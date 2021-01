MM-tuomio: Nuorten Leijonien komeetta pelaa itseään NHL-jäille – pukukopin voittobiisi ei sovi pelaajien äitien korville

MM-raati perkaa Nuorten Leijonien voitokkaan puolivälierän.

Nuoret Leijonat nousi kahden maalin takaa dramaattiseen 3–2-voittoon MM-puolivälierässä Ruotsia vastaan ja eteni varhain tiistaiaamuna Yhdysvaltoja vastaan pelattavaan välierään.

IS:n raati perkaa jälleen Nuorten Leijonien esityksen. Tällä kertaa raadissa ovat Sami Hoffrén, Ville Touru ja Tatu Myllykoski.

Sami Hoffrén

Illan sankari: Suomen joukkueessa riitti isoja onnistujia, mutta nostetaan framille voittomaalin punnertanut Roni Hirvonen. Ässien 18-vuotias huippulupaus iski turnauksen avausmaalinsa täydelliseen paikkaan. Hirvonen pelaa väkevää turnausta ykkösketjun laidalla. Voittomaali oli määrätietoisen pelurin tyly ja röyhkeä suoritus.

Roni Hirvonen runnoi voittomaalin ajassa 59.35.­

Tämä toimi: Usko prosessiin. Suomen pelaaminen tasakentällisin oli erinomaisesti tasapainossa. Kaiken kaikkiaan vakuuttavan nousujohteinen 60-minuuttinen Nuorilta Leijonilta. Ruotsi koetteli kahdella pikamaalilla henkistä kanttia, mutta Suomi jaksoi jauhaa ja jahdata voittoa. Kärsivällisyyden voitto.

Tämä meni vihkoon: Lähtö otteluun. Toisessa ottelussa putkeen Nuoret Leijonat ei ollut aivan ytimessä, kun limppu putosi jäähän. Suomi teki itselleen turhan tiukan puolivälierän, kun Ruotsi pääsi puolivarkain 2–0-johtoon ensimmäisessä erässä. Suomen alivoimaneliössä nukuttiin pahasti Elmer Söderblomin 2–0-maalissa.

Tus ny itte selittään… Voittopelin jälkeen Mikko Petman voi jo varmaan vähän naureskella omille tonteilleen. Petmanilla oli ottelun jälkimmäisellä puoliskolla kolme huippuluokan maalipaikkaa, mutta jokaisessa tilanteessa duunarihyökkääjän kädet jäätyivät. Sitkeä työmies pääsi lopulta tuulettamaan, kun Petman oli mukana alustamassa Hirvosen voittomaalia.

Loppulause: Tämä voitto voi siivittää päätyplankkiin asti. Pelillinen selkänoja vahvistui entisestään välierää varten. Nuorten Leijonien turnausta on leimannut nousujohteisuus. Pala palalta Suomen peli on kehittynyt, kokoonpano on löytänyt muotoaan ja joukkueesta huokuu vankkumaton usko omiin mahdollisuuksiin. Suomi on antanut muille myrskyvaroituksen.

Ville Touru

Illan sankari: 27.58. Siinä oli puolustajakurko Ville Heinolan peliaika MM-puolivälierässä. Pelinumerokin on sama, joten tästä Honkajoen miehestä tulee väistämättä mieleen Miro Heiskanen. Heinola tanssii sulavaliikkeisesti ahtaissakin väleissä, seilailee ympäri kenttää ja tekee kylmäpäisiä ratkaisuita. Näillä näytöillä Heinola pelaa itseään jo täksi kaudeksi Winnipegin Jetsin NHL-miehistöön, jonka puolustusosasto sattuu olemaan todella ohut ja jossa on huutava tarve kiekolliselle osaamiselle.

Viime kaudella jo muutaman NHL-ottelun pelannut Ville Heinola heiluttaa kapellimestarin keppiä Suomen puolustuksessa.­

Tämä toimi: Tapa, jolla Nuoret Leijonat tuli porteista ensimmäisen erän jälkeen. Coach Pennanen kertoi ottelun jälkeen, että erätauolla kopissa ääntä olivat hänen lisäkseen käyttäneet myös monet johtavat pelaajat. Tällainen nousu ja hitsautuminen yhteen antaa joukkueelle valtaisan boostin tuleviin koitoksiin.

Tämä meni vihkoon: Valmistautuminen oli taas huono. Suomi tuli jo toisessa ottelussa putkeen kamppailuun onnettoman surkeana. Arkana ja hermostuneena. Josko ennen välierää ne palopuheet pidettäisiin erätauon sijaan jo ennen peliä? Kolmas kerta toden sanoo – vai ei kahta ilman kolmatta? Nähtäväksi jää.

Tus ny itte selittään: Nuorten Leijonien voittobiisinä pukukopissa raikasi Petri Nygårdin Kotibileet. Siis kappale, joka julkaistiin vuonna 2009, kun yksikään joukkueen pelaajista ei ollut täyttänyt vielä edes kymmentä. No mikäs siinä, ihan menevä ralli – joskaan ei härskeydessään ehkä pelaajien äitien korville sopiva.

Loppulause: Ruotsi oli kokonaisuudessaan hämmentävän huono. Osansa oli varmasti Suomen hyvyydelläkin, mutta en silti muista nähneeni näin huonoa Ruotsia. Vastus kovenee pomminvarmasti seuraavassa ottelussa monta pykälää.

Tatu Myllykoski

Illan sankari: Kari Piiroinen torjui tarvittavat ja Anton Lundell otti joukkueensa reppuselkään vastaansanomattomalla tavalla, mutta illan sankarista ei ole silti pienintäkään epäselvyyttä. Roni Hirvonen leimattiin suomalaiseksi urheilusankariksi 3. tammikuuta kello 0.56. Nuoret Leijonat ja ratkaisumaali vanhanaikaisella. Jotain tuttua, eikö vain?

Tämä toimi: Ensimmäisen erätauon pukukoppipuhe. Antti Pennanen totesi ottelun jälkeen, että Suomi teki täyskäännöksen saatuaan tunteen mukaan avauserän jälkeen. Pennasen on täytynyt lausua erätauolla jotain täysin poikkeuksellista – niin dominoivasti leijonalauma pelasi kaksi viimeistä erää.

Nuoret Leijonat sai hurmoksen päälle.­

Tämä meni vihkoon: Dplayn Leijona-studio on kerännyt pitkin turnausta ankaraa kritiikkiä. Lähetysten sisällöstä voi olla montaa mieltä, mutta studion ulkoasusta ei. Se on rumuudessaan jopa ikoninen. Kolme miestä istua nököttävät rivissä sekavan valjussa värimaailmassa ja vuokra-asunnoista tutun laminaattilattiakulissin päällä. Ja vuosi on 2021.

Tus ny itte selittää... Ville Heinolan ihmeparantuminen oli niin selittämätön, että se kaipaa selitystä. Kätensä Kanada-kamppailussa loukannut Lukon puolustaja pelasi Ruotsia vastaan turnauksensa ylivoimaisesti parhaan ottelun – yhdellä kädellä. Hän oli vihdoin se NHL-tason kiekollinen pakki, jota Nuoret Leijonat kaipaa kultajahdissaan kipeästi.

Loppulause: Suomi näytti ensimmäisen kerran koko turnauksessa joukkueelta, joka voi aidosti haaveilla maailmanmestaruudesta. Voittava maalivahti, hurmio-Heinola, kiistaton kapteeni-ykkössentteri ja laaja ratkaisijakaarti ovat voittava yhdistelmä. Jos Nuoret Leijonat pääsee jatkossa edes lähelle sunnuntaiyön flow-tilaansa, sitä voi olla vaikeaa peitota.