jo ääneen lausuttu tavoite pojallesi, Timo Hirvonen?

– Uskon, että NHL on Ronin tavoite, johon hän vahvasti uskoo, mutta täytyy olla kärsivällinen. Pitää pysyä terveenä ja myös onnea tarvitaan, Hirvonen kertoo.

Sitten hän palaa takaisin poikansa keskeisimpään ominaisuuteen: oppimisen haluun.

– NHL ei ole Ronilla päällimmäisenä mielessä, vaan ensimmäisenä on oma kehittyminen ja harjoittelu. Tavoite on olla niin hyvä kuin mahdollista: paras versio itsestään. Ei NHL:ää kannata liikaa miettiä. Tärkeintä on, että tykkää lajista ja haluaa sitä tehdä. Haluaa kehittyä jääkiekossa, nauttia jokaisesta päivästä ja niistä hetkistä, joita laji antaa.