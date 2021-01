Ruotsalainen asiantuntija hehkutti Nuoria Leijonia ja löi tiskiin raa’an faktan – ”Ruotsi on nyt Suomen pikkuveli”

Sanny Lindströmin mielestä tilanteen todistaminen on raskasta.

Ruotsin entinen maajoukkuepuolustaja Sanny Lindström avasi sanaisen arkkunsa Expressenille kirjoittamassaan kommentissa sen jälkeen, kun Nuoret Leijonat oli päihittänyt Ruotsin alle 20-vuotiaiden MM-kisojen puolivälierässä. Lindström on myös C Moren asiantuntija Ruotsissa.

Lukemiin 3–2 päättyneen ottelun ratkaisu syntyi Roni Hirvosen lavasta vain 25 sekuntia ennen jännitysnäytelmän päättymistä.

41-vuotias asiantuntija pohti, että oliko häviäminen Suomelle fiasko – ja vastasi:

– Ei missään tapauksessa. Ruotsi on tällä hetkellä jääkiekkoilullisesti Suomen pikkuveli. Suomi on ajanut ohitsemme. Niin se vain on, halusimme tai emme, hän paalutti.

– Tämä on kiistatonta. Ja sen näkeminen on hemmetin raskasta.

Lindströmin mielestä Suomi nosti tempoa takaa-ajoasemassa ja oli aloitteellinen.

Hänen silmäänsä väsyneeltä näyttänyt ja loppuun kalutulta näyttänyt Ruotsi sortui sen sijaan huolimattomaan pelaamiseen ja sai kiittää maalivahtiaan Hugo Alnefeltiä siitä, ettei pudonnut tahdista jo aikaisessa vaiheessa.

– Sovittujen sääntöjen mukaan edennyt yhteispeli myös kasvatti Suomen itseluottamusta. Kolmannessa erässä oli vain ajan kysymys, että milloin Suomi tulee tasoihin ja menee ohi.

Asiantuntija huomautti, että Ruotsi on pelannut nuorten MM-jäillä vain yhden hyvän ottelun: turnauksen avauskamppailun Tshekkiä vastaan.

– Ruotsin juniorimaajoukkue ei ole sijoja 5–7 parempi nykymaailmassa. Häviäjillä on taipumuksia selitellä. Toivottavasti me emme tee niin.

Kaikkien ruotsalaisten hermot eivät kestäneet kirvelevää tappiota.

Ruotsin alle 20-vuotiaiden maajoukkue on saanut myös pelillisistä otteistaan ankaraa kritiikkiä kotimaansa asiantuntijoilta.